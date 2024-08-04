18 пар фото, разницу между которыми видно даже из космоса
Фотоподборки
3 часа назад
Мы постоянно себя сравниваем: с другими или с самими собой в прошлом. Поэтому обожаем удивляться тому, как меняются люди, животные или вещи с течением времени или в определенных ситуациях.
«Сбросила более 70 кг и мои анализы теперь просто потрясающие!»
«Мои пирожные до и после того, как я прошла онлайн-обучение по их изготовлению. А ведь прошла всего неделя»
«Сделала подтяжку нижней трети лица»
Друзья, фото справа – это фото ДО. Девушка жалуется, что за последний год у нее сильно обвисло лицо, и просит совета.
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«Взяла 16-летнего пса Эггса. Вот насколько здоровее он выглядит спустя 3 месяца»
«3 года разницы. Надеюсь, скоро стану моделью»
- Божечки, да об этот подбородок можно порезаться! © 8341 / Reddit
«Вот какую футболку я носил раньше и какую ношу сейчас, когда сбросил около 180 кг»
«Прошло 3 недели после того, как я сделала подтяжку нижней трети лица. Первые пару недель были тяжелыми, и я рада, что они позади»
«Монеты до и после чистки»
«Сбросила 70 кг»
«Мой золотистый ретривер до и после поездки на пляж»
«Мне 47, и никогда не поздно засиять!»
«Появилось время почистить плафоны у светильников. Оказывается, они не были цветными»
«Прошла неделя, как мне сделали миниподтяжку шеи с липосакцией. Кожу не удаляли, так как мне всего 27 лет. Мне пока все очень нравится, а это ведь даже еще отек не сошел»
«Год полноценного ухода за собой. Начала заботиться о коже, исправила сломанный нос, сделала татуаж и похудела на 36 кг»
«У меня экзема вокруг губ. Слева — то, как они выглядят, если я мажу их вазелином, справа — если использую ночную маску для губ. Она мое спасение просто»
«Между этими фотографиями разница всего 5 месяцев»
«Сбросила за год 35 кг, обзавелась мужем и талией»
«До и после подтяжки шеи. Я в восторге от этих результатов и на седьмом небе от счастья. Хирург вылепил мне лицо моей мечты»
А вот еще больше фотоподборок с удивительными кадрами:
Фото на превью jack_schnepf / Reddit
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