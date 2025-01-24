Скорее всего это собака егеря, которая не в первый раз встречается с бестолковыми дачниками.
18 сюрпризов, которые преподнесла героям жизнь в начале года
Новогодняя ночь всегда связана с радостным предвкушением, семейными традициями, желанием стать лучше и ожиданием добрых перемен. Но что в реальности принесут самая сказочная ночь и первые дни наступившего года? У героев этой подборки впечатления получились очень разными!
- Проболела и провалялась с высокой температурой все новогодние каникулы. Никакой елки, салатов, гостей и подарков (живу и учусь одна в чужом городе). Выползла из квартиры, чтобы хоть мусор вынести и увидела на лестничной клетке практически у самой моей двери искусственную маленькую елочку, украшенную всякой ерундой. Кто-то из соседей поставил. Чуть не расплакалась от умиления. Товарищ сосед, сам того не желая, подарил мне ту частичку праздничного настроения, которого мне так остро не хватало эти две недели. © Подслушано / VK
- В каникулы ночью мы приехали на такси в деревню за городом. Скоро засобирались обратно. Денег ни у кого не было, решили идти пешком. До кольцевой автодороги нужно было преодолеть лес. Дорогу не помнили, так как ехали в темноте, решили довериться интуиции. Перед лесом и между деревней стояла церквушка, со стороны церкви к нам прибежала собака. Она обогнала нас, остановилась, посмотрела и побежала дальше. Мы пошутили, мол, сейчас найдет нам верную дорогу. По пути у нас было две развилки. В обоих случаях собака уверенно шла по выбранной ей дороге и оборачивалась, ждала, пока мы пойдем за ней. Через час вывела нас из леса. © Подслушано / VK
- 1 января у моей мамы день рождения. Вместо тусовки с друзьями в полночь я позвонил ей и поздравил. У нее был такой счастливый голос! Я тайком купил новый телефон ей в подарок и оформил доставку на 1 января. Курьер доставил телефон в 9 утра. Мама была в шоке. Она позвонила мне и сказала, что кто-то ошибся с заказом, но я успокоил ее, что это подарок от меня. У нее даже дар речи ненадолго пропал. Лучшее начало года! © Karthikeya Acharya / Quora
- Каждый раз, когда я спрашиваю друзей, составили ли они списки целей на новый год, то они обычно говорят: «Ой, это сложно, я все равно забуду про эти цели или забью».
А я: «Ну у меня из целей на год — попробовать приготовить как можно больше рецептов с макаронами или покупать и есть каждый незнакомый фрукт, который увижу в магазине».
Друзья потом такие: «Погоди-погоди, а так можно было? Я тоже хочу!» © TaskSignificant4171 / Reddit
- Студентка. Учусь в столице, поэтому дома бываю редко. Очень скучаю по младшему брату, и это взаимно. Очередные каникулы подходят к концу, мы перед сном, как обычно, играем во что-то, и тут я замечаю, будто он старается меня выбесить специально. Не выдержала, поинтересовалась, зачем он это делает. Получаю ответ: «Я хочу тебя как можно сильнее достать, чтобы ты подольше не скучала по мне, когда вернешься на учебу». Чуть не разрыдалась от умиления. © Подслушано / Ideer
«Вместо тусовки с друзьями в полночь я позвонил ей и поздравил» - не приехал, а позвонил. Как это мешало тусоваться с друзьями?
- Я раньше думал, что начинать ходить в спортзал после нового года — довольно глупая идея, но со временем мне стало любопытно смотреть на новичков. Я придумываю у себя в голове всякие вещи: что вдохновило их пойти в спортзал, кем они работают, какой у них образ жизни. Надеюсь, у них все получится! © -Specter / Reddit
- Пришел новый год и снова здрасьте. Старожилы в раздевалке ноют: «Блин, опять привалило новичков. Ну ничего, в феврале уже станет гораздо свободнее». Я не согласна. Даже если вы начинаете каждый год заново и работаете над собой месяц или два, это уже хорошо. Многие и этого не делают. Сосредоточьтесь на своих победах, а не на сравнениях с другими. © timelessair / Reddit
Кто-то ходит в зал, чтобы разглядывать новичков? Больше заняться нечем? Я и старичков-то мало кого по имени знаю, потому что хожу туда заниматься, а не общаться.
- В самом начале отношений с парнем я слегла с температурой под 40 сразу после нового года. Просила маму не пускать его, а то еще увидит меня такой! Так этот чудак упорно приезжал с другого конца города каждый день. Письма оставлял. Так самое интересное, что внутри каждого было стихотворение собственного сочинения.
Конечно, теперь этот чудак — мой муж. А когда я попала в больницу на сохранение с нашей третьей дочкой, он так же приходил ко мне каждый день. И в критический момент, когда все было очень плохо, он привез мне те письма, к каждому еще что-то дописал. Сказал, чтобы я знала, что его чувства стали сильнее, но не изменились. Правда, уже без стихов — это он все же перерос. © Мамдаринка / VK
- У нас есть семейные традиции. Первая: мы кладем деньги под скатерть 24 декабря и оставляем их там до 1-го января, чтобы в новом году они приумножились. Вторая: в течение года мы с детьми записываем наши любимые события на клочках бумаги и складываем их в «банку воспоминаний». В новый год достаем и читаем, а потом делаем новую наклейку для банки. © PageStunning6265 / Reddit
- На новый год мы обычно собираемся всей семьей, вместе едим, играем в игры и запускаем хлопушки. Мы готовим много разных вкусняшек, в том числе особое символичное блюдо, в котором есть все 6 вкусов (такие как сладкий, горький, кислый). Оно означает, что жизнь состоит из взлетов и падений, побед и поражений, счастья и печали, и мы должны принимать ее во всем многообразии. © Sai Pavitra / Quora
- Два года назад на новый год мой парень подарил мне двухметрового плюшевого медведя. Я очень любила эту игрушку, даже после того, как мы с парнем расстались. И вот я переехала в Европу. Мишку с собой взять не могла, представляете, во сколько обошлась бы доставка...
Рождество, я в абсолютно пустой квартире. Из мебели надувной матрас. Купила себе маленькую елочку, наряжаю ее и чуть не плачу от страха неизвестности и одиночества. И тут стук в дверь. Курьер привез моего любимого мишку. Бывший парень узнал от моей мамы, что я переехала. Забрал медведя, узнал адрес и отправил его мне. Не представляете, как я была счастлива! © Карамель / VK
Когда моя будущая жена простудилась у нее уже не было мамы. Пришлось мне ее заменить, Горчичники, чай с медом и лимоном. И следить по часам что бы лекарство приняла вовремя.
- Работаю в юридической компании. У нас всегда вал клиентов после нового года. Но один буквально «сразил нас наповал». Звонит 8 января мужчина, представляется Василием Петровичем и на голубом глазу заявляет, что хочет вернуть в магазин елку. Мы в непонятках, а тот продолжает: «У меня же есть чек и ещё не прошло две недели!». © Не все поймут / VK
- Должна была 31 декабря после работы выехать в дальнюю дорогу на машине, чтобы повидаться с родственниками впервые за много лет. Ехать собирались с тетей, договорились обо всем заранее. Накануне вечером пошла в магазин, чтобы купить вещи для поездки. Закупилась, выхожу и вижу сообщение от тети.
Вот сюрприз — она в последнюю минуту передумала и решила уехать на день раньше без нас, потому что не хотела провести в пути праздничный день. Мы с ребенком очень расстроились. Каникулы длинные, мы могли бы выехать и на день-два позже. Но тетя сама решила все без нас. Обидно. © unicorn********0554 / Reddit
- У меня прекрасная семья, но немного странная. Например, новый год мы отмечаем целую неделю! Каждый день у нас праздничный ужин, каждый вечер мы дарим друг другу подарки. Выходит по семь подарков на человека. А в семье нас 11. То есть минимум 77 подарков! Мы для них отдельную комнату выделяем. Ну любит моя семья праздники, что же поделать. А я люблю свою семью! © Карамель / VK
- Мой брат все время издевался надо мной в детстве. Но теперь я вырос. На Рождество его сын получил от меня в подарок электрическую барабанную установку, а дочь — электрогитару. На следующий год я подарил им по электрическому синтезатору. Потом — детское караоке с микрофонами. А в этот раз — огромный коврик-фортепиано. Так звучит месть! © stinstin555 / Reddit
77 подарков? Да тут один то порой не сразу придумаешь. А уж как 7 разных, но значимых подарков каждому человеку подарить? Не, эта традиция не для меня, увольте.
- На самом деле, я не знаю, как назвать то, что происходит со мной последние 6 лет. Одни и те же ситуации, только в разных обстановках и с разными людьми.
Каждый год за день до своего дня рождения я получаю травмы. Не тяжелые, но средней степени: то палец сломаю, то пару швов наложат, то ногу подверну. Еще каждый год в декабре или ноябре, с первым большим снегом, я спасаю людям жизни, обязательно на дороге. Влюбляюсь в похожих девушек, романы длятся с сентября по май.
И каждый год 31 декабря я обязательно очень сильно болею. Но есть и приятная закономерность: каждый год, сразу после новогодних каникул, у меня появляется большая сумма денег, всегда по разным причинам. Так и живу в ожидании этих событий. © Подслушано / Ideer
- Я ехал 350 километров через ледяной шторм. Это был полный мрак. Машины заносило, как на катке. В общем, я героически проехал весь этот путь, а затем попал в аварию на парковке. Буквально за пару минут до того, как уже почти поставил машину! © Major_Square / Reddit
- У нас восемь собак. И всех их мой отец «нашел» под Новый год на улице. И вот только в этом году я узнала, что мой папа просто ездил в приют и забирал с собой одного щенка. Знал, что перед праздником мама не сможет отказать! Мы живем в маленьком городке, я съездила в местный приют и узнала, что там осталось всего четыре собачки. И забрала их всех. Мама в шоке, но вроде рада. Папа улыбается до ушей. А у нас во дворе 12 хвостиков, и каждый из них теперь часть нашей большой семьи! © Карамель / VK
Так хотелось бы, чтобы праздники не заканчивались! Наши теплые истории о новогодних каникулах помогут немного продлить сладкое послевкусие.
Комментарии
Люди, забирающие собак из приютов или с улицы – самые лучшие в мире люди! 💕
Всегда в памяти один Новый год, когда я в детстве сидела одна перед телевизором и плакала, потому что родители дрыхли. Они накрыли стол, проводили старый год и пошли отдохнуть. И уснули. А я боялась их разбудить, потому что думала, что будут ругать меня. Так и сидела одна за новогодним столом и рыдала. А они потом удивились, почему я их не разбудила. Но хоть не ругали, потому что поняли свой косяк и пожалели меня за мои слезы.
Это о парне, которого каждый год преследуют одним те же события! Наивный! "Я живу в ожидании этих событий".. Нормально так свою жизнь программирует! Чего ждешь очень сильно, то и происходит! Пунктик по поводу девушек особенно удивил.