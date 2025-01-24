18 сюрпризов, которые преподнесла героям жизнь в начале года

Всегда в памяти один Новый год, когда я в детстве сидела одна перед телевизором и плакала, потому что родители дрыхли. Они накрыли стол, проводили старый год и пошли отдохнуть. И уснули. А я боялась их разбудить, потому что думала, что будут ругать меня. Так и сидела одна за новогодним столом и рыдала. А они потом удивились, почему я их не разбудила. Но хоть не ругали, потому что поняли свой косяк и пожалели меня за мои слезы.