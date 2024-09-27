18 женщин, которые просто взяли в руки иголку с ниткой, и понеслось

Народное творчество
4 часа назад

Вокруг множество магазинов одежды, да и заказать ее через интернет теперь совсем не проблема. Но даже среди такого разнообразия не всегда удается найти вещь своей мечты, у которой и цена была бы адекватной. Поэтому некоторым людям проще самим сшить себе обновки.

«Сшила себе наряд для отпуска. Свекровь как его увидела, сразу сказала, что такое стирать нельзя»

Nika88
45 минут назад

Очень красиво, пусть и не практично. Но как же надо заморочиться, чтобы найти этот комментарий про свекровь :)

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«Осень застала меня врасплох! Пришлось провести выходные за пошивом юбки»

Тот самый ЭкСпЕрТ
3 часа назад

Не вижу целого образа. Ботинки с юбкой классно смотрятся,но верх явно не подходит,слишком простой вид получается.

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«Я сделала наряд для ужина на отпуске»

Kate
3 часа назад

Скажите пожалуйста, адми проводит конкурс среди комментариев "кто больше найдет ошибок и опечаток"?

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«Погода должна была быть холодной, и я решила сотворить комбинацию свитера, шарфа и накидки и платье в тон. Да, я сумасшедшая, я знаю».

«Свободный свитер, сшитый из двух кашемировых свитеров, которые я испортила в начале своей швейной карьеры»

«Сшила пальто, и его даже можно носить! Да, знаю, это смело»

«Сшила платье для вечеринки всего за 3,5 часа. Это рекорд!»

«Наряд в винтажном стиле. Брюки я сшила сама»

«Нужно было платье на холодную погоду, пришлось шить самой»

  • Идеально сидит, конечно. Но я вот боюсь носить одежду из такой ткани. Она же не «дышащая». © Learningbydoing101 / Reddit

«Только что закончила шить пальто на осень. Пришлось попотеть, чтобы принт на ткани совпадал»

«Свитер, который я сшила из одеяла!»

"Сшила осеннее платье из рулона винтажной ткани"

Марта
1 час назад

Красиво. Добавить модный ремень или шейный платок. Или то и другое. И сумку.

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  • Обожаю обвязанные вручную петли! Потрясающе. Сейчас такое уже никто не делает, мне кажется. © comicsansmasterfont / Reddit

«Платье-свитер для прохладной погоды»

«Мы с мамой в наших нарядах. Свитер и комбинезон сшиты мной»

«Укороченный тренч из мягкого льна. Идеальная одежда для темпераментной мельбурнской осени»

«Планирую завтра надеть это платье с черной кожаной курткой и сапогами по колено»

«Плиссированная юбка с шерстяными деталями, чтобы создать эффект прожилок листьев. Вдохновлялась осенью»

«Вот что я сшила на осень-зиму. Хотелось, чтобы пальто было центральным элементом»

«Мне хотелось чего-то удобного, поэтому я сшила этот комплект домашней одежды из трикотажа»

Марта
1 час назад

А мне нравится. Не для дома, а с широкими брюками. По мотивам народной китайской одежды. Прикольно.
У девушки талант.

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А вот еще несколько статей про мастериц, которые, кажется, что угодно сшить могут:

Фото на превью Notta_Basic_Stitch / Reddit

Комментарии

Уведомления
Олеся
2 часа назад

Всегда интересно было, почему вещи, подразумевающие ношение в холодную погоду такие странные? Теплый свитер с вырезами, короткая теплая кофта, пальто, в лучшем случае согревающее только верхнюю часть тела, укороченные брюки с голыми ногами и прочие изыски.

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