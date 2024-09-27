Очень красиво, пусть и не практично. Но как же надо заморочиться, чтобы найти этот комментарий про свекровь :)
18 женщин, которые просто взяли в руки иголку с ниткой, и понеслось
Вокруг множество магазинов одежды, да и заказать ее через интернет теперь совсем не проблема. Но даже среди такого разнообразия не всегда удается найти вещь своей мечты, у которой и цена была бы адекватной. Поэтому некоторым людям проще самим сшить себе обновки.
«Осень застала меня врасплох! Пришлось провести выходные за пошивом юбки»
Не вижу целого образа. Ботинки с юбкой классно смотрятся,но верх явно не подходит,слишком простой вид получается.
«Я сделала наряд для ужина на отпуске»
Скажите пожалуйста, адми проводит конкурс среди комментариев "кто больше найдет ошибок и опечаток"?
«Погода должна была быть холодной, и я решила сотворить комбинацию свитера, шарфа и накидки и платье в тон. Да, я сумасшедшая, я знаю».
«Свободный свитер, сшитый из двух кашемировых свитеров, которые я испортила в начале своей швейной карьеры»
«Сшила пальто, и его даже можно носить! Да, знаю, это смело»
«Сшила платье для вечеринки всего за 3,5 часа. Это рекорд!»
«Наряд в винтажном стиле. Брюки я сшила сама»
«Нужно было платье на холодную погоду, пришлось шить самой»
- Идеально сидит, конечно. Но я вот боюсь носить одежду из такой ткани. Она же не «дышащая». © Learningbydoing101 / Reddit
«Только что закончила шить пальто на осень. Пришлось попотеть, чтобы принт на ткани совпадал»
«Свитер, который я сшила из одеяла!»
"Сшила осеннее платье из рулона винтажной ткани"
Красиво. Добавить модный ремень или шейный платок. Или то и другое. И сумку.
- Обожаю обвязанные вручную петли! Потрясающе. Сейчас такое уже никто не делает, мне кажется. © comicsansmasterfont / Reddit
«Платье-свитер для прохладной погоды»
Обожаю таких модниц(не сарказм)👍Красавица и образ привлекательный)
«Мы с мамой в наших нарядах. Свитер и комбинезон сшиты мной»
«Укороченный тренч из мягкого льна. Идеальная одежда для темпераментной мельбурнской осени»
«Планирую завтра надеть это платье с черной кожаной курткой и сапогами по колено»
«Плиссированная юбка с шерстяными деталями, чтобы создать эффект прожилок листьев. Вдохновлялась осенью»
«Вот что я сшила на осень-зиму. Хотелось, чтобы пальто было центральным элементом»
- Все смотрится классно, но пальто в особенности. © Unknown author / Reddit
«Мне хотелось чего-то удобного, поэтому я сшила этот комплект домашней одежды из трикотажа»
А мне нравится. Не для дома, а с широкими брюками. По мотивам народной китайской одежды. Прикольно.
У девушки талант.
А вот еще несколько статей про мастериц, которые, кажется, что угодно сшить могут:
Комментарии
Всегда интересно было, почему вещи, подразумевающие ношение в холодную погоду такие странные? Теплый свитер с вырезами, короткая теплая кофта, пальто, в лучшем случае согревающее только верхнюю часть тела, укороченные брюки с голыми ногами и прочие изыски.