18 женщин, которые просто взяли в руки иголку с ниткой, и понеслось

Вокруг множество магазинов одежды, да и заказать ее через интернет теперь совсем не проблема. Но даже среди такого разнообразия не всегда удается найти вещь своей мечты, у которой и цена была бы адекватной. Поэтому некоторым людям проще самим сшить себе обновки.

«Сшила себе наряд для отпуска. Свекровь как его увидела, сразу сказала, что такое стирать нельзя»

«Осень застала меня врасплох! Пришлось провести выходные за пошивом юбки»

«Я сделала наряд для ужина на отпуске»

«Погода должна была быть холодной, и я решила сотворить комбинацию свитера, шарфа и накидки и платье в тон. Да, я сумасшедшая, я знаю».

«Свободный свитер, сшитый из двух кашемировых свитеров, которые я испортила в начале своей швейной карьеры»

«Сшила пальто, и его даже можно носить! Да, знаю, это смело»

«Сшила платье для вечеринки всего за 3,5 часа. Это рекорд!»

«Наряд в винтажном стиле. Брюки я сшила сама»

«Нужно было платье на холодную погоду, пришлось шить самой»

Идеально сидит, конечно. Но я вот боюсь носить одежду из такой ткани. Она же не «дышащая». © Learningbydoing101 / Reddit

«Только что закончила шить пальто на осень. Пришлось попотеть, чтобы принт на ткани совпадал»

«Свитер, который я сшила из одеяла!»

"Сшила осеннее платье из рулона винтажной ткани"

Обожаю обвязанные вручную петли! Потрясающе. Сейчас такое уже никто не делает, мне кажется. © comicsansmasterfont / Reddit

«Платье-свитер для прохладной погоды»

«Мы с мамой в наших нарядах. Свитер и комбинезон сшиты мной»

«Укороченный тренч из мягкого льна. Идеальная одежда для темпераментной мельбурнской осени»

«Планирую завтра надеть это платье с черной кожаной курткой и сапогами по колено»

«Плиссированная юбка с шерстяными деталями, чтобы создать эффект прожилок листьев. Вдохновлялась осенью»

«Вот что я сшила на осень-зиму. Хотелось, чтобы пальто было центральным элементом»

Все смотрится классно, но пальто в особенности. © Unknown author / Reddit