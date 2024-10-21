19 барышень, которые решились на эксперименты с ногтями

Современные девушки и женщины все чаще выбирают необычные дизайны для маникюра, пробуют на себе самые дерзкие тренды, превращая ногти в произведение искусства. Яркие цвета, креативные рисунки и текстуры помогают выразить себя и выделиться из толпы.

«Битлджус, Битлджус, Битлджус!»

«Скучаю по лету»

«Как вам новый тренд французского маникюра?»

О, у тебя как будто туфельки на ногтях! Мне нравится. © trixjewixje / Reddit

«Вдохновлено „Призраком оперы“»

«Использовала новые косметические средства в качестве вдохновения»

«Обожаю, когда мой мастер говорит: „Делаем мистический маникюр“»

«Осень на моих ногтях»

«Я знаю, что не всем нравится мой нейл-арт»

«Ногти-мороженки»

«У меня такое ощущение, будто я ношу на пальцах диско-шары. Не могу понять, люблю их или ненавижу»

«Снова за дело»

«Дочка попросила сделать ей такой же маникюр как у ее нянечки»

«Обычно я делаю маникюр сама. А вот что сотворили с моими ногтями в Китае!»

«Общее время составило 2 часа 15 минут».

«Просто и эффектно»

«Обожаю эти мраморные шарики»

«Моя бабуля едет отдыхать и я сделала ей маникюр»

«Хотелось чего-то милого к моему миниатюрному чайному сервизу. Да, они смешные, но я их обожаю»

«Мастер по маникюру воплотил мои мечты о Хэллоуине в реальность»