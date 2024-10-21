19 барышень, которые решились на эксперименты с ногтями
Фотоподборки
2 часа назад
Современные девушки и женщины все чаще выбирают необычные дизайны для маникюра, пробуют на себе самые дерзкие тренды, превращая ногти в произведение искусства. Яркие цвета, креативные рисунки и текстуры помогают выразить себя и выделиться из толпы.
«Битлджус, Битлджус, Битлджус!»
«Скучаю по лету»
«Как вам новый тренд французского маникюра?»
- О, у тебя как будто туфельки на ногтях! Мне нравится. © trixjewixje / Reddit
«Вдохновлено „Призраком оперы“»
«Использовала новые косметические средства в качестве вдохновения»
Это ж всё отвалится моментально. Как арт-объект для фото норм. Но не для практического использования
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«Обожаю, когда мой мастер говорит: „Делаем мистический маникюр“»
«Осень на моих ногтях»
«Я знаю, что не всем нравится мой нейл-арт»
«Ногти-мороженки»
«У меня такое ощущение, будто я ношу на пальцах диско-шары. Не могу понять, люблю их или ненавижу»
«Снова за дело»
«Дочка попросила сделать ей такой же маникюр как у ее нянечки»
«Обычно я делаю маникюр сама. А вот что сотворили с моими ногтями в Китае!»
«Общее время составило 2 часа 15 минут».
«Просто и эффектно»
«Обожаю эти мраморные шарики»
«Моя бабуля едет отдыхать и я сделала ей маникюр»
«Хотелось чего-то милого к моему миниатюрному чайному сервизу. Да, они смешные, но я их обожаю»
«Мастер по маникюру воплотил мои мечты о Хэллоуине в реальность»
«Доверила маникюр дочке. Для двухлетки неплохой результат»
В принципе с нынешними трендами, вполне можно выдать за new luxury style
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Вот еще статьи про тренды в бьюти-сфере:
Фото на превью cci605 / Reddit
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