19 барышень, которые решились на эксперименты с ногтями

Фотоподборки
2 часа назад

Современные девушки и женщины все чаще выбирают необычные дизайны для маникюра, пробуют на себе самые дерзкие тренды, превращая ногти в произведение искусства. Яркие цвета, креативные рисунки и текстуры помогают выразить себя и выделиться из толпы.

«Битлджус, Битлджус, Битлджус!»

«Скучаю по лету»

«Как вам новый тренд французского маникюра?»

«Вдохновлено „Призраком оперы“»

«Использовала новые косметические средства в качестве вдохновения»

Фрося Сумочкина
1 час назад

Это ж всё отвалится моментально. Как арт-объект для фото норм. Но не для практического использования

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«Обожаю, когда мой мастер говорит: „Делаем мистический маникюр“»

«Осень на моих ногтях»

«Я знаю, что не всем нравится мой нейл-арт»

«Ногти-мороженки»

«У меня такое ощущение, будто я ношу на пальцах диско-шары. Не могу понять, люблю их или ненавижу»

«Снова за дело»

«Дочка попросила сделать ей такой же маникюр как у ее нянечки»

«Обычно я делаю маникюр сама. А вот что сотворили с моими ногтями в Китае!»

«Общее время составило 2 часа 15 минут».

«Просто и эффектно»

«Обожаю эти мраморные шарики»

«Моя бабуля едет отдыхать и я сделала ей маникюр»

G F
48 минут назад

По сравнению со всем остальным, шикарный маникюр)))

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«Хотелось чего-то милого к моему миниатюрному чайному сервизу. Да, они смешные, но я их обожаю»

«Мастер по маникюру воплотил мои мечты о Хэллоуине в реальность»

«Доверила маникюр дочке. Для двухлетки неплохой результат»

Вот еще статьи про тренды в бьюти-сфере:

Фото на превью cci605 / Reddit

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