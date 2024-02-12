19 человек, которые у себя на работе точно не заскучают
Многие люди начинают свой трудовой день с тяжелого вздоха, а к вечеру уже с трудом могут припомнить, как он прошел, ведь ничего интересного у них на работе и не произошло. При этом им можно только позавидовать, потому что насыщенные будни далеко не всегда бывают исключительно веселыми.
«Работаю в отеле, и мне один постоялец постоянно выдает чаевые карточками с покемонами»
«Работников в нашем местном ресторанчике нарядили вот в это»
«Нам тут в компании заявили, что мы не можем пользоваться обычными рюкзаками, а взамен выдали такие штуки»
«Ко мне на работе клеится бесящий клиент. Сто раз просила его прекратить, а толку ноль. Сегодня духи притащил. Пожаловалась начальнику, а он вообще ничего не сделал»
«Заботливый коллега решил меня порадовать»
«Нашел на полу».
«Приятель обнаружил это в уборной ресторана»
«Запрещено появляться на работе в слезах. И руки не забудьте вымыть».
«Коллега заявил, что разменял покупателю € 30 и в итоге набрал пакет мелочи. Мне пришлось все это пересчитывать, и сумма оказалась очень далека от нужной»
«Каждый день на работе кто-то переворачивает вот так рулон с туалетной бумагой. Подумываю о том, чтобы поставить ловушку»
«Коллегу попросили на работе тортики нарезать...»
«Пока меня не было, коллеги использовали мою чашку в качестве подставки для ручек»
«Жена работает в больнице, и сегодня она притащила домой остатки обеда. Утверждает, что это курица, но меня терзают смутные сомнения»
«Специальный пакет для транспортировки образцов. Биологическая опасность».
«Коллега обнаружил это под кипой старых папок»
«Ха-ха! Ты меня нашел!»
«Мне только что заплатили за завтрак парой ботинок»
«Клиент вернул мне этот сыр, пожаловавшись, что тот уже заплесневел»
«Сегодня кто-то уволок фигурку Тома Круза из кинотеатра, в котором я работаю»
«В компании неправильно напечатали мое имя на униформе. Сказали, что исправить это можно только за свой счет»
Правильное написание — Michael (прим. ADME).
«Контора выдала нам жутко неудобные стулья — у меня от него спина разваливалась. Притащила на работу свой, так меня заставили его убрать»
«А начальница заявила, что это не мое личное пространство и не мне его обустраивать. Дескать, она бы тоже себе с большим удовольствием диван поставила, но это все-таки рабочее место. Я аж онемела».
«Нас как-то начальник заставил в −40 °C работать. В награду за труды мы получили вот такие шапки. Непонятно даже, что на них вышито»
«Выживальщик ниже 40 — 2019».
«Обнаружил в рабочем туалете испуганного голубя»
Кстати, некоторым беднягам особенно не везет с коллегами. Порой такие кадры попадаются, что хочется сразу на удаленку перевестись.
Комментарии
В нашей конторе точно не заскучаешь)
Для разблокирования двери отдела есть кнопка на стене, ее недавно заменили.
Но она бьется током при нажатии, поэтому пришлось добавить импровизированную систему безопасности.
Угадайте с трех раз, кто ее автор?
Недавно я с удовлетворением наблюдала как мое начальство билось в истерике выполняя мою работу - то есть выковыривало из навоза коллег крупицы разума для отчета.
у нас на работе на холодильнике висят всякие магнитики. и вот этот я регулярно переворачиваю вверх ногами))). кто-то его переворачивал ногами вниз. я не знала кто))), а теперь знаю - Лида, она уволилась, и магнитик уже полгода висит по-моему.
А как начальник должен отреагировать на ухаживания клиента за автором? Разорвать с ним контракт, или в угол поставить?
Пока все в рамках благопристойности, разбирайся сама. А если рамка перейдена, то уже можно или к охране, или к начальству обратиться.