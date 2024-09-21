19 человек показали, какую красоту они создают своими руками
Вот есть же люди с золотыми руками! Они из куска кожи могут делать конфетку и превратить в шедевр старую посуду. Чтобы додуматься до такого, нужно воображение и усердие. Ну а мы смотрим и восхищаемся. Может, это подборка вдохновит и вас что-нибудь смастерить.
В бонусе ваш ждет пусть и не хэнд-мэйд, но все равно гениально сделанный коврик для двери.
Джинсы превращаются, превращаются... в отличный рюкзак!
«Сделал эту скульптуру из металла, камня и стекла»
«Мои светящиеся стеклянные кошечки»
«Сделала сумочку-ракушку»
«У меня заказали ночник в виде многоэтажки. Получилось чудесно!»
Шпилька для волос из рога оленя
«Это мои авторские драконы из полимерной глины, каждую чешуйку я лепила руками»
«Уговорил жену показать ее творчество. Скромная она у меня, и соцсети вести не любит. Люстра. Это из последнего, делалось на заказ»
«Я работаю со смолой уже более года. Люблю свое дело. Мне нравится пробовать новое и создавать нечто красивое и уникальное»
«Жена прислала ссылку на кошачьий домик за 10 тысяч. Нехило. Так что я засучил рукава и сделал дом сам!»
«Плету драконов из бисера»
«А я тут люстру в виде кита доделал»
Я бы не стала называть люстрой предмет, от которого света - как от ночника. Но в качестве арт-объекта очень впечатляет
Чашечки превращаются в ночники
«У меня был немного неудачный год, но мне наконец-то удалось сделать небольшую коллекцию украшений к лету»
«Я создал чехол для AirPods с помощью 3D-печати»
«Вот такую шкатулку для украшений я сделал на годовщину свадьбы для моей жены»
«Наконец-то закончил свитер с ручной вышивкой на осень»
«Я увидел витражную лампу в интернете и решил сделать такую же в подарок сестре»
«Вот, смастерила медальон»
- Умоляю, скажите, что он продается! © FreyasYaya / Reddit
Бонус: Этот коврик отвадит от дома нежеланных гостей, которые не понимают юмора
- Ой, ржачный! Где брали? © Siberria / Pikabu
Вот что у нас есть еще:
17 человек, которые делают такие украшения, что сразу хочется сделать у них заказ
18 девушек, которые не стали ждать у моря погоды, а сами сшили себе шикарные наряды
20+ человек, которые не стали тратиться и сами себе сшили чумовые сумки
Комментарии
рюкзак ни о чем. Такой почти любой может сделать.
Все остальное - вау! О практичности и функциональности можно долго рассуждать, но сделано очень и очень классно и красиво. Браво таким мастерам.
Больше всего впечатлила скрипка - ну оочень красивая!!!