19 человек показали, какую красоту они создают своими руками

Вот есть же люди с золотыми руками! Они из куска кожи могут делать конфетку и превратить в шедевр старую посуду. Чтобы додуматься до такого, нужно воображение и усердие. Ну а мы смотрим и восхищаемся. Может, это подборка вдохновит и вас что-нибудь смастерить.

В бонусе ваш ждет пусть и не хэнд-мэйд, но все равно гениально сделанный коврик для двери.

Джинсы превращаются, превращаются... в отличный рюкзак!

«Сделал эту скульптуру из металла, камня и стекла»

«Мои светящиеся стеклянные кошечки»

«Сделала сумочку-ракушку»

«У меня заказали ночник в виде многоэтажки. Получилось чудесно!»

Шпилька для волос из рога оленя

«Это мои авторские драконы из полимерной глины, каждую чешуйку я лепила руками»

«Уговорил жену показать ее творчество⁠⁠. Скромная она у меня, и соцсети вести не любит. Люстра. Это из последнего, делалось на заказ»

«Я работаю со смолой уже более года. Люблю свое дело. Мне нравится пробовать новое и создавать нечто красивое и уникальное»

«Жена прислала ссылку на кошачьий домик за 10 тысяч. Нехило. Так что я засучил рукава и сделал дом сам!»

«Плету драконов из бисера»

«А я тут люстру в виде кита доделал»

Чашечки превращаются в ночники

«У меня был немного неудачный год, но мне наконец-то удалось сделать небольшую коллекцию украшений к лету»

«Я создал чехол для AirPods с помощью 3D-печати»

«Вот такую шкатулку для украшений я сделал на годовщину свадьбы для моей жены»

«Наконец-то закончил свитер с ручной вышивкой на осень»

«Я увидел витражную лампу в интернете и решил сделать такую же в подарок сестре»

«Вот, смастерила медальон»