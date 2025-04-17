19 историй о том, как семейная жизнь прокачивает стрессоустойчивость

Перед тем, как отправиться к алтарю, люди стремятся узнать друг друга поближе, чтобы понимать, с чем предстоит столкнуться после свадьбы. Впрочем, это ровным счетом ничего не гарантирует, ведь совместный быт полон сюрпризов и точно прокачивает стрессоустойчивость.