Кто-нибудь, расскажите другу из первой истории про существование электронных книг...
19 историй, после прочтения которых хочется вздохнуть: «Ну кто из нас без странностей?!»
Причуды людей — порой забавные, а порой раздражающие — способны превращать самые обыденные ситуации в увлекательные истории. Каждая из них напоминает, что именно наши изюминки делают жизнь ярче.
- У меня есть очень хитрый друг. Когда он идет в книжный магазин (а это бывает часто), он где-нибудь уединяется с книгой и с самой первой страницы начинает фотографировать текст. Как у него хватает терпения, я не знаю. Мужику 25 лет. © Подслушано / Ideer
- Меня зовут Олег. У меня есть два лучших друга, которых зовут Олег. Наших трех жен зовут Ирами, и они блондинки невысокого роста. А неделю назад ну нас у всех родились сыновья с разницей в несколько часов. Всех троих их теперь зовут Антон. © Подслушано / Ideer
- Я верю в то, что пауков убивать нельзя. У меня в ванной живет их семья. Недавно у них появился первенец. Когда захожу в ванную, начинаю следить за ним: как он ползает по стене, потирает свои лапки. Когда он замечает меня, то замирает, и я отворачиваюсь. Когда поворачиваюсь обратно, он уже продолжает делать то, что делал. Он мой застенчивый друг. © Подслушано / Ideer
- 30 июля прошлого года я поняла, что у меня появилось новогоднее настроение. Я рассказала об этом своим близким: парню и подруге. Они сказали, конечно, что я ненормальная, но было решено, что праздник состоится. В ночь с 31.07 на 01.08 мы ели оливье и мандаринки и бегали с бенгальскими огнями по улице, поздравляя людей. Это был самый крутой Новый год. Все-таки здорово, когда в окружении есть люди, способные поддержать. © Подслушано / Ideer
- Познакомилась в интернете с парнем. Долго общались, потом решили встретиться. Во время встречи неподалеку от его дома меня окатила машина водой из лужи. Он пригласил к себе одежду почистить. Смотрю, а на его компе открыты фотки, где он со мной. Думала, у меня от ужаса волосы побелеют: это сестра-близнец, клон, волшебство? Перекрыло знатно, сердце стучало бешено, уже все теории заговора перебрала. Оказалось все просто: парень с чудинкой, сфотошопил нас вместе, чтобы «посмотреть, какая из нас была бы пара». © Подслушано / Ideer
- Люди считают меня странным, потому что я необычно ем лимоны: разрезаю пополам и кусаю их. © B-U-T-T-E-R / Reddit
- Будущий муж всегда был со странностями. Пойдет в ванную и кричит: «Дорогая, тут жесть, иди сюда!» Я бегу, а он говорит: «Полотенце принеси». За ужином: «Дорогая, газом пахнет». Я иду на кухню проверять, а он: «Раз ты там, водички принеси». Но апогеем стало вот что. Сидит в туалете, кричит: «Любовь моя, мне нужно тебе кое-что сказать». Я подхожу под дверь и офигеваю, когда он говорит: «Выходи за меня. И раз ты согласна, принеси бумаги». Я обручена с чудаком. © Подслушано / Ideer
- Я люблю есть чипсы вместе с чем-то сладким, например, обмакивая их в мороженое. © Unknown author / Reddit
- На кухне поселился большой паук. По вечерам он спускался на свою паутину, которую сплел около лампы. Однажды мне захотелось его покормить — еды у него в паутине болталось уж слишком мало. Я попыталась бросить муху в сети паука. Не получилось. Даже с десятой попытки. Но я не сдавалась, а паук за всем этим наблюдал с равнодушием. В результате, к мухе он так и не притронулся. Никто не укутал ее в кокон и не стал есть. Ну, я и решила, что этот халтурщик мне на кухне ни к чему. Убрала я оттуда эту бездарность. Я люблю взаимовыгодное существование и элементарную вежливость — мог бы хоть попробовать мое угощение. А паутина, кстати, оказалась, очень крепкой, хоть и совсем не липкая. © Подслушано / Ideer
"Я обручена с чудаком". Не с чудаком, а с манипулятором. И это лишь верхушка айсберга. Он тебе не то что ред флаги показывал, он баннером перед твоим носом тряс - от него бежать надо, роняя тапки, а не замуж выходить.
- Снимаю комнату у одной хорошей женщины. Наверное, все знают, что большинство бабушек любит чистоту и порядок. Но я сомневаюсь, что кто-нибудь следит, чтобы ножки табуреток и кухонного стола стояли строго на одной ровной линии. © Подслушано / Ideer
- Я снимала комнату у одного деда. У него в ванной была плохо сделана вентиляция, и пар почти не уходил. Поэтому я приоткрывала дверь после душа. Он мне как-то сделал
замечание, на что я ответила: «Пар не уходит, влажность большая, появится плесень». Он отрезал: «Мой дом, я запрещаю это делать!» Через неделю спросил, чего это я не открываю дверь, в ванной влажно же. На мое объяснение ответил: «Я ничего такого тебе не мог сказать, открывай дверь» © Подслушано / Ideer
- Однажды в командировке снимала квартиру на несколько дней. Так хозяйка при заселении показывала мне посуду и весьма агрессивно рассказывала, что предыдущие квартиранты не ставили чашки ручкой в правую сторону. Нужно, чтобы ручки чашек на сушилке всегда были повернуты вправо! © Подслушано / Ideer
- Я когда вещи развешиваю на вешалки, то цвета вешалок должны идти в обязательном порядке. Красные, оранжевые, голубые, синие, желтые, зеленые. И никак иначе. Или вот вчера обнаружила, что пакетики кофе 3 в 1, оказывается, пронумерованы. А я столько лет пила их вразнобой. Все. Разложила по номерам и теперь буду строго следить за нумерацией. © Подслушано / Ideer
- У меня муж спрашивал: «Чай будешь?» Я соглашалась, и он добавлял: «Тогда и мне сделай». После этого я стала говорить: «Да, только без сахара мне сделай, пожалуйста, спасибо». И теперь он грустно добавляет: «Могла бы и отказаться». © Подслушано / Ideer
Ну, я. Я ставлю ножки табуреток и кухонного стола одной ровной линией. Потому что, если они будут стоять неровно, то я, проходя мимо, обязательно отобью себе мизинец. А мне этого не хочется. )))
- Мне нравится слушать одну и ту же песню часами, а иногда и днями. Я просто попадаю под настроение, и песня ему соответствует. Обычно я надеваю наушники, но иногда я пою или напеваю эту песню себе под нос. И тогда другие возмущаются, я все до сих пор слушаю эту песню. © loki93009 / Reddit
- Моя подруга на восьмом месяце беременности. Ее муж много работает, поэтому я часто захожу к ней в гости после работы. Вчера я пришла и дверь была открыта, я увидела как подруга сидела на полу и плакала. Я спросила: «Что случилось?» Она сказала, что очень устала, когда шла за водой на кухню, поэтому и плачет. Я решила разрядить атмосферу и предложила ей заняться йогой. Ее это, действительно, отвлекло и придало сил. Уже через час она бегала по квартире и радовалась тому, что беременна. Женщины, которые ждут детей, чудаковатые. © Карамель / VK
- Случайно узнала, что мой парень совершенно не умеет свистеть. И что он очень стесняется этого, в детстве его из-за этого даже дразнили. Поэтому мы поехали в поле: ночь, звезды, тишина. И мы два часа учились свистеть вместе! И получилось. Парень радовался как ребенок. А я очень счастлива, когда вижу его таким! © Карамель / VK
- На работе сказали, что сотрудники должны быть в костюмах. И когда я пришел в удобной одежде, начальник наорал на меня, будто я голый. Я извинился и на следующий день был в костюме с прошлой работы. Начальник уже не орал. Он попросил меня уйти и больше никогда не приходить, потому что я пришел в костюме дракона! © Рабочие истории / VK
- Был в поликлинике. Рядом со мной села красивая девушка с ребенком. Она его отпустила, он подбежал ко мне и давай щипать. Все было бы весело, но тут пришел его папаша. Резко забрал малыша, да еще зыркнул на меня, как на врага народа. Минут 5 они еще ругались из-за того, что девушка тайно договорилась встретиться со мной, чтобы я посмотрел на ребенка — так считал этот мужик. Причем тут я?! © Подслушано / Ideer
Чудинка может проявиться и при подготовке к важному событию. Например, люди находят ну очень необычные способы, чтобы сэкономить на свадьбе.
Комментарии
Ревнивцы могут и к столбу приревновать. А уж к живому человеку, да ещё и мужчине, как два пальца об... асфальт. Не очень много людей, которые признают свои странности. Им то кажется всё нормальным.
Чел в костюме дракона: не, я его понимаю, я сама уже не пойду работать туда, где дресс-код, но... Ты наа собеседовании не слышал, что там это обязательно? Так что понты идиотские