19 кинозвезд первой величины, которые ловко разбили оковы привычного амплуа

Талантливые актеры и актрисы способны сыграть кого угодно, и примеры из нашей статьи — лучшее тому доказательство. Эти люди не просто сменили имидж в кадре, но и использовали весь свой профессиональный арсенал, чтобы удивить зрителя.

1. Элизабет Тейлор в фильмах «Клеопатра», «Гигант» и «Флинтстоуны»

2. Брендан Фрейзер в фильмах «Мумия», «Ослепленный желаниями», «Профессионалы»

3. Тимоти Шаламе в фильмах «Дождливый день в Нью-Йорке», «Король», «Совершенный незнакомец»

4. Софи Лорен в фильмах «Хлеб, любовь и....», «Подсолнухи» и «Вся жизнь впереди»

5. Скарлетт Йоханссон в фильмах «Черная орхидея», «Призрак в доспехах», «Город астероидов»

6. Крис Эванс в фильмах «Защищая Джейкоба», «Лузеры», «Ледяной»

7. Голди Хоун в фильмах «За бортом», «Рядовой Бенджамин», «Дикие кошки»

8. Тильда Суинтон в фильмах «Убийца», «Нарушитель спокойствия», «Сквозь снег»

9. Одри Хепбёрн в фильмах «Завтрак у Тиффани», «История монахини», «Любовь среди воров»

10. Хелена Бонем Картер в фильмах «Порочные связи», «Теория полета», «Одна жизнь»

11. Мел Гибсон в фильмах «Баунти», «Гамлет», «Охота на Санту»

12. Джонни Депп в фильмах «Тайное окно», «В последний момент», «Жанна Дюбари»

13. Джулия Робертс в фильмах «Красотка», «Мэри Райли», «Возвращение домой»

14. Бен Аффлек в фильмах «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар», «Экстракт», «Последняя дуэль»

15. Аль Пачино в фильмах «Крестный отец 2», «Ангелы в Америке», «Охотники»

16. Мэрил Стрип в фильмах «Крамер против Крамера», «Силквуд», «Маленькие женщины»

17. Марлон Брандо в фильмах «Крестный отец», «Апокалипсис сегодня», «Ночные пришельцы»

18. Моника Белуччи в фильмах «Малена», «Братство камня», «Школа волшебства»

19. Ален Делон в фильмах «На ярком солнце», «Астерикс на Олимпийских играх» и «Цыган»

18 августа 2024 года Алена Делона не стало. Его роли подарили нам множество незабываемых эмоций и стали классикой мирового кинематографа.