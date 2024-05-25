19 комедийных актеров и актрис, которые раньше были как наливные яблочки, а сейчас прям спелая черешня
Благодаря этим харизматичным персонажам даже самый незатейливый сериал дарил нам тонну положительных эмоций. Талантливым актрисам и актерам даже не всегда нужно было играть главных героев, чтобы надолго остаться в сердцах телезрителей. Мы решили посмотреть, как эти замечательные люди выглядели в разные периоды времени.
Ольга Прокофьева
В телефильме «Жизнь Клима Самгина» (начало карьеры), в «Моей прекрасной няне» и сегодня.
Борис Смолкин
В фильме «Свадьба Кречинского», в «Моей прекрасной няне» и в сериале «Кулагины».
Ольга Волкова
В мюзикле «Летучая мышь», в сериале «Папины дочки» и сегодня.
Жанна Эппле
А вот Эппле хорошо было темненькой. А на третьем фото причёска - ужас. Волосы, как пакля.
В боевике «Заряженные смертью», в сериале «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...» и сегодня.
Анна Фроловцева
В комедии «Одиноким предоставляется общежитие», в сериале «Воронины» и сегодня.
Юлия Куварзина
В комедии «Даша Васильева 4. Любительница частного сыска: Домик тетушки лжи», в сериале «Воронины» и сегодня.
Нонна Гришаева
Гришаева всегда пересаливает лицом и голосом,почти в гротеск сваливается
В боевике «Риск без контракта», в сериалах «Папины дочки» и «Скрытые мотивы».
Татьяна Орлова
Мне она очень понравилась в телесериале "Красная королева" - такая надзирательница, аж страшно становилось.
В драме «Жизнь-Женщина», в сериалах «Папины дочки» и «Папины дочки. Новые».
Людмила Артемьева
В фильме «Остров ржавого генерала», в сериалах «Кто в доме хозяин?» и «Первокурсницы».
Анна Невская
В фильме «Подари мне жизнь», в сериалах «Кто в доме хозяин?» и «Постучись в мою дверь в Москве».
Андрей Носков
Постучись в мою дверь в Москве -такое голимое , пардон, faeces...Сняться в этом- ниже плинтуса. Носков- во всех ролях-серый мышь, такое нечто- мое мнение.
В драме «Замок», в сериалах «Кто в доме хозяин?» и «Спасская».
Станислав Дужников
В фильме «Барышня-крестьянка», в сериалах «Воронины» и «Ивановы-Ивановы. Новогодние каникулы».
Елена Бирюкова
В мелодраме «Желтый карлик», в сериале «Саша + Маша» и сегодня.
Валентина Рубцова
Вообще...Саша + чё то там. Деньги рубит и ничего ей не надо.Старлеткой даже не назовешь
В фильме «Ландыш серебристый 2», в сериале «Универ» и сегодня.
Анна Ардова
В драме «Мигранты», в шоу «Одна за всех» и сегодня.
Ольга Кузьмина
В «Ералаше», в сериале «Кухня» и сегодня.
Михаил Тарабукин
В сериалах "Адвокат","Кухня" и «Все как у людей».
Дарья Сагалова
В драме «Одиночество любви», в сериалах «Счастливы вместе» и «Букины».
Наталья Бочкарева
Была красива. Яркая, рыжая. А сейчас... эти губы, эти скулы. Пропал шарм
В сериалах «Туристы», «Счастливы вместе» и сегодня.
А вот как изменились парочки из знаменитых фильмов и сериалов нашей юности, чьи отношения не давали нам покоя ни днем ни ночью.
Комментарии
Мичурин в шоке от ваших чудесных метаморфоз. Что в конце? Слива лиловая?
Прикольный заголовок, дальше видимо будет статья "19 актеров и актрис, которые раньше были зелеными, как фейхоа, а сейчас цветут и пахнут, как дуриан".