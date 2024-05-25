19 комедийных актеров и актрис, которые раньше были как наливные яблочки, а сейчас прям спелая черешня

Благодаря этим харизматичным персонажам даже самый незатейливый сериал дарил нам тонну положительных эмоций. Талантливым актрисам и актерам даже не всегда нужно было играть главных героев, чтобы надолго остаться в сердцах телезрителей. Мы решили посмотреть, как эти замечательные люди выглядели в разные периоды времени.

Ольга Прокофьева

В телефильме «Жизнь Клима Самгина» (начало карьеры), в «Моей прекрасной няне» и сегодня.

Борис Смолкин

В фильме «Свадьба Кречинского», в «Моей прекрасной няне» и в сериале «Кулагины».

Ольга Волкова

В мюзикле «Летучая мышь», в сериале «Папины дочки» и сегодня.

Жанна Эппле

В боевике «Заряженные смертью», в сериале «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...» и сегодня.

Анна Фроловцева

В комедии «Одиноким предоставляется общежитие», в сериале «Воронины» и сегодня.

Юлия Куварзина

В комедии «Даша Васильева 4. Любительница частного сыска: Домик тетушки лжи», в сериале «Воронины» и сегодня.

Нонна Гришаева

В боевике «Риск без контракта», в сериалах «Папины дочки» и «Скрытые мотивы».

Татьяна Орлова

В драме «Жизнь-Женщина», в сериалах «Папины дочки» и «Папины дочки. Новые».

Людмила Артемьева

В фильме «Остров ржавого генерала», в сериалах «Кто в доме хозяин?» и «Первокурсницы».

Анна Невская

В фильме «Подари мне жизнь», в сериалах «Кто в доме хозяин?» и «Постучись в мою дверь в Москве».

Андрей Носков

В драме «Замок», в сериалах «Кто в доме хозяин?» и «Спасская».

Станислав Дужников

В фильме «Барышня-крестьянка», в сериалах «Воронины» и «Ивановы-Ивановы. Новогодние каникулы».

Елена Бирюкова

В мелодраме «Желтый карлик», в сериале «Саша + Маша» и сегодня.

Валентина Рубцова

В фильме «Ландыш серебристый 2», в сериале «Универ» и сегодня.

Анна Ардова

В драме «Мигранты», в шоу «Одна за всех» и сегодня.

Ольга Кузьмина

В «Ералаше», в сериале «Кухня» и сегодня.

Михаил Тарабукин

В сериалах "Адвокат","Кухня" и «Все как у людей».

Дарья Сагалова

В драме «Одиночество любви», в сериалах «Счастливы вместе» и «Букины».

Наталья Бочкарева

В сериалах «Туристы», «Счастливы вместе» и сегодня.