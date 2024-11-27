20+ человек, чьи семейные фото порой заслуживают отдельной выставки

У многих из нас в семейном альбоме есть фотографии, которые когда-то давно могли казаться нам неловкими или даже немного стыдными, но сегодня мы смотрим на них и с трудом сдерживаем улыбку, а иногда и смех. Некоторые даже не стесняются показать такие снимки всем в сети, чтобы лишний раз поделиться хорошим настроением.

«Жена повела дочку в магазин за платьем. Домой дочь пришла вот так»

«И как только мама разрешила мне сделать химическую завивку в 7 лет?»

«Я установил таймер на фотоаппарате, а потом шлепнулся на бегу. Реакция моей семьи»

«В детстве я задувала свечи ну очень ответственно»

«Рост жены — 155 см, а мой — 2 метра. Нам в отеле выдали одинаковые халаты»

«Родители в свой медовый месяц, 1973»

Ешки-матрешки, этот взгляд папы! Спорим, через 9 месяцев родился ты? © shandub85 / Reddit

Кстати, у нас есть целая подборка старых семейных фотографий, которые были бы обычными снимками, если бы не живая история за ними.

«Папа прислал мне это фото. И да, он придумал для себя толстовку с такой надписью сам»

«Не надо недооценивать старикана с его котами. Толстяк, Вонючка, Рик и Баттерс».

«Дочка не захотела днем спать»

«Мама решила расширить свой книжный клуб и заняла мой компьютер. Кажется, назад я его уже не получу»

«Все прекрасно в этом фото: от „спящего“ папы, моих не в меру непринужденных брата и сестры и меня, которая больше не хотела нести цветы невесты на свадебной церемонии»

«Мама мечтала, что я буду работать моделью. Здесь она сделала, как она считала, идеальное фото для портфолио. Прямо на фоне хлама в квартире, который не убрала»

«Жена, дочь и крайне „скучная“ головоломка, которая не интересовала их последние 20 минут»

«Сестра жены устроила фотосессию перед своим выпускным. Брат потерял всякое терпение, 1989»

«Второй день жизни, а дочка уже сложила мнение об этом мире»

«Фото, которое сделал папа, по сравнению с тем, что вышло у мамы»

«Жена радуется своему 54-му дню рождения и чизкейку, который приготовила»

«Меня очень любит младшая сестра. Вот еду к ней и к родителям в гости. Открываю дверь, а меня вот это встречает меня с криками и воплями. Люблю эту чудилу»

«Бабушка с дедушкой в тот момент, когда мама сказала им, что беременна мной»

«Сестра принесла сегодня мне это фото. Глянула и сослепу подумала, зачем это она показывает мне фото металлического штыря с дырками? А потом надела очки и расхохоталась»

«У моей тети 2 дочери — Джессика и Лиза. Угадайте, какую из них она любит больше»

«Прабабушка была в восторге от пупырчатой пленки»