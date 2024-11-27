20+ человек, чьи семейные фото порой заслуживают отдельной выставки
У многих из нас в семейном альбоме есть фотографии, которые когда-то давно могли казаться нам неловкими или даже немного стыдными, но сегодня мы смотрим на них и с трудом сдерживаем улыбку, а иногда и смех. Некоторые даже не стесняются показать такие снимки всем в сети, чтобы лишний раз поделиться хорошим настроением.
«Жена повела дочку в магазин за платьем. Домой дочь пришла вот так»
«И как только мама разрешила мне сделать химическую завивку в 7 лет?»
«Я установил таймер на фотоаппарате, а потом шлепнулся на бегу. Реакция моей семьи»
«В детстве я задувала свечи ну очень ответственно»
«Рост жены — 155 см, а мой — 2 метра. Нам в отеле выдали одинаковые халаты»
«Родители в свой медовый месяц, 1973»
- Ешки-матрешки, этот взгляд папы! Спорим, через 9 месяцев родился ты? © shandub85 / Reddit
Кстати, у нас есть целая подборка старых семейных фотографий, которые были бы обычными снимками, если бы не живая история за ними.
«Папа прислал мне это фото. И да, он придумал для себя толстовку с такой надписью сам»
«Не надо недооценивать старикана с его котами. Толстяк, Вонючка, Рик и Баттерс».
«Дочка не захотела днем спать»
«Мама решила расширить свой книжный клуб и заняла мой компьютер. Кажется, назад я его уже не получу»
«Все прекрасно в этом фото: от „спящего“ папы, моих не в меру непринужденных брата и сестры и меня, которая больше не хотела нести цветы невесты на свадебной церемонии»
«Мама мечтала, что я буду работать моделью. Здесь она сделала, как она считала, идеальное фото для портфолио. Прямо на фоне хлама в квартире, который не убрала»
«Жена, дочь и крайне „скучная“ головоломка, которая не интересовала их последние 20 минут»
«Сестра жены устроила фотосессию перед своим выпускным. Брат потерял всякое терпение, 1989»
«Второй день жизни, а дочка уже сложила мнение об этом мире»
Она остро чуствует что ее обманули, но пока еще не понимает где...
«Фото, которое сделал папа, по сравнению с тем, что вышло у мамы»
«Жена радуется своему 54-му дню рождения и чизкейку, который приготовила»
«Меня очень любит младшая сестра. Вот еду к ней и к родителям в гости. Открываю дверь, а меня вот это встречает меня с криками и воплями. Люблю эту чудилу»
«Бабушка с дедушкой в тот момент, когда мама сказала им, что беременна мной»
«Сестра принесла сегодня мне это фото. Глянула и сослепу подумала, зачем это она показывает мне фото металлического штыря с дырками? А потом надела очки и расхохоталась»
«У моей тети 2 дочери — Джессика и Лиза. Угадайте, какую из них она любит больше»
«Прабабушка была в восторге от пупырчатой пленки»
Семейные фотографии — это не просто снимки в альбоме, но и возможность на секунду вернуться мысленно в прошлое. А некоторые люди даже стараются воссоздать свои старые фото.