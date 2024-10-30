20+ человек, которые уж если и берутся вязать, то отжигают по полной
В последнее время вязание стало модным и, чего уж там, даже крутым. И благодарить за это нужно, в том числе, соцсети. Рост популярности этого творческого занятия пришелся на 2020 год. И вот сейчас люди по всему миру активно ищут ролики о премудростях этого хобби. Давайте же посмотрим, какие изделия выходят из-под их спиц.
1. «Работала над ним почти год. Последний раз принимаю такие специфические заказы от пятилетки»
2. «Связала себе бикини. Предупреждали же меня, что это ужасная идея!»
Задумка хорошая, исполнение - нет. Особенно смущает полосочка посередине рейтуз 🤣
- Да я такие же своей жене связал. © ohyeaoksure / Reddit
3. «От того сколько помпончиков надо было связать, мне периодически хотелось выбросить спицы в окно. Но посмотрите какой свитер в итоге получился»
4. «Смастерила в подарок двухлетке все для игры „Бутерброд“»
5. «Довязала свой первый кардиган и не могу из него вылезти»
6. «Только что закончила эту сумку»
- Это самая красивая сумка, которую я видела за свои 72 года. Она просто идеальна. © IAmHarleysMom / Reddit
7. «Связала для сестренки кардиган в осенних тонах. А чтобы он был не таким, как у каждой второй, поколдовала над спинкой»
8. «Поступила на биофак и изготовила по этому поводу „особенные“ носки»
9. «Так много часов за работой. Такие тоненькие спицы. Проект, которым я горжусь»
10. «На мой день рождения парень ведет меня на встречу с моим любимым автором — Маргарет Этвуд»
«Решила связать к этому дню особенный свитер, яркий и веселый, как конфетти. Такой ослепительный, чтобы он бросился ей в глаза. И тогда я буду знать, что она точно меня заметила. Вот такой подарок я себе придумала».
11. «Связала крючком закладку в виде листа монстеры»
12. «Наконец-то закончила диванчик для Молли! Думаю, ей нравится»
13. «Связала крючком платье для беременных»
14. «Осенняя гирлянда»
15. «Больше месяца каждую свободную минуту вязала это пальто. Я так довольна тем, что получилось»
- Это заняло месяц?! Да я чехол для подушечки вяжу столько же! © ProvokeCouture / Reddit
16. «Тыквенный свитер Генри закончен как раз к осени»
17. «Начала вязать свитер для мужа, а получилось платье для меня»
18. «Недавно доделала эти фрукты, и они такие милые»
19. «Cвязала кофточку к своему свадебному наряду»
- Ах ты хитрюга! © Unknown author / Reddit
20. «Свитер с котиками и свитер для котика»
21. «Мама связала кардиган для жены моего брата»
- Кремового цвета и длиной до щиколотки? Да, чтобы носить его, нужно быть по настоящему смелой! Надеюсь, его можно стирать в машинке. © MaryN6FBB110117 / Reddit
22. «Трио тыкв»
23. «Связала мужу кардиган, и мы теперь разводимся. 12 лет брака пошли коту под хвост из-за свитера. Да, „проклятие свитера“ существует»
«„Проклятие свитера“ — суеверие, распространенное в среде вязальщиков. Считается, что лучше не вязать свитер для своей второй половинки, иначе вы расстанетесь. И, скорее всего, еще до того, как изделие будет закончено».
- Это не проклятие, эта пряжа открывает правду. Одежду, сделанную с такой любовью и заботой, не сможет носить тот, кто сам всего этого не испытывает. © manymanymanymoonsago / Reddit
- Сочувствую от всей души! А дайте выкройку, пожалуйста. © PenguinEnough / Reddit
Но это еще не все. У нас есть несколько статей о заклинателях пряжи и спиц:
Комментарии
В тыквенно-осеннюю тему хочу показать работы нашей мастерицы - учителя по керамике.
Хоть это и не вязание, но как сделано)