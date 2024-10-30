20+ человек, которые уж если и берутся вязать, то отжигают по полной

В последнее время вязание стало модным и, чего уж там, даже крутым. И благодарить за это нужно, в том числе, соцсети. Рост популярности этого творческого занятия пришелся на 2020 год. И вот сейчас люди по всему миру активно ищут ролики о премудростях этого хобби. Давайте же посмотрим, какие изделия выходят из-под их спиц.

1. «Работала над ним почти год. Последний раз принимаю такие специфические заказы от пятилетки»

2. «Связала себе бикини. Предупреждали же меня, что это ужасная идея!»

Да я такие же своей жене связал. © ohyeaoksure / Reddit

3. «От того сколько помпончиков надо было связать, мне периодически хотелось выбросить спицы в окно. Но посмотрите какой свитер в итоге получился»

4. «Смастерила в подарок двухлетке все для игры „Бутерброд“»

5. «Довязала свой первый кардиган и не могу из него вылезти»

6. «Только что закончила эту сумку»

Это самая красивая сумка, которую я видела за свои 72 года. Она просто идеальна. © IAmHarleysMom / Reddit

7. «Связала для сестренки кардиган в осенних тонах. А чтобы он был не таким, как у каждой второй, поколдовала над спинкой»



8. «Поступила на биофак и изготовила по этому поводу „особенные“ носки»

9. «Так много часов за работой. Такие тоненькие спицы. Проект, которым я горжусь»

10. «На мой день рождения парень ведет меня на встречу с моим любимым автором — Маргарет Этвуд»

«Решила связать к этому дню особенный свитер, яркий и веселый, как конфетти. Такой ослепительный, чтобы он бросился ей в глаза. И тогда я буду знать, что она точно меня заметила. Вот такой подарок я себе придумала».

11. «Связала крючком закладку в виде листа монстеры»

12. «Наконец-то закончила диванчик для Молли! Думаю, ей нравится»

13. «Связала крючком платье для беременных»

14. «Осенняя гирлянда»

15. «Больше месяца каждую свободную минуту вязала это пальто. Я так довольна тем, что получилось»

Это заняло месяц?! Да я чехол для подушечки вяжу столько же! © ProvokeCouture / Reddit

16. «Тыквенный свитер Генри закончен как раз к осени»

17. «Начала вязать свитер для мужа, а получилось платье для меня»

18. «Недавно доделала эти фрукты, и они такие милые»

19. «Cвязала кофточку к своему свадебному наряду»

20. «Свитер с котиками и свитер для котика»

21. «Мама связала кардиган для жены моего брата»

Кремового цвета и длиной до щиколотки? Да, чтобы носить его, нужно быть по настоящему смелой! Надеюсь, его можно стирать в машинке. © MaryN6FBB110117 / Reddit

22. «Трио тыкв»

23. «Связала мужу кардиган, и мы теперь разводимся. 12 лет брака пошли коту под хвост из-за свитера. Да, „проклятие свитера“ существует»

«„Проклятие свитера“ — суеверие, распространенное в среде вязальщиков. Считается, что лучше не вязать свитер для своей второй половинки, иначе вы расстанетесь. И, скорее всего, еще до того, как изделие будет закончено».