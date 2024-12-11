20+ неудачных экспериментов на кухне, которые вместо аппетита порой вызывают лишь смех

1 день назад

1 день назад

Все мы обожаем вкусно поесть, а уж когда блюдо приготовлено своими руками и получается таким, что пальчики оближешь, — это настоящее счастье. Но не всегда все идет по плану. Иногда мечты о домашнем кулинарном шедевре оборачиваются неожиданным провалом, над которым можно и посмеяться. Однако именно такие моменты запоминаются на долгие годы.

«Не могу понять, почему никто не хочет мои питательные шарики»

«Клянусь, все было по рецепту»

«Моя попытка приготовить банановый торт на день рождения мамы»

Не всем дано готовить. Ой, не всем!

Как-то нас позвали в гости друзья. Подруга задержалась на работе и попросила своего мужа приготовить нам простое, на ее взгляд, блюдо — отварить замороженные вареники с вишней. Даже дала подробную инструкцию. Но когда мы пришли и увидели эти вареники, то обалдели, ведь от них исходил наваристый запах мясного бульона. Оказалось, что муж подруги решил вставить свои 5 копеек и добавил к вареникам бульонные кубики, лавровый лист, соль, перец. В итоге нам пришлось промывать эти несчастные вареники. © Подслушано / Ideer

«Мы сделали все возможное»

«Попыталась испечь торт на день рождения брата»

«Попыталась сделать кексы, а получилось вот это»

У каждого свое видение хорошего блюда

Как-то раз в Дубае мы с мужем пошли в ресторан и попробовали очень вкусный рис с хрустящей корочкой — тахдиг. Прилетаем домой, я готовлю это же блюдо, собираем всю семью. Всем все нравится, просят добавки. И только свекровь жутко скривила лицо и как выдала: «Леночка, мы же не настолько голодны, необязательно было пригоревший в масле рис ставить на стол». Муж рассказал матери о ближневосточной кухне, но свекровь сидела злая весь вечер. © Подслушано / Ideer

«Я попробовал испечь несколько кексов-призраков»

«Так выглядит печенье на день рождения, которое я испортил»

«Попросил любимую сделать ежиков»

Когда просчиталась перед мужем. Но где?

Муж не ел разогретую еду. Узнала уже после свадьбы. Попросил пельмени. Сварила ему 20 штук, а съел 7. Остальное, мол, выброси. Позже попросил снова, я сварила 3 штуки и положила к предыдущим из холодильника. Муж сел есть, взглянул на открытую форточку и как выдал: «Ого, вот мороз! Даже мои пельмени с одной стороны горячие, а с этой — ледяные!» © Подслушано / Ideer

«Я приготовила веганское лавовое печенье»

«Сделала блины с черникой, а потом решила приготовить яичницу на той же сковороде. Не думаю, что смогу это есть»

«А вот моя попытка приготовить макароны с сыром»

У всех разные методы обучения

Моя подруга очень вкусно готовила, но никогда не делилась рецептами. Все у нее было секретное, ничего не рассказывала. На мою свадьбу она мне подарила записную книжку с рецептами, написанными от руки. Меня это тронуло, и я произнесла благодарную речь при всех. А когда впервые приготовила по ее рецепту, то все выкинула: вкус помоев. И так несколько раз, причем с разными рецептами. Хотя я неплохо готовлю. Выяснилось, что подруга написала нарочно неправильно. Мол, чтобы я сама училась. © Подслушано / Ideer

«Что-то мне надоело готовить хлебушек, рецепт которого был в интернете»

«Вот так мы делаем кейк-попсы с сыном»

«Ну что ж...»

Когда все делаешь ради любимых котов, а они вон как

Живу с двумя манерными британцами. Сварила на днях куриные крылья. Пока ела, прибежали эти коты и начали клянчить. Настроение было скверное на тот момент, поэтому отщипывать было лень, но и не поделиться нельзя. Кинула им целое крыло в миску со словами: «Ну, вы же хищники, поэтому сами разберетесь!» Ага, они даже не притронулись. © Подслушано / Ideer

«Попробовал приготовить дамплинги»

Так выглядит неудачное искусство