Это те, которые делают из сухофруктов, орехов и мёда? Они вкусные, конечно, но у ваших вид сомнительный.
20+ неудачных экспериментов на кухне, которые вместо аппетита порой вызывают лишь смех
Все мы обожаем вкусно поесть, а уж когда блюдо приготовлено своими руками и получается таким, что пальчики оближешь, — это настоящее счастье. Но не всегда все идет по плану. Иногда мечты о домашнем кулинарном шедевре оборачиваются неожиданным провалом, над которым можно и посмеяться. Однако именно такие моменты запоминаются на долгие годы.
«Не могу понять, почему никто не хочет мои питательные шарики»
«Клянусь, все было по рецепту»
Навеяло: В сельском магазине из лёгких вин была только водка, а из цитрусовых - лишь репчатый лук. Поэтому глинтвейн вышел не очень."
«Моя попытка приготовить банановый торт на день рождения мамы»
Не всем дано готовить. Ой, не всем!
- Как-то нас позвали в гости друзья. Подруга задержалась на работе и попросила своего мужа приготовить нам простое, на ее взгляд, блюдо — отварить замороженные вареники с вишней. Даже дала подробную инструкцию. Но когда мы пришли и увидели эти вареники, то обалдели, ведь от них исходил наваристый запах мясного бульона. Оказалось, что муж подруги решил вставить свои 5 копеек и добавил к вареникам бульонные кубики, лавровый лист, соль, перец. В итоге нам пришлось промывать эти несчастные вареники. © Подслушано / Ideer
«Мы сделали все возможное»
«Попыталась испечь торт на день рождения брата»
«Попыталась сделать кексы, а получилось вот это»
У каждого свое видение хорошего блюда
- Как-то раз в Дубае мы с мужем пошли в ресторан и попробовали очень вкусный рис с хрустящей корочкой — тахдиг. Прилетаем домой, я готовлю это же блюдо, собираем всю семью. Всем все нравится, просят добавки. И только свекровь жутко скривила лицо и как выдала: «Леночка, мы же не настолько голодны, необязательно было пригоревший в масле рис ставить на стол». Муж рассказал матери о ближневосточной кухне, но свекровь сидела злая весь вечер. © Подслушано / Ideer
«Я попробовал испечь несколько кексов-призраков»
«Так выглядит печенье на день рождения, которое я испортил»
«Попросил любимую сделать ежиков»
Когда просчиталась перед мужем. Но где?
- Муж не ел разогретую еду. Узнала уже после свадьбы. Попросил пельмени. Сварила ему 20 штук, а съел 7. Остальное, мол, выброси. Позже попросил снова, я сварила 3 штуки и положила к предыдущим из холодильника. Муж сел есть, взглянул на открытую форточку и как выдал: «Ого, вот мороз! Даже мои пельмени с одной стороны горячие, а с этой — ледяные!» © Подслушано / Ideer
«Я приготовила веганское лавовое печенье»
Съел всено 7 пельменей? Пельмени либо огромные либо невкусные. Может не зря муж хотел их выбросить?
«Сделала блины с черникой, а потом решила приготовить яичницу на той же сковороде. Не думаю, что смогу это есть»
«А вот моя попытка приготовить макароны с сыром»
Видимо, никто не научил, что нужно сначала сливать воду с макарон, а потом уже добавлять сыр 😂
У всех разные методы обучения
- Моя подруга очень вкусно готовила, но никогда не делилась рецептами. Все у нее было секретное, ничего не рассказывала. На мою свадьбу она мне подарила записную книжку с рецептами, написанными от руки. Меня это тронуло, и я произнесла благодарную речь при всех. А когда впервые приготовила по ее рецепту, то все выкинула: вкус помоев. И так несколько раз, причем с разными рецептами. Хотя я неплохо готовлю. Выяснилось, что подруга написала нарочно неправильно. Мол, чтобы я сама училась. © Подслушано / Ideer
«Что-то мне надоело готовить хлебушек, рецепт которого был в интернете»
А сами, когда рецепты читали, не могли понять, что гадость получится?
«Вот так мы делаем кейк-попсы с сыном»
«Ну что ж...»
Когда все делаешь ради любимых котов, а они вон как
- Живу с двумя манерными британцами. Сварила на днях куриные крылья. Пока ела, прибежали эти коты и начали клянчить. Настроение было скверное на тот момент, поэтому отщипывать было лень, но и не поделиться нельзя. Кинула им целое крыло в миску со словами: «Ну, вы же хищники, поэтому сами разберетесь!» Ага, они даже не притронулись. © Подслушано / Ideer
«Попробовал приготовить дамплинги»
Так выглядит неудачное искусство
Помните, что даже если ваш кулинарный шедевр не удался, то не нужно расстраиваться. Главное, что вы пробуете и учитесь. Ведь каждая неудача на кухне — это шаг к тому самому блюду, которое захочется готовить снова и снова.
Комментарии
В чём вообще смысл трястись над рецептами н.а бытовом уровне? Типа, я хозяюшка стопицотый левел, и вы недостойны дотянуться? Это такое женское соперничество?
Вообще не понимаю смысла «делиться рецептами». Кто умеет готовить - и без рецепта сделает. Кто не умеет - и по рецепту не сможет. Это все равно что просить художника (пафосное сравнение, но все же)) дать точную инструкцию, как рисовать. А потом возмущаться, что не получилось так же, как у него - наверное, он что-то утаил) наверное, краску не ту берет или карандаши не так затачивает. Потому что ты все сделала «по рецепту», а получилась какая-то каляка-маляка, «вкус помоев». И что-то мне подсказывает, что история с тетрадкой наполовину выдуманная. Женщина действительно подарила тетрадь с рецептами, а героиня история просто не смогла приготовить так же вкусно, как подруга. И додумала, что подружка специально что-то не так написала.
Как можно не научиться готовить (если есть такое желание), имея доступ в интернет?
Не так давно с другом попытались сделать пирожки. Весь вечер убили. Все ровно по рецепту. Получились кирпичи! Реально, ими убить можно было. Попыталась разгрызть один – вкус, конечно, тоже такое, подошва от ботинка. Ошиблись, но где…