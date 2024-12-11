20+ неудачных экспериментов на кухне, которые вместо аппетита порой вызывают лишь смех

Народное творчество
1 день назад

Все мы обожаем вкусно поесть, а уж когда блюдо приготовлено своими руками и получается таким, что пальчики оближешь, — это настоящее счастье. Но не всегда все идет по плану. Иногда мечты о домашнем кулинарном шедевре оборачиваются неожиданным провалом, над которым можно и посмеяться. Однако именно такие моменты запоминаются на долгие годы.

«Не могу понять, почему никто не хочет мои питательные шарики»

Зарина Аксель
10 часов назад

Это те, которые делают из сухофруктов, орехов и мёда? Они вкусные, конечно, но у ваших вид сомнительный.

-
-
Ответить

«Клянусь, все было по рецепту»

Немудрая Сова
17 часов назад

Навеяло: В сельском магазине из лёгких вин была только водка, а из цитрусовых - лишь репчатый лук. Поэтому глинтвейн вышел не очень."

-
-
Ответить

«Моя попытка приготовить банановый торт на день рождения мамы»

Не всем дано готовить. Ой, не всем!

  • Как-то нас позвали в гости друзья. Подруга задержалась на работе и попросила своего мужа приготовить нам простое, на ее взгляд, блюдо — отварить замороженные вареники с вишней. Даже дала подробную инструкцию. Но когда мы пришли и увидели эти вареники, то обалдели, ведь от них исходил наваристый запах мясного бульона. Оказалось, что муж подруги решил вставить свои 5 копеек и добавил к вареникам бульонные кубики, лавровый лист, соль, перец. В итоге нам пришлось промывать эти несчастные вареники. © Подслушано / Ideer

«Мы сделали все возможное»

«Попыталась испечь торт на день рождения брата»

Киса
3 часа назад

Нууу.. Если это вкусно получилось - молодец.
Просто опыта не хватает

-
-
Ответить

«Попыталась сделать кексы, а получилось вот это»

У каждого свое видение хорошего блюда

  • Как-то раз в Дубае мы с мужем пошли в ресторан и попробовали очень вкусный рис с хрустящей корочкой — тахдиг. Прилетаем домой, я готовлю это же блюдо, собираем всю семью. Всем все нравится, просят добавки. И только свекровь жутко скривила лицо и как выдала: «Леночка, мы же не настолько голодны, необязательно было пригоревший в масле рис ставить на стол». Муж рассказал матери о ближневосточной кухне, но свекровь сидела злая весь вечер. © Подслушано / Ideer

«Я попробовал испечь несколько кексов-призраков»

«Так выглядит печенье на день рождения, которое я испортил»

«Попросил любимую сделать ежиков»

Когда просчиталась перед мужем. Но где?

  • Муж не ел разогретую еду. Узнала уже после свадьбы. Попросил пельмени. Сварила ему 20 штук, а съел 7. Остальное, мол, выброси. Позже попросил снова, я сварила 3 штуки и положила к предыдущим из холодильника. Муж сел есть, взглянул на открытую форточку и как выдал: «Ого, вот мороз! Даже мои пельмени с одной стороны горячие, а с этой — ледяные!» © Подслушано / Ideer

«Я приготовила веганское лавовое печенье»

Тилли
16 часов назад

Съел всено 7 пельменей? Пельмени либо огромные либо невкусные. Может не зря муж хотел их выбросить?

-
-
Ответить

«Сделала блины с черникой, а потом решила приготовить яичницу на той же сковороде. Не думаю, что смогу это есть»

«А вот моя попытка приготовить макароны с сыром»

Антон М.
13 минут назад

Видимо, никто не научил, что нужно сначала сливать воду с макарон, а потом уже добавлять сыр 😂

-
-
Ответить

У всех разные методы обучения

  • Моя подруга очень вкусно готовила, но никогда не делилась рецептами. Все у нее было секретное, ничего не рассказывала. На мою свадьбу она мне подарила записную книжку с рецептами, написанными от руки. Меня это тронуло, и я произнесла благодарную речь при всех. А когда впервые приготовила по ее рецепту, то все выкинула: вкус помоев. И так несколько раз, причем с разными рецептами. Хотя я неплохо готовлю. Выяснилось, что подруга написала нарочно неправильно. Мол, чтобы я сама училась. © Подслушано / Ideer

«Что-то мне надоело готовить хлебушек, рецепт которого был в интернете»

«Вот так мы делаем кейк-попсы с сыном»

«Ну что ж...»

Когда все делаешь ради любимых котов, а они вон как

  • Живу с двумя манерными британцами. Сварила на днях куриные крылья. Пока ела, прибежали эти коты и начали клянчить. Настроение было скверное на тот момент, поэтому отщипывать было лень, но и не поделиться нельзя. Кинула им целое крыло в миску со словами: «Ну, вы же хищники, поэтому сами разберетесь!» Ага, они даже не притронулись. © Подслушано / Ideer

«Попробовал приготовить дамплинги»

Так выглядит неудачное искусство

Помните, что даже если ваш кулинарный шедевр не удался, то не нужно расстраиваться. Главное, что вы пробуете и учитесь. Ведь каждая неудача на кухне — это шаг к тому самому блюду, которое захочется готовить снова и снова.

Комментарии

Уведомления
Ёжик в авокадо
1 день назад

В чём вообще смысл трястись над рецептами н.а бытовом уровне? Типа, я хозяюшка стопицотый левел, и вы недостойны дотянуться? Это такое женское соперничество?

-
-
Ответить
Екатерина Александровна
1 день назад

Вообще не понимаю смысла «делиться рецептами». Кто умеет готовить - и без рецепта сделает. Кто не умеет - и по рецепту не сможет. Это все равно что просить художника (пафосное сравнение, но все же)) дать точную инструкцию, как рисовать. А потом возмущаться, что не получилось так же, как у него - наверное, он что-то утаил) наверное, краску не ту берет или карандаши не так затачивает. Потому что ты все сделала «по рецепту», а получилась какая-то каляка-маляка, «вкус помоев». И что-то мне подсказывает, что история с тетрадкой наполовину выдуманная. Женщина действительно подарила тетрадь с рецептами, а героиня история просто не смогла приготовить так же вкусно, как подруга. И додумала, что подружка специально что-то не так написала.

-
-
Ответить
Nati Ja
14 часов назад

Как можно не научиться готовить (если есть такое желание), имея доступ в интернет?

-
-
Ответить
Ардна Скела
2 часа назад

Не так давно с другом попытались сделать пирожки. Весь вечер убили. Все ровно по рецепту. Получились кирпичи! Реально, ими убить можно было. Попыталась разгрызть один – вкус, конечно, тоже такое, подошва от ботинка. Ошиблись, но где…

-
-
Ответить

Похожее