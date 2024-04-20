20+ человек поделились кулинарными хаками, с которыми они и Джейми Оливеру фору дадут

Кто-то считает, что готовить легко: чего там, рецепт прочитал и делай все по нему. Но будь все так просто, все были бы шеф-поварами, согласитесь? В кулинарии полно хитростей и тонкостей, к пониманию которых приходишь сам опытным путем. Любители готовить решили поделиться этими тайными знаниями, ну а мы собрали самые крутые их советы в этой статье. Bon Appétit!

Готовила я тут завтрак и вспомнила о паре лайфхаков, которые я использую. Во-первых, бекон я присыпаю мукой, так он более хрустящий. А во-вторых, часть молока в тесте для блинчиков я заменяю густыми сливками, теми, что для взбивания — с таким тестом блинчики удобнее готовить и переворачивать, и в итоге они получаются более гладкими. © erin_with_an_i / Reddit

Когда мне нужно разогреть что-нибудь в микроволновке, я туда сперва ставлю стакан с водой и грею его 30 секунд, а потом уже ставлю еду. В микроволновке образуется пар, и все отлично разогревается. © CompassionateMath / Reddit

А я сминаю бумагу для выпечки под водой, прежде чем ее выкладывать в форму. Так она лучше прилипает к стенкам, а вода в процессе выпечки испаряется и никак не влияет на само тесто. © Senior-Ad-9700 / Reddit

«Я одна не знала, что можно выпекать кексики с рисом?»

«Положите на дно формы для кексов сухой рис, сверху бумагу для выпекания и в нее уже лейте тесто. Рис впитывает всю лишнюю влагу, ничего не подгорает. На третьей фотке обвела кружком место, где риса не было».

Блин, я пробовала так сделать с рисом не один раз, но мне ни разу не помогало. Я просто беру фольгированные формочки, чтобы ничего не протекало. © bluepushkin / Reddit

А знаете, как можно "оживить" черствый хлеб? Намочите его, а потом в духовку, пока не станет теплым. © grumpy_goldfish_1111 / Reddit

Чтобы очистить разделочную доску после нарезки лука, используйте соль и холодную воду. © VultureTheBird / Reddit

Это не совсем кулинарный трюк, но меня как-то научили добавлять в солонку несколько зерен риса. Так соль не будет застывать комками, особенно если в квартире влажно. © TheCountess_419 / Reddit

Я как-то ужинала в гостях, людей пришло много, и после застолья, конечно, осталась куча еды. Знаете, что сделала хозяйка? Отвела двоих из нас в сторону, достала лепешки, пищевую пленку, поставила перед нами оставшееся мясо и салат и сказала: «Заворачивайте». Прошло 15 минут, и у нас из остатков получилась куча рулетов, которые гости взяли с собой. Я просто передать не могу, как круто вышло. Ну, знаете, обычно, когда вам после ужина кладут что-то с собой на дорожку, дают пластиковый контейнер, но тут... Мы забрали домой не «остатки со стола», а настоящий обед на завтра. © IWTTYAS / Reddit

Моя бывшая покупала готовых жареных цыплят в супермаркете, дома разделывала их и хранила в холодильнике. Она готовила из них миллион блюд: салат с курицей, начинку для сэндвича, макароны с курицей и сыром, тако с курицей... А части курицы, оставшиеся после разделки, она варила вместе с сельдереем, морковкой и луком, чтобы сделать бульон. И использовала его везде, где требовался бульон. © Lolzerzmao / Reddit

А я перед тем, как запекать целиком курицу или индейку, надрезаю у тушки кожу между бедром и грудкой, и немного как бы отделяю ножку от тушки. Это позволяет теплу циркулировать в самой толстой части мяса, время приготовления заметно сокращается. Научилась, когда работала в ресторане, с тех пор только так и готовлю. ©

lensupthere / Reddit

Вот во всех рецептах пишут: сначала обжарьте мелко нарезанный чеснок, потом добавьте лук. Так вы получите только подгоревший чеснок и сырой лук. Надо наоборот: сначала лук, пока он не станет прозрачным, и только затем добавьте чеснок. Влага, которую выделяет лук во время жарки, не даст чесноку подгореть. © CFSparta92 / Reddit

Большинство продуктов я нарезаю кухонными ножницами, а не ножами. Мне говорят, что это странно, но это работает. © PhasmaUrbomach / Reddit

Ну так для нарезки бекона вообще отлично! Берешь эти слипшиеся полоски и нарезаешь на кусочки. Быстро и просто. © loreshdw / Reddit

А я использую ножницы, чтобы резать зелень для салата. © farmgirlheather / Reddit

У меня лайфхак не столько для кулинарии, сколько для уборки. Если вы во время готовки случайно разбили сырое яйцо, посыпьте его солью, прежде чем убирать. Соль коагулирует яйцо и значительно облегчает уборку! © kipobaker / Reddit

Когда я готовлю суп, то измельчаю лук в кухонном комбайне до консистенции яблочного соуса. Добавляет нужный аромат, но без кусочков лука. © LobsterLovingLlama / Reddit

Все, кто вырос на Гавайях, знают, что правильное количество воды, которое нужно добавить в рисоварку, определяется с помощью прикосновения средним пальцем к поверхности риса, а затем заливания воды до первого сустава пальца. Каждый раз получится идеально. © Ripcord2 / Reddit

Чтобы приготовить красивую яичницу с идеально прожаренным белком, я наливаю немного масла на сковороду на среднем или сильном огне, разбиваю яйцо, и, как только белок начнет схватываться, добавляю в сковороду примерно чайную ложку воды. Накрываю крышкой и оставляю готовиться примерно на минуту. Пар готовит белки, сохраняя при этом желток жидким. Экономит масло, избавляет от необходимости переворачивать яйцо, а главное, готовится быстро. © Wise_Huckleberry_116 / Reddit

Если у вас остался лишний соус или томатная паста, вылейте это дело в зиплок-пакет, распределите ровненько и положите в морозилку. Когда понадобится, можно будет отломить сколько нужно. © MrsBeauregardless / Reddit

Необязательно готовить целое блюдо за один раз. Например, нарезка овощей всегда отнимает у меня кучу времени, поэтому, если я планирую в воскресенье приготовить суп, а в пятницу у меня есть свободные 30 минут, я мою, чищу и режу все нужные мне овощи, и ставлю в холодильник в закрывающиеся баночки. В воскресенье, когда я начну готовить суп, мне останется только побросать овощи в кастрюлю. Таким образом, я не трачу сразу 2 часа на всю готовку, выходит гораздо быстрее. © NoAbbreviations9927 / Reddit