Хороший набор сухофруктов с орехами может стоить 3-4 тысячи. Ничёси плохой подарок..
20+ человек получили такие подарки, что только и хотелось сказать: «Лучше бы деньгами»
Дарить подарки надо уметь. И самое важное в этом деле — выбрать то, что действительно понравится одариваемому. Вот только угадать его пожелания не всегда просто. Поэтому в последнее время люди чаще всего просто дарят деньги. Но некоторые вручают то, что в доме завалялось, либо же странную безделушку или даже надкусанную еду. Об этих и других подобных нелепых подарках рассказали герои нашей статьи.
- Подруге сын с невесткой подарили на день рождения ее портрет, написанный начинающей художницей. Но когда они за столом торжественно вручили имениннице подарок, такая гробовая тишина в комнате повисла... Так как подруга на портрете была такой, какой должна была бы выглядеть лет через 20, да еще и после неудачной пластической операции... Чтобы не обидеть детей, портрет она повесила на стенку. © villiss / ADME
- Самые ужасные подарки в моей жизни всегда были от любимой свекрови. Эта женщина точно разбирается в том, что никогда не нужно дарить людям. Например, однажды она подарила мне кофточку, весьма симпатичную, но детского размера, на 10-летнюю девочку... На Новый год как-то принесла конфетки шоколадные, которые от времени уже стали белыми: просрочены на 3 года. Из последних подарков — ее же рубашка с красными розами, в которой она проводила с нами все праздники. Решила эту нарядную красоту мне передать «в наследство». Боюсь представить, что будет дальше... © Мамдаринка / VK
- Невестка на мой 55-летний юбилей подарила набор сухофруктов с орешками. Через пару недель у нее был день рождения, и я подарила ей деревянное сиденье в ванную. Сын потом рассказал, что невестка не поняла и обиделась на подарок... © Ирина / ADME
- Друзья подарили нам настольную игру. Смысл ее в том, что пара (муж и жена или парень и девушка) отвечают по очереди на вопросы про отношения. Игру придумал какой-то гуру-психолог, чтобы улучшить отношения в паре. На 5-м вопросе мы разругались в пух и прах, потому что оба были не согласны с ответом друг друга. Ругались потом весь вечер. Поиграли, блин. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Муж моей подруги подарил ей на день рождения дорогой внедорожник, купленный на их общие (!) деньги. Подруга была в восторге: выложила кучу фото с машиной и с признаниями в любви к мужу. Только вот сразу после праздника он отвез машину своим родителям, так как у подруги не было прав и она всегда боялась водить. Кстати, машину он тоже оформил на родителей. С того дня рождения прошло уже 2 года, а подруга до сих пор любуется «своей машиной» во дворе у родителей мужа, так ни разу на ней не прокатившись. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Мне как-то коллега подарила набор дешевых синтетических трусов (3 шт.) ярко-красного цвета. Они были настолько синтетические, что они аж хрустели, как полиэтиленовые. Но дарила она их не для носки, а для привлечения удачи или мужчины в дом, уже и не вспомню. Помню, она мне тогда даже инструкцию на листочке распечатала, как всем этим «богатством» пользоваться. Что-то там о том, что труселя эти следовало с какими-то «правильными» словами закинуть на люстру в центральной комнате и оставить там висеть. Обязательно на видном месте. И не снимать как можно дольше! Работает метод или нет, не скажу, не пробовала, но подарочек запомнился. © lvlarinka / ADME
- Мой папа, который с нами уже не жил, как-то подарил мне на день рождения 2 кг фарша... Весьма оригинально. Ну хоть налепила манты и угостила всех своих друзей. © Ksusha Sharavyova / ADME
- Бывший однокурсник мужа жил в другом городе и считал, что ему очень удобно у нас останавливаться. Был хроническим халявщиком, поэтому после пары визитов мы его перестали пускать, а он все равно ничего не понимал. А послать его прямым текстом муж стеснялся.
Однажды утром однокурсник позвонил и сообщил, что он в нашем городе по делам, хотел бы у нас переночевать. Посоветовала ему отель, он спросил, мол, почему у нас нельзя. Сказала, что мы идем в гости и вернемся очень поздно. Расстроился. Перезванивает через некоторое время и говорит, что у него же есть ценный подарок для нашего ребенка и он обязательно должен его отдать. В общем, говорит, посидит во дворе, подождет нас, а то как же ребенок без подарка-то останется?! Ну нет, думаю, ты так не прорвешься, не пущу.
Предложила ему днем пересечься и выпить кофе, чтобы он подарок не таскал с собой по городу, мол, ему ведь неудобно. А это он всегда готов: в надежде, что за него заплатят. Так вот, я как раз забирала ребенка с занятий, встретились с ним. Он изъявил желание сходить в ресторан. А я и говорю, мол, времени мало, ты иди себе по своим делам, а мы побежим дальше. И подарок-то где? Он подвис, потом порылся в карманах и торжественно достал... карабин для сумки. Протягивает дочери с важным видом: «Вот, это тебе из города N сувенир!» Дочь посмотрела недоуменно, но взяла, сказала спасибо, и мы ушли. Чуть позже отправила ему сообщение, что мы остаемся ночевать в гостях и ждать нас нет смысла. © Татьяна Лобанова / ADME
вот это жажда халявы у приятеля. бронебойное сочетание бесцеремонности и навязчивости
- Многое в жизни повидала и о многом наслышана. Но, оказывается, есть еще чему удивляться. Удивили родители мужа, которые на 30-летие своего сына подарили ему торт, а в довесок подарили ношеные семейки отца. © Подслушано — Здесь говорят о тебе / VK
- Мне родственники однажды подарили лисью шапку, которую по сырому меху пытались почистить мукой. Так мука схватилась намертво! Торжественно достали ее из старой наволочки и сказали, что я сама придумаю, что с ней сделать. Я придумала: выбросила ее на ближайшую помойку. © Татьяна Лобанова / ADME
- Отмечал свой день рождения на даче у друга, пришли друзья нашего коллеги. Один из них (взрослый мужик) пришел с женой. Так вот, они подарили мне подставку под торт (они занимаются изготовлением тортов на дому). Я сначала даже не понял, что это такое, думал, прикол какой-то. Спросил, мол, что мне с этим делать. Он что-то пробубнил под нос, типа что хочешь. О чем они думали, когда выбирали подарок, непонятно. Так и оставил эту фиговину там же на даче у друга. © Альберт / ADME
- Мне как-то подарили 2 павлиньих пера. Для чего? Почему 2? До сих пор загадка. © Инна / ADME
Мне друг подарил перо какой-то хищной птицы, которое на улице нашел. Огромное и роскошное! Но я была счастлива, потому что люблю мастерить всякое, пригодится. На то и расчет подарка был).
Еще мне мешочек морского стекла привозили, тоже кайф
- На мой день рождения муж вручил мне термобелье (футболку). И все бы ничего, но мы живем в субтропиках. © Ilona Staller / ADME
- Мне однажды подарили книгу по квантовой физике и забрали назад через 2 дня. © Марьям Миллер / ADME
- Дело было в 80-х. Мой папа, рыбак, пришел из рейса. А рейсы, если кто не знает, у рыбаков в те годы длились по полгода, а то и больше. Иногда семья не видела отца почти год. Так вот, в управлении отцу сказали, мол, будет минута, забеги в профком. Зашел. Там говорят: «Месяц назад было 23 февраля. Мы тем, кто в рейсе был, вручаем подарки, только что-то не берут. Иди, короче, в соседнюю комнату, выбери себе...» Папа вошел в соседнюю комнату и увидел, что морякам, которые полгода не были дома, профком вручал огромные ветвистые деревянные рога. РОГА! © Guimplen / ADME
- Кавалер купил коробку дорогущего шоколада. И вручил мне ее наполовину пустой. «Племянницам дал попробовать», — сказал. © Bisquit / ADME
- Моей подруге ухажер подарил шашлык и съел его сам, потому что она вегетарианка. © Марьям Миллер / ADME
- Подруга приносит мне подарки всегда из серии «покопалась дома, тебе точно налезет». Я пару раз ее просила не дарить мне ничего. Но последний подарок был вручен со словами: «Специально для тебя заказала, раз ты не любишь одежду. Привезли из Венеции». А подарок — это траурный серо-черный шарфик. Надену, блин, на твои, подруга, поминки. © Koza_pedalnaya / ADME
- Говорят, дареному коню в зубы не смотрят, но все же... У меня свекровь — любительница покупать всякий хлам и потом его дарить. Сыну моему в 3 года подарила розовую байку и носки теплые розовые, 32-го размера. Мне с моим 40-м размером ноги подарила теплые носки 35-го размера, и тоже розовые. Я уже лет 10 ногти крашу только гелем-лаком у мастера, а свекровь дарит мне дешманские лаки для ногтей, самые обычные, которые через час уже слезают. То подарит маску для волос для блондинок, хотя я брюнетка, и все в таком духе. А также дарит тонны сладостей, хотя их дома никто особо не ест и в итоге все летит в мусор. © Kasjonok / ADME
- Меня в детстве всегда бесило, что я в семье считалась «умным ребенком» и пока моим братьям и сестрам дарили игрушки и фломастеры, я получала книги. Как сейчас помню «Легенду о Тиле Уленшпигеле», полученную лет в 7–8. © Тревожное Пирожное / ADME
Книги это хорошо, я рылась в любых, лет 10 познакомилась с китайским любовным романом, пробовала мама прятать книгу, однажды, я сделала стойку и нашла, перерыв всю библиотеку. Зачем прятали, до сих пор не понятно.
- Мне «любящая бабушка» подарила на 8-летие пакет с одежкой: поношенная панамка (если помните, как выглядели в былые годы дачницы почтенного возраста, — вот такая панамка), пара старых платьев моей тетки, до которых расти еще не один год, что-то еще, из чего я уже переросла, а также пара бабулькиных кофт, пахнущих нафталином (да, буквально).
Обидно было. Набралась смелости, вернула ей все: мол, это мне мало, а это сильно велико, а панамка мне вообще ни к чему, «вы же, бабушка, меня на дачу к себе не приглашаете». Бабка снисходительно улыбнулась: «Ой, ну что бабушка ни подарит, все ей не нравится». Удивительно, правда? Кстати сказать, это был первый ее подарок за все время. Так тогда на меня еще отец наорал, мол, надо сказать спасибо и взять то, что дарят. Ну уж нет, извините, папаша... © In Trance / ADME
- Один раз старший брат (он уже жил отдельно, был женат, работал в сфере IT) мне на день рождения подарил самый простой и обычный калькулятор. Мне в тот день исполнилось 26 лет, между прочим. А другому брату подарил коробку с простыми карандашами (ему тогда исполнилось 19). Есть подозрение, что старший братец просто взял «подарки» на работе. © Искандар Ахмедов / ADME
- Небольшая предыстория: я могу пересчитать по пальцам одной руки, сколько раз мой муж (теперь уже бывший) дарил мне цветы за 10 долгих лет совместной жизни. Однажды я грустила на своем дне рождения, потому что муж забыл о нем. Я была уставшая, так как сама заботилась о нашем ребенке, сама выполняла всю работу по дому, готовила, стирала, да еще и работала полный рабочий день. А муженек вообще не помогал, разве что присматривал за ребенком, когда я уходила на работу в ночную смену. Так вот, в тот день он пришел домой с набором каких-то дешевых блюд, но не это самое худшее.
Он пришел домой с букетом цветов. Я, конечно же, была рада его поступку, аж прослезилась. Но тут в порыве гордости мой муж, вместо того чтобы промолчать, решил рассказать «забавную» историю о том, как некий мужчина купил цветы своей коллеге и пригласил ее на свидание. А та сказала нет. Мужчина расстроился, но все равно оставил ей цветы. А так как женщина была замужем, она не хотела забирать их домой. И сказала моему благоверному забрать цветы себе, чтобы он подарил их мне...
И вот стою я, держу эти цветы впервые за много лет, а он смеется и говорит: «Очень забавно вышло, правда?» © KITTIESbefore***S / Reddit
Вот еще 15+ человек, которые получили такие подарки, что праздник был не на шутку подпорчен.
Комментарии
хочется обнять всех пострадавших и подарить хотя бы хорошую шоколадку 🫂
Никогда не воспринимала подарки как некую обязанность. Подарили и спасибо, что бы это ни было. Не нравится, не подходит - отдам тому, кому надо или тихонько выкину через какое-то время. Но придираться и считать, что меня неверно "оценили" даже в голову не приходило. Сама в ответ дарю либо то, что, как я точно знаю, человек хотел бы, но жалко денег, либо просто сами деньги.
Какой-то паноптикум... Кто все эти люди ? Мне почему-то в жизни подобное не встречалось...
Самый ненужный подарок , что мне дарили - мойка "Karcher". Не нужная - потому что никогда не мою машину дома. Но так то по любому не дешёвый подарок, просто даритель не в курсе моих интересов.
Но такой лютый бздец здесь дарили...