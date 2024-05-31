20+ человек получили такие подарки, что только и хотелось сказать: «Лучше бы деньгами»

Никогда не воспринимала подарки как некую обязанность. Подарили и спасибо, что бы это ни было. Не нравится, не подходит - отдам тому, кому надо или тихонько выкину через какое-то время. Но придираться и считать, что меня неверно "оценили" даже в голову не приходило. Сама в ответ дарю либо то, что, как я точно знаю, человек хотел бы, но жалко денег, либо просто сами деньги.