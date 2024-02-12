20 доказательств того, что у людей прошлого столетия были свой особенный шарм и обаяние

Культура
2 дня назад

В фотопортретах прошлого века есть что-то особенное, почти неуловимое. Люди на них кажутся бесконечно красивыми, загадочными — просто глаз не отвести. Каждую деталь их образа хочется рассматривать чуть ли не под лупой. Ну, а чтобы не быть голословными, мы нашли старинные фотографии, на которых запечатлены чьи-то великолепные родственницы.

«Моя прабабушка в 16 лет и в 100»

«Моя прабабушка. Это фото сделано примерно в 1934 году. Я сам его отреставрировал»

«Школьная фотография моей прабабушки, 1928 год. Она оставалась дерзкой даже в 90 лет»

«Мою прабабушку звали Хейзел, она была очень талантливой художницей. Моя младшая дочь во многом на нее похожа»

«Моя крутая тетя. Фото сделано в начале 50-х. Теперь я понимаю, что увидел в ней дядя Билл»

«Моя прабабушка в 30-е годы»

«Прабабушка окончила университет в 1900 году со степенью в области физики»

«Свадебное фото моей прабабушки. Когда я впервые увидел этот снимок, просто взгляда не мог от него отвести»

«Это моя прабабушка Элизабет. На ней нет ни боа, ни меховой накидки — это все ее волосы»

«Прапрабабушка была очень эксцентричной и разносторонней женщиной. Мама говорит, что я очень на нее похожа»

«Моя прабабушка была очень смелой. Я на 99% уверена, что она сделала эту стрижку себе сама»

«Моя прабабушка. Она принадлежала к высшему классу и хотела стать актрисой. Но в ее среде это, конечно, порицалось»

«Моя прабабушка. Фото сделано 14 ноября 1936 года. Накануне ей исполнилось 17 лет»

«Моя прабабушка, примерно 1910 год»

«Этот снимок моя прабабушка сделала для кастинга в немом кино»

«Моя прабабушка. Кажется, это 1916 год. Хотелось бы, конечно, знать, для чего она сделала эту фотографию»

«Моя прабабушка»

«Первый муж моей прабабушки был бездельником, она ушла от него с тремя детьми. Потом она встретила чудесного мужчину. В детстве я несколько раз с ними виделась»

«Моя прабабушка по линии матери выглядела как кинозвезда. Она была потрясающей женщиной»

«Моя прабабушка, Гэйл Кейн, была актрисой немого кино»

Кстати, об актрисах. Мы тут узнали, каких кинодив старого Голливуда люди считают самыми красивыми.

Фото на превью mini-jane3 / Reddit

Комментарии

Уведомления
Плодожорка
2 дня назад

Очарование черно-белой пленочной фотографии действует и сейчас. У меня есть мои фото 90х годов из фотомастерской, и они почти также хороши, как и начала века. Много снимков родственников разных годов, где женщины очаровательны, а мужчины мужественны и прекрасны. Особенно эти длинные плащи и штирлицевские шляпы, ах..

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Крулцифер Эйнфолк
2 дня назад

У меня есть альбом с фотографиями моей бабушки, она в молодости была полной копией младший дочери старшего брата папы, я когда впервые это фото увидела думала что это сестра нежели бабушка. Я не знаю когда был сделан этот снимок, но фото до сих пор в хорошем состоянии. И на фото все четко видно. Мне до сих пор не верится что уже девять лет прошло с тех пор как её не стала

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Изяслав в ярости
1 день назад

Спасибо адме ща статью. Какие красивые разные лица!
Спасибо огромное всем комментаторам за фото. У меня совсем старых фоток нет-они у родителей, за 5000 км от меня

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