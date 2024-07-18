20 фото, разница на которых похлеще, чем между июльским зноем и январской вьюгой
Фотоподборки
40 минут назад
Некоторые изменения можно заметить только в сравнении, и в этом нам сильно помогает фотоаппарат. Иногда кажется, будто разница между «было» и «стало» не сильно велика, но смотришь на снимки — и думаешь: «Вот это да!».
Изменения за 2 года: на первом фото вес больше 140 кг, на втором — 88, на третьем — 65″
«Мой солевой дезодорант после 5 лет почти ежедневного использования по сравнению с новым»
«Все детство меня дразнили из-за кривых зубов. Брекеты — это непросто, но оно того стоило!»
«Мои старые черные джинсы после 3 лет ежедневной носки по сравнению с такими же джинсами, но совершенно новыми»
«Я в одном и том же платье, только с разницей в 2 года»
- Вот это да! Справа будто совершенно другой человек. © Creationiskey / Reddit
«Клубника из магазина и ягодка из моего сада»
«Добавила на свое детское фото себя взрослую»
Вода из реки Миссисипи. Слева — взяли из истока, справа — из устья
Летняя и зимняя «шуба» бесшерстной собаки
«Упаковка конфет стала белой после того, как я изменил цвет освещения»
«Вот как я изменилась за 5 лет»
- На фото будто мать и дочь, а не один и тот же человек. © Gholgie / Reddit
«Мое растение просто король драмы. Фото справа — это всего через 20 минут после полива»
Насос для внутривенного вливания жидкости 1990 и 2020 годов
«Под ультрафиолетовым светом становится видно, что с моими зубами не так. Две фарфоровые коронки не светятся, как остальные зубы»
Новая свеча зажигания и та, которой 50 лет
Одна и та же модель лежанки для собак с разницей в 3 года. Левая все время была на улице и вот так выгорела на солнце
«Заказала бананы, и мне доставили вот такие»
Трава, на которой произошел небольшой пожар, выросла гораздо быстрее, чем та, которую огонь не затронул
«Новая батарея и та, что была в моем ноутбуке в течение двух лет»
«Вот так я изменилась за 3 года»
- Ни фига себе! © Sacdaddicus / Reddit
Меняются не только люди, но и питомцы, особенно после стрижки. А уж как преображаются наши четырехлапые друзья после того, как попадают в добрые руки с холодных улиц, — тут и говорить не стоит. Со временем многие из этих наглых морд начинают потихоньку хулиганить, но любящие хозяева все спускают им с лап. Так и должно быть.
Внимание: в мае 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.
Фото на превью bigfatgato / Freepik
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
15 людей, которые просто ослышались, а их фантазия разыгралась не на шутку
Народное творчество
11 месяцев назад
14 знаменитостей, которые в ХХ и XXI веке выглядят будто два совершенно разных человека
Кино
1 год назад
Как изменились звезды сериалов, о которых в нашей юности говорили из каждого утюга
Кино
5 месяцев назад
16 звездных красоток, которые наплевали на все предрассудки и выложили снимки в купальниках
Знаменитости
2 месяца назад
20 доказательств того, что питомцы — это вечная бесплатная развлекуха на дому
Животные
3 года назад
Какими получились дети 10 всемирно известных красавиц (Дочь Милы Кунис просто обаяшка)
Культура
2 года назад
20+ тестей и свекров, которые настолько уникальны, что их можно смело заносить в Красную книгу
Семья
2 года назад
14 фотоколлажей, которые без слов показывают, как изменились женщины из разных стран за последние 100 лет
Культура
11 месяцев назад
8 модных трендов прошлого, которые нежданно-негаданно ворвались в сегодняшний день
Дизайн
3 дня назад
20 раз, когда решение проблемы оказалось проще, чем все мы привыкли думать
Народное творчество
4 года назад
18 человек показали свои фото из разряда «было-стало», и мы просто обалдели
Народное творчество
5 месяцев назад
20+ доказательств того, что простое человеческое «повзрослеть» творит чудеса (Некоторых из этих людей просто невозможно узнать)
Сделай сам
4 года назад