20 фото, разница на которых похлеще, чем между июльским зноем и январской вьюгой

Некоторые изменения можно заметить только в сравнении, и в этом нам сильно помогает фотоаппарат. Иногда кажется, будто разница между «было» и «стало» не сильно велика, но смотришь на снимки — и думаешь: «Вот это да!».

Изменения за 2 года: на первом фото вес больше 140 кг, на втором — 88, на третьем — 65″

«Мой солевой дезодорант после 5 лет почти ежедневного использования по сравнению с новым»

«Все детство меня дразнили из-за кривых зубов. Брекеты — это непросто, но оно того стоило!»

«Мои старые черные джинсы после 3 лет ежедневной носки по сравнению с такими же джинсами, но совершенно новыми»

«Я в одном и том же платье, только с разницей в 2 года»

Вот это да! Справа будто совершенно другой человек. © Creationiskey / Reddit

«Клубника из магазина и ягодка из моего сада»

«Добавила на свое детское фото себя взрослую»

Вода из реки Миссисипи. Слева — взяли из истока, справа — из устья

Летняя и зимняя «шуба» бесшерстной собаки

«Упаковка конфет стала белой после того, как я изменил цвет освещения»

«Вот как я изменилась за 5 лет»

На фото будто мать и дочь, а не один и тот же человек. © Gholgie / Reddit

«Мое растение просто король драмы. Фото справа — это всего через 20 минут после полива»

Насос для внутривенного вливания жидкости 1990 и 2020 годов

«Под ультрафиолетовым светом становится видно, что с моими зубами не так. Две фарфоровые коронки не светятся, как остальные зубы»

Новая свеча зажигания и та, которой 50 лет

Одна и та же модель лежанки для собак с разницей в 3 года. Левая все время была на улице и вот так выгорела на солнце

«Заказала бананы, и мне доставили вот такие»

Трава, на которой произошел небольшой пожар, выросла гораздо быстрее, чем та, которую огонь не затронул

«Новая батарея и та, что была в моем ноутбуке в течение двух лет»

«Вот так я изменилась за 3 года»

Меняются не только люди, но и питомцы, особенно после стрижки. А уж как преображаются наши четырехлапые друзья после того, как попадают в добрые руки с холодных улиц, — тут и говорить не стоит. Со временем многие из этих наглых морд начинают потихоньку хулиганить, но любящие хозяева все спускают им с лап. Так и должно быть.

Внимание: в мае 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.