20 идей для маникюра, которые срочно хочется переслать своему мастеру
Фотоподборки
23 минуты назад
Многие женщины устают от скучных и однообразных маникюрных трендов. Возникает естественное желание порадовать себя чем-то оригинальным. Ведь маникюр — это не только способ ухода за ногтями, но и отличный повод выразить свою индивидуальность. Ногти героинь нашей подборки могут удивить не только любителей, но и профессиональных мастеров.
«Сделала мраморный французский маникюр»
- Офигенное сочетание! © hatemintchocolate / Reddit
«Дочки уговорили меня на этот маникюр»
- Потрясно! Я сделаю себе такой же. © truckellbb / Reddit
«Сделала этот маникюр всего три дня назад, и уже получила кучу комплиментов»
«Мой мастер создал „молочный“ сиреневый цвет. И на солнце ногти сияют, словно бриллианты»
«Сделала маникюр к свадьбе. Я в восторге»
«Я боялась красить все ногти в красный цвет, поэтому выбрала еще и рисунок с вишней»
«С гелем для кошачьих глаз получаются самые красивые крылья бабочки»
«Недавно снова вернулась к гелевому маникюру»
«Я пристрастилась к витражному дизайну ногтей»
«До слез люблю свои ногти с насекомыми»
«Работа моей сестры — мастера по маникюру. Возможно, это не для всех, но я в восторге»
«Сделала черный френч ко дню рождению сестры»
Лимонный маникюр
«Я на 6-м месяце беременности, а мой мастер по маникюру переезжает. Я в шоке»
- Я бы переехала вместе с ней. © Acrobatic_Club2382 / Reddit
«Сделала омбре с синим желе»
- Мне этот маникюр нравятся даже больше, чем твое обручальное кольцо. © PassMeMySparePants / Reddit
«Мои ногти готовы к отпуску»
«Простой и быстрый маникюр молочного цвета. Ребенок одобрил»
- Потрясно! Сделаю такой же. © depechelove / Reddit
«Пруд с кувшинками. Ручная роспись гелем»
«Поэкспериментировала с гелем для объемных конструкций, и просто в шоке от результата»
«Моя 74-летняя соседка в последний раз делала маникюр 10 лет назад. Она попросила меня накрасить ей ногти, выдав: „Я хочу такой же цвет, как у тебя“»
А вот 10 идей для маникюра, которые помогут создать шикарный образ не хуже, чем у голливудских звезд.
Фото на превью unbreakablewildone / Reddit
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