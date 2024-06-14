20 идей для маникюра, которые срочно хочется переслать своему мастеру

Многие женщины устают от скучных и однообразных маникюрных трендов. Возникает естественное желание порадовать себя чем-то оригинальным. Ведь маникюр — это не только способ ухода за ногтями, но и отличный повод выразить свою индивидуальность. Ногти героинь нашей подборки могут удивить не только любителей, но и профессиональных мастеров.

«Сделала мраморный французский маникюр»

«Дочки уговорили меня на этот маникюр»

Потрясно! Я сделаю себе такой же. © truckellbb / Reddit

«Сделала этот маникюр всего три дня назад, и уже получила кучу комплиментов»

«Мой мастер создал „молочный“ сиреневый цвет. И на солнце ногти сияют, словно бриллианты»

«Сделала маникюр к свадьбе. Я в восторге»

«Я боялась красить все ногти в красный цвет, поэтому выбрала еще и рисунок с вишней»

«С гелем для кошачьих глаз получаются самые красивые крылья бабочки»

«Недавно снова вернулась к гелевому маникюру»

«Я пристрастилась к витражному дизайну ногтей»

«До слез люблю свои ногти с насекомыми»

«Работа моей сестры — мастера по маникюру. Возможно, это не для всех, но я в восторге»

«Сделала черный френч ко дню рождению сестры»

Лимонный маникюр

«Я на 6-м месяце беременности, а мой мастер по маникюру переезжает. Я в шоке»

Я бы переехала вместе с ней. © Acrobatic_Club2382 / Reddit

«Сделала омбре с синим желе»

Мне этот маникюр нравятся даже больше, чем твое обручальное кольцо. © PassMeMySparePants / Reddit

«Мои ногти готовы к отпуску»

«Простой и быстрый маникюр молочного цвета. Ребенок одобрил»

«Пруд с кувшинками. Ручная роспись гелем»

«Поэкспериментировала с гелем для объемных конструкций, и просто в шоке от результата»

«Моя 74-летняя соседка в последний раз делала маникюр 10 лет назад. Она попросила меня накрасить ей ногти, выдав: „Я хочу такой же цвет, как у тебя“»