20+ историй о том, как необычное имя становится главным приключением с детства
Семья
1 час назад
Имя — это первое, что мы сообщаем миру о себе. А если оно нестандартное, то вместе с ним человек получает бонус: повышенное внимание, уточняющие вопросы и иногда… легкое недоумение. Родители, решившие проявить креатив, порой не до конца представляют, с чем именно их ребенок столкнется в жизни.
- Подружка захотела дать первенцу необычное имя. Составила список, но никому не показывала. Говорила загадочно: «Вот родится — и все станет ясно». Наступил день Х. Присылает фото и под ним всего три слова: «Знакомься. Мой Емеля». Я зависла. Перечитала раз пять. Емеля?! Тот самый — с печки, с удочкой и щукой? И тут меня пробрало — идеально. Говорю, вот увидишь, этот ещё всем покажет. Потому что настоящий Емеля — он не сразу в героя превращается. Зато когда время приходит — все ахнут.
- Мама работала в ЗАГСе. Пришла однажды женщина, а в то время был очень популярен сериал про Джен Эйр. Так вот она хотела дочку назвать Дженэйр, причем именно одним словом. Отчество было бы Владимировна. В общем, в итоге ей не разрешили, ребенку повезло. © Песня / Dzen
- Я преподаватель университета. Необычные имена встречаются довольно часто, учитывая, что много студентов из разных уголков страны. При знакомстве я всегда уточняю, как правильно произносить имя и фамилию. Так вот, в одной из групп была студентка по имени Владими́ра (красивое, кстати, имя). Однажды я зашла в деканат и услышала возмущения методиста по поводу ошибки в личной карточке: "Ерунда какая.... Что за Маши́на Влади́мира? Кто так записал? Абы что!" Представьте ее лицо, когда я ей пояснила, что это не ошибка, а Мáшина Владими́ра! © Маргарита Саруханян / Dzen
- Мы с девушкой моей задумались, сколько хотим детей в будущем и как назовем. Но с именами разногласие. Так как у меня фамилия "Король", то я предложил назвать первого сына Львом, чтобы был Король Лев, а второго — Артур, будет Король Артур. Но она считает, что я испорчу им жизнь данными именами. Спорим, не можем прийти к компромиссу. © Подслушано – Здесь говорят о тебе / VK
- У нас в больнице работает медсестра, зовут ее Иден Попова. Мама ее очень "Санта-Барбару" любила смотреть. Имя свое девушка ненавидит, представляется Идой. © Евгения / Dzen
- Мою тетю зовут Шоколад. Дело было так. Моя бабушка, когда родила тетю, решила назвать ее Шагадат. Имя было восточное, расслышать его было трудно. И врачи в деревне не поняли, написали Шоколад. Так и осталось. © erekelife4334 / YouTube
- Лежала в роддоме. Одна красотка родила сына и сказала, что назовет его Раджкапур. Именно так, без разделения, одним словом. Ее фамилия, кстати, хорошо помню, была Козлихина. Убедить всей палатой не смогли, надеюсь, что домашние ума ей вложили. © Валентина Гугнина / Dzen
- Со мной в школе училась девочка, которую звали Гуть-Эра. Бабушка ее так назвала. Это в честь главной героини фильма «Человек-амфибия». Причем, писала она свое имя именно так — через тире. © Инкогнито 5331 / Dzen
- Знакомый назвал сына Гений. Вот так и не иначе. А Гений подрос, и у него диагностировали задержку развития. Папа исключил сына из своей жизни — тот не оправдал доверия. Мальчика дразнили другие дети. А мама стала упорно с ним заниматься. Сначала коррекционная школа, потом обычная. Пацан догнал в развитии своих сверстников, хоть и звезд с неба не хватал. А при получении паспорта он сменил имя на Геннадий. Нормальный такой Генка, очень добрый, кстати. Семья, дети, работа. Но с папой не общается. А тот и не стремится. Обижен на природу и сына. © Татьяна Волошина / Dzen
- Мы когда сказали моей маме, что дочь назовем Златой, она вытаращила глаза, скривила лицо и сказала, что нельзя так называть. ЗлаТочка. Точка Зла! Мы со Златкой ржем. © kelpiko
- Дочка на детской площадке познакомилась с мальчиком. Прибегает ко мне поделиться: «Мама, у него такое имя, как в сказке – Граф!» Ну, думаю, спасибо не Маркиз, как у котика. И вдруг мама пацана поправляет: “Не Граф, а Евграфий, сокращенно Граша, но ему не нравится". Пришли домой, я ради интереса посмотрела какие еще у этого имени сокращения - Графа, Графуня, Евграша, Граня. Да уж, не повезло парнишке.
- У сестры сын в 3-й класс перешел, у него среди одноклассников есть двойняшки Псой и Сысой! Их благостные родители сейчас в ожидании девочки, и мы все гадаем, как же ее назовут? © Ольга Теремязева / Dzen
- Я была одержима именем Эсмеральда, не знаю почему. Вот нравилось оно мне, и все тут. Была уверена, что назову так свою дочь. А потом я открыла для себя цикл «Сумерки». Фанатела от книг и фильмов. И я решила, что изменю заветное имя на... Ренесмеральда. © meduhsin / Reddit
- У меня есть знакомый Колен. Родители его назвали Калён, от слова «закалённый». В метрике записали Кален, в паспорте — Колен, в другом документе вообще Николай. Дети по отчеству: один — Коленович, другой — Колёнович. Хлебает по жизни полной ложкой. © Евгений Янко / Dzen
- Когда подруга была беременна, то отказывалась говорить, какое имя она придумала для ребенка. И вот родила. Я навестила ее в больнице и спросила, как же она назвала дочь. «Брайля!» — мне в ответ. «Интересное какое имя! Тебя вдохновил шрифт?» — продолжила я, а она такая: «В смысле?» Далее последовало неловкое молчание... Подруга понятия не имела, что имя, в которое она влюбилась, на самом деле являлось фамилией создателя тактильного шрифта для незрячих. Как по мне, имя получилось довольно-таки милое, но я просто в шоке от невежества подруги. Кстати, Брайле уже 4 года. © Appropriate-Half-369 / Reddit
- У моей подруги трое дочерей. Старшая — Ариелла, средняя — Мирабелла, а недавно родила еще мелкую. Назвала Габриеллой. Какой-то список титров в зарубежном сериале, а не детские имена. Но толку от ее Ариел и Мирабел, если дома их называют Аря, Мира и Габуша? © Мамдаринка / VK
- У меня когда первая дочь родилась, назвали Лианой. Было это 11 лет назад. А мама у меня была очень специфической дамой. Она советовала назвать Катей, и ей настолько не понравилось имя внучки, что она никогда ее по имени не называла. Говорила просто "девочка". Мамы нет уже давно, но вспоминать это смешно. © yanaaa__666
- Сижу на площадке, наблюдаю за сыном, как он лезет по какой-то адской лестнице, а сама параллельно слушаю разговор двух пацанов рядом. Мелкие такие, лет по 6 максимум. Сидят в песке, палками ковыряются. И тут один вдруг поворачивается к другому и с таким важным видом говорит: "Женя, а ты знал, что когда вырастешь, ты станешь Евгений?" Я краем глаза смотрю — у Жени лицо вытянулось, глаза круглые, будто ему сообщили, что Деда Мороза не существует. И он таким шепотом: "Ты уверен?" Второй отвечает: "Стопудов, у меня у папки такое было". © Мамдаринка / VK
- В первом классе учился Максимилиан. Учительница звала его Максом. Мама сделала замечание учительнице, что мальчика зовут Максимилиан, а не Макс или Максим. Учительница вняла просьбе мамы и стала звать мальчика исключительно по фамилии. © Ольга В. / Dzen
Дочь звали Полиной, но в какой то момент ей расхотелось имя Полина. Попросили учителя называть ее Линой. Потом она сама попросила учителя называть ее Полиной.
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- Очень давно я познакомилась с женщиной по имени Галентина. На мой вопрос, откуда же такое имя, она поведала, что его «подсказали» работники ЗАГСа. Они объяснили родителям, что Галентина это Галя, потому что Валентина это Валя. Почему ни те, ни другие не знали имени Галина, покрыто тайной. © Бабетта / Dzen
- У меня дочь в 10-м классе. Пришел новенький мальчик — Рафаэль. Она ему на школьной линейке сделала комплимент, мол, какое у тебя имя красивое, в честь великого художника! А он ей в ответ: «Ты что? Какой такой художник? Это в честь моего дяди Рафика!» © irina.prodeus
- Одна знакомая мамаша довыпендривалась. Назвала дочь Меленой — именно так, через «е», чтобы уж точно обозначить уникальность имени. Когда тетка ребенка (врач по профессии) узнала, как пишется имя, сперва смеялась, потом чуть не плакала от жалости к племяннице. Дело в том, что меленой в медицине называют черный стул (и речь не о мебели). © Елена М / Dzen
- Стояла в очереди на кассу в продуктовом. За мной заняла девушка и начала выкладывать товары на ленту. Вдруг она остановилась, огляделась и крикнула: «Ахиллес, пирожочек, мама уже на кассе!» Мне уже стало весело от такого обращения, но я вообще еле смех сдержала, когда из-за стеллажа вырулил серьезный такой товарищ лет 10... в кроссовках с подсветкой.
- Познакомились с парнем по имени Елизар. Он нам с мужем несколько раз рассказывал как ему тяжело живется с таким именем. Проходит год, встречаемся опять, просит его поздравить - сын родился. И назвал он его Ярополком. © Ленка Белка / Dzen
- "Конкордии сегодня не будет", - написал кто-то в чате музыкальной школы. Я долго думал, что это за предмет такой, который отменили - сольфеджио, гармония, конкордия, музыкальная литература... Оказалось, девочку так зовут. © Алексей Ш. / Dzen
- Из старых документов узнала, что почти год после рождения меня звали другим именем. Спросила у родителей, те подтвердили, что никак не могли определиться, поэтому три месяца я была просто «дочка». Однажды моя тетя психанула и пошла, записала меня как Зою. Папа узнал, тоже психанул и поменял мне имя, назвав в честь своей первой любви — Ира. © Подслушано - Здесь говорят о тебе / VK
Выбор имени для ребенка редко проходит гладко — у каждого родственника своя версия идеального имени. Пользователи сети не раз делились историями о том, как это бывает:
Комментарии
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В честь первой любви дочку назвать? А в честь жены, которую эту самую дочь и родила, нет?
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