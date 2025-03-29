20+ историй о том, как необычное имя становится главным приключением с детства

Имя — это первое, что мы сообщаем миру о себе. А если оно нестандартное, то вместе с ним человек получает бонус: повышенное внимание, уточняющие вопросы и иногда… легкое недоумение. Родители, решившие проявить креатив, порой не до конца представляют, с чем именно их ребенок столкнется в жизни.