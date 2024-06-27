20 историй про ревнивцев, рядом с которыми Отелло отдыхает

Как то зашел разговор с моей будущей женой почему я до 30 не был женат, я ей сразу ответил с токсичными людьми я быстро прощаюсь и не жалею об этом. Только намеки на ревность, или начинает отравлять жизнь собираю манатки и машу рукой. Вот так и живем 15 лет, доверие и уважение всех членов семьи на 1 месте.