20+ коллажей, разница на которых и с Луны видна
Фотоподборки
1 час назад
Почти все в этой жизни познается в сравнении. Иногда достаточно просто сравнить фото нового и старого ремонта, и хорошее настроение уже обеспечено на весь день. А порой, чтобы понять, какого прогресса достиг в жизни, можно просто взглянуть на свои старые снимки
«Пример того, как небольшая доработка своими руками полностью меняет вид скучной и дешевой вещицы»
«Это я и мой щенок в 2 месяца и в 5. Он набрал почти 30 кг»
«Я обновил старый комод»
«Отремонтировала туалетную комнату»
Хотя бы сидушку сиреневую сделали. Или жёлтую. Гоу биг, как они говорят, или гоу хоум. Ходить - так по-большому.
А диско-туалету - моё большое ДА😁
Чтоб жить не скучно
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- Божечки-кошечки, какое сияние! © Radioactive_Moss / Reddit
«Подружка заказала садовые украшения к Рождеству. Вот что ей прислали»
Вот интересно, они размеры не смотрят или цена реально за большие размеры, а приходит наепалово?
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«Разобрал и превратил свою старую кладовку в уютную гостиную»
«За беременность я набрала 22 кг. А вот какой я стала через 2 месяца после родов»
«Спасла котенка, а сейчас ему 9 лет»
Когда сладкое ожидание столкнулось с суровой реальностью
«Сбросила 35 кг»
- Теперь ты выглядишь, как твоя младшая сестра. © gonzo_attorney / Reddit
«Впервые отрастил усы, и мне нравятся эти перемены!»
Странно отрастить такую бороду без усов.. подравнять все до вменяемой длины и будет хорошо
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«Грузчик поставил суконный полусапог из ЭВА сушиться на батарею. Был 42 размер, а стало это»
«7 лет бездомной жизни по сравнению с одним годом жизни дома»
«Мои зрачки практически никогда не бывают одинаковыми»
«Это одинаковые головные уборы, просто левый полгода носили на солнце, а правый — новый»
«Это моя шея до инъекций ботокса и через 4 дня после них»
«Духовка до и после чистки»
«До и после того, как я 2 месяца делала упражнения для коррекции осанки»
- Вы прошли путь от шахматного коня до королевы! © Due-Tangerine7815 / Reddit
«Обувь раньше и сейчас: те, что слева, новые, а те, что справа, отец купил 20 лет назад»
«Моя улыбка до и после двухлетней работы над прикусом»
«Никто не хотел работать в этом отделе замороженной продукции. За 2 недели я многое тут поменяла»
«Это мы 16 лет назад и сейчас»
Фото на превью msgnomer / Reddit
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