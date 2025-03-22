20+ коллажей, разница на которых и с Луны видна

Фотоподборки
1 час назад

Почти все в этой жизни познается в сравнении. Иногда достаточно просто сравнить фото нового и старого ремонта, и хорошее настроение уже обеспечено на весь день. А порой, чтобы понять, какого прогресса достиг в жизни, можно просто взглянуть на свои старые снимки

«Пример того, как небольшая доработка своими руками полностью меняет вид скучной и дешевой вещицы»

«Это я и мой щенок в 2 месяца и в 5. Он набрал почти 30 кг»

«Я обновил старый комод»

«Отремонтировала туалетную комнату»

O_о
2 часа назад

Хотя бы сидушку сиреневую сделали. Или жёлтую. Гоу биг, как они говорят, или гоу хоум. Ходить - так по-большому.
А диско-туалету - моё большое ДА😁
Чтоб жить не скучно

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«Подружка заказала садовые украшения к Рождеству. Вот что ей прислали»

ucTepu4ka
3 часа назад

Вот интересно, они размеры не смотрят или цена реально за большие размеры, а приходит наепалово?

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«Разобрал и превратил свою старую кладовку в уютную гостиную»

«За беременность я набрала 22 кг. А вот какой я стала через 2 месяца после родов»

«Спасла котенка, а сейчас ему 9 лет»

Когда сладкое ожидание столкнулось с суровой реальностью

«Сбросила 35 кг»

«Впервые отрастил усы, и мне нравятся эти перемены!»

Шапокляк
2 часа назад

Странно отрастить такую бороду без усов.. подравнять все до вменяемой длины и будет хорошо

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«Грузчик поставил суконный полусапог из ЭВА сушиться на батарею. Был 42 размер, а стало это»

ucTepu4ka
3 часа назад

Поносил сам, передай жене, а потом очередь и до детей дойдет🤣

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«7 лет бездомной жизни по сравнению с одним годом жизни дома»

«Мои зрачки практически никогда не бывают одинаковыми»

«Это одинаковые головные уборы, просто левый полгода носили на солнце, а правый — новый»

«Это мой друг в 1991 году и сейчас. Тогда он был восходящей звездой металла, а теперь моет туалеты. Он мой герой и, кстати, до сих пор пишет музыку»

«Это моя шея до инъекций ботокса и через 4 дня после них»

«Духовка до и после чистки»

«До и после того, как я 2 месяца делала упражнения для коррекции осанки»

«Обувь раньше и сейчас: те, что слева, новые, а те, что справа, отец купил 20 лет назад»

«Моя улыбка до и после двухлетней работы над прикусом»

«Никто не хотел работать в этом отделе замороженной продукции. За 2 недели я многое тут поменяла»

«Это мы 16 лет назад и сейчас»

Фото на превью msgnomer / Reddit

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