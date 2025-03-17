20 фото, на которых «до» и «после» как будто из параллельных вселенных

Все мы иногда смотрим в зеркало и думаем, что изменить в себе. Кому-то не нравятся оттопыренные уши, кто-то мечтает убрать горбинку с носа, а кто-то готов избавиться от родинки, которую окружающие считают очень милой. И это удивительно, как иногда небольшая корректировка может изменить образ человека полностью. А главное, сделать этого человека счастливее! Конечно, есть доказательства тому, что бьюти-процедуры не всегда оправдывают ожидания, но мы сконцентрируемся на вау-преображениях.

«Мои 27 против 28. Я похудела, перестала загорать и наращивать волосы»

«23 vs 24»

«Решился наконец на накладку из волос. Пока непривычно, но уже счастлив»

«Так выглядят мои веки через месяц после подтяжки и пересадки жира»

«Никаких операций: просто поставила филлер в нос»

Тут точно не обошлось без магии! © NoEsNadaPersonal_/ Reddit

«Я в 31 и в 41 год. Просто поставила себя на первое место. А еще добавила ботокс, дорогущий уход за кожей и косметику»

Вот это разница, аж дыхание перехватило. Даже близко на свой возраст не выглядишь. © Msink / Reddit

«2,5 года в брекетах»

«Сбросил около 70 кг»

«Сделала операцию, чтобы уменьшить лоб»

«За 2 года моя жизнь круто изменилась. Я похудела, много двигаюсь, занимаюсь спортом и борюсь с депрессией каждый день»

«Сделала липосакцию подбородка. Мою шею теперь видно!»

«Между этими фото разница в один год. Я будто заново открыла себя и свой стиль»

«Как же я довольна новыми бровями! Прошел всего час, а жизнь уже изменилась»

Я обычно никогда не пишу комментарии, но как же круто они на тебе смотрятся! Потрясающе. © ___CupCake / Reddit

«Это я после трех сеансов микронидлинга и RF-лифтинга. Также открыла для себя корейский уход за кожей и стала поклонницей муцина улитки»

«Похудела. Оказалось, что мой генетический двойной подбородок не такой уж и генетический»

«До брекетов и после»

«Вот как я изменился за год»

«Разница в 2 года. Последние несколько лет были сложными: развод, переезд. Но сегодня я наконец-то счастлива»

«Изменила форму верхней губы, и вот какой результат спустя неделю (до и после)»

Выглядит естественно — это главное! © TPelzer / Reddit

Смотрится потрясающе! Но как вы пьете и едите? Слышала, что это не особо удобно © CheeseBreadForLife / Reddit



«Я до перманентного макияжа бровей и после»