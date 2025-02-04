20+ мужчин, чьи причуды придают остроты семейной жизни
Начав жить вместе, многие люди понимают, что никто в этом мире не идеален. И если с некоторыми моментами действительно сложно примириться, то другие скорее вызывают смех, а не раздражение. Следующие фото показывают, что без юмора в семейной жизни не обойтись.
«Муж купил игрушечные глазки и теперь вовсю развлекается»
«Похоже у моего благоверного сырозависимость. Надо бы мне научиться готовить еще какие-то блюда с сыром»
«Попросила мужа приготовить закуски из всего. Похоже он воспринял мои слова слишком буквально»
«Муж наконец придумал способ, как попросить меня замолчать, когда я по утрам трещу как сорока. Бедняге просто нужно немного тишины»
«Супруг решил помочь мне сделать фото моего высоченного брата»
«Попросила благоверного сделать мне хот-дог»
«Предложила тут мужу немножко порисовать с дочуркой. А он заявил, что у него для этого руки не из того места растут»
«Муж сегодня приготовил крошечный багет»
«Муж просто не может вернуться из отпуска без очередного магнитика»
О, у меня есть точно такой же жёлтый магнит с лосем! С Аляски.
«Пока меня не было дома, муж решил развлечь кота»
«Идеально чистая кухня по версии моего мужа»
«Пожаловалась тут супругу, что никогда не завоевывала призы, и он решил меня порадовать»
«Муж придумал напоминалку для меня, чтобы я не забывала наклеивать ярлычки на контейнеры с едой»
Можно перевести как " мне так одиноко, потому что у меня никогда не было даты", но тогда не понятно, при чем тут одиночество 🤔
«Мне так одиноко, потому что никто не приглашает меня на свидание»
«Муж настоял на том, чтобы взять нашего кота в поход»
"Везет старик дочку родную в чащу лесную не по собственному хотению, а по мачехину велению. Уж корила она его! Уж бранила она его! Уж долбила она его! Уж пилила она его! "Я Марфушу сватаю, а все смотрят нa Настю проклятую. Увези ее в лес, негодную! С глаз долой змею подколодную!"
Похоже, кот читал эту сказку 😕
«Только посмотрите на выражение глаз котейки!» © veritasium999 / Reddit
«Супруг подарил мне эту фигурку Чужого»
Я обычно к подобным вещичкам отношусь индифферентно. Но это же - ВЕЩЬ! ))
«Коронное блюдо от моего мужа. Яйца, сосиски и пончики»
«Муж положил в мой системный блок картонный гамбургер с глазками»
«Через 2 недели берем из приюта котенка. Муж сделал для него маленькую лестницу»
«Очень люблю своего мужа. Но вечно забываю, что когда прошу его о чем-то, мне надо очень четко формулировать свою мысль. В этот раз заказала благоверному елку»
«Не могу понять, почему супруг именно так носит носки дома»
Я так делаю, потому что к вечеру ноги отекают, и резинка давит больно, а снять совсем холодно.
«Буквально онемела, после того как нашла вилку своего парня, которую он брал в поход»
В походе вилка - это не просто вилка, а любой неожиданно понадобившийся инструмент, от открывашки до гарпуна.
«Вместо того, чтобы завернуть ее в салфетку и положить в рюкзак, он согнул вилку и запихнул ее контейнер для еды.»
Кстати, некоторые четвероногие могут дать своим хозяевам сто очков вперед в плане причуд. Так что жизнь с такими питомцами порой превращается в бесконечное приключение
Комментарии
надеюсь, судьба не сведёт с человеком, который по утрам трещит как сорока. Утро - это время тишины! Минимум час, потом по нарастающей можно ))