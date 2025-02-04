20+ мужчин, чьи причуды придают остроты семейной жизни

Начав жить вместе, многие люди понимают, что никто в этом мире не идеален. И если с некоторыми моментами действительно сложно примириться, то другие скорее вызывают смех, а не раздражение. Следующие фото показывают, что без юмора в семейной жизни не обойтись.

«Муж купил игрушечные глазки и теперь вовсю развлекается»

«Похоже у моего благоверного сырозависимость. Надо бы мне научиться готовить еще какие-то блюда с сыром»

«Попросила мужа приготовить закуски из всего. Похоже он воспринял мои слова слишком буквально»

«Муж наконец придумал способ, как попросить меня замолчать, когда я по утрам трещу как сорока. Бедняге просто нужно немного тишины»

«Супруг решил помочь мне сделать фото моего высоченного брата»

«Попросила благоверного сделать мне хот-дог»

«Предложила тут мужу немножко порисовать с дочуркой. А он заявил, что у него для этого руки не из того места растут»

«Муж сегодня приготовил крошечный багет»

«Муж просто не может вернуться из отпуска без очередного магнитика»

«Пока меня не было дома, муж решил развлечь кота»

«Идеально чистая кухня по версии моего мужа»

«Пожаловалась тут супругу, что никогда не завоевывала призы, и он решил меня порадовать»

«Муж придумал напоминалку для меня, чтобы я не забывала наклеивать ярлычки на контейнеры с едой»

«Мне так одиноко, потому что никто не приглашает меня на свидание»

«Муж настоял на том, чтобы взять нашего кота в поход»

© Moogmarmalade / Reddit ФьюАлка 15 часов назад "Везет старик дочку родную в чащу лесную не по собственному хотению, а по мачехину велению. Уж корила она его! Уж бранила она его! Уж долбила она его! Уж пилила она его! "Я Марфушу сватаю, а все смотрят нa Настю проклятую. Увези ее в лес, негодную! С глаз долой змею подколодную!"



Похоже, кот читал эту сказку 😕 - - Ответить

«Только посмотрите на выражение глаз котейки!» © veritasium999 / Reddit

«Супруг подарил мне эту фигурку Чужого»

«Коронное блюдо от моего мужа. Яйца, сосиски и пончики»

«Муж положил в мой системный блок картонный гамбургер с глазками»

«Через 2 недели берем из приюта котенка. Муж сделал для него маленькую лестницу»

«Очень люблю своего мужа. Но вечно забываю, что когда прошу его о чем-то, мне надо очень четко формулировать свою мысль. В этот раз заказала благоверному елку»

«Не могу понять, почему супруг именно так носит носки дома»

«Буквально онемела, после того как нашла вилку своего парня, которую он брал в поход»

«Вместо того, чтобы завернуть ее в салфетку и положить в рюкзак, он согнул вилку и запихнул ее контейнер для еды.»