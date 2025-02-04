20+ мужчин, чьи причуды придают остроты семейной жизни

Народное творчество
1 день назад

Начав жить вместе, многие люди понимают, что никто в этом мире не идеален. И если с некоторыми моментами действительно сложно примириться, то другие скорее вызывают смех, а не раздражение. Следующие фото показывают, что без юмора в семейной жизни не обойтись.

«Муж купил игрушечные глазки и теперь вовсю развлекается»

«Похоже у моего благоверного сырозависимость. Надо бы мне научиться готовить еще какие-то блюда с сыром»

Nika88
23 часа назад

Первая мысль: так, сыр есть, надо идти варить макароны 😀

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«Попросила мужа приготовить закуски из всего. Похоже он воспринял мои слова слишком буквально»

«Муж наконец придумал способ, как попросить меня замолчать, когда я по утрам трещу как сорока. Бедняге просто нужно немного тишины»

«Супруг решил помочь мне сделать фото моего высоченного брата»

«Попросила благоверного сделать мне хот-дог»

«Предложила тут мужу немножко порисовать с дочуркой. А он заявил, что у него для этого руки не из того места растут»

«Муж сегодня приготовил крошечный багет»

«Муж просто не может вернуться из отпуска без очередного магнитика»

«Пока меня не было дома, муж решил развлечь кота»

«Идеально чистая кухня по версии моего мужа»

Svetlana
23 часа назад

Фото можно обрезать и использовать в статьях адме про чистые кухни.

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«Пожаловалась тут супругу, что никогда не завоевывала призы, и он решил меня порадовать»

«Муж придумал напоминалку для меня, чтобы я не забывала наклеивать ярлычки на контейнеры с едой»

Lana Star
1 день назад

Можно перевести как " мне так одиноко, потому что у меня никогда не было даты", но тогда не понятно, при чем тут одиночество 🤔

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«Мне так одиноко, потому что никто не приглашает меня на свидание»

«Муж настоял на том, чтобы взять нашего кота в поход»

ФьюАлка
15 часов назад

"Везет старик дочку родную в чащу лесную не по собственному хотению, а по мачехину велению. Уж корила она его! Уж бранила она его! Уж долбила она его! Уж пилила она его! "Я Марфушу сватаю, а все смотрят нa Настю проклятую. Увези ее в лес, негодную! С глаз долой змею подколодную!"

Похоже, кот читал эту сказку 😕

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«Только посмотрите на выражение глаз котейки!» © veritasium999 / Reddit

«Супруг подарил мне эту фигурку Чужого»

«Коронное блюдо от моего мужа. Яйца, сосиски и пончики»

«Муж положил в мой системный блок картонный гамбургер с глазками»

«Через 2 недели берем из приюта котенка. Муж сделал для него маленькую лестницу»

Solita
20 часов назад

А не проще сначала лоток с бортами пониже или с вырезом сбоку?

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«Очень люблю своего мужа. Но вечно забываю, что когда прошу его о чем-то, мне надо очень четко формулировать свою мысль. В этот раз заказала благоверному елку»

«Не могу понять, почему супруг именно так носит носки дома»

Анна
10 часов назад

Я так делаю, потому что к вечеру ноги отекают, и резинка давит больно, а снять совсем холодно.

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«Буквально онемела, после того как нашла вилку своего парня, которую он брал в поход»

«Вместо того, чтобы завернуть ее в салфетку и положить в рюкзак, он согнул вилку и запихнул ее контейнер для еды.»

Кстати, некоторые четвероногие могут дать своим хозяевам сто очков вперед в плане причуд. Так что жизнь с такими питомцами порой превращается в бесконечное приключение

Фото на превью jettybodie / Reddit

Комментарии

Уведомления
Летающий пингвин
1 день назад

надеюсь, судьба не сведёт с человеком, который по утрам трещит как сорока. Утро - это время тишины! Минимум час, потом по нарастающей можно ))

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Elena
17 часов назад

сочувствую мужу, который вынужден прятаться под одеялом

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