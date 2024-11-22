20 пар звездных снимков, которые покажут, как далека картинка в соцсетях от реальности

Знаменитости
5 часов назад

Многие знаменитости стараются отбирать самые выигрышные свои снимки для публикации в соцсетях. Впрочем, так поступают и обычные люди. Однако в случае звезд нет-нет да и всплывают альтернативные фото с того же мероприятия. Потому мы решили провести сравнение: сопоставить изображение, которое знаменитость выложила сама, с кадром, что снял фотограф.

Деми Мур

Stella Pictures / ABACA / Abaca / East News

София Вергара

Priscilla Grant / Everett Collection / East News

Адриана Лима

Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

Гвендолин Кристи

Laurent VU / SIPA / Sipa Press / East News

Приянка Чопра

DPRF / STAR MAX / IPx / Associated Press/East News

Кайли Дженнер

Laurent VU / SIPA / Sipa Press / East News

Изабель Юппер

Vianney Le Caer / Invision / East News

Селена Гомес

ANGELA WEISS / AFP / East News

Ирина Шейк

Zeppelin / Avalon / Photoshot / East News

Аня Тейлор-Джой

Reynaud Julien / APS-Medias / ABACA / Abaca / East News

Шарлиз Терон

Laurent VU / SIPA / Sipa Press / East News

Джулианна Мур

Evan Agostini / Invision / East News

Кейт Хадсон

Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News

Шэрон Стоун

Keystone / Associated Press / East News

Вера Вонг

MICHAEL TRAN / AFP / East News

Памела Андерсон

Reynaud Julien / APS-Medias / ABACA / Abaca / East News

Кристина Агилера

gotpap / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News

Дженнифер Кулидж

Evan Agostini / Invision / East News

Ким Кардашьян

Jordan Strauss / Invision / East News

Шакира

DPRF / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News

Сравнить, как выглядят знаменитости в соцсетях и в жизни, можно также с помощью этих материалов:

Фото на превью Vianney Le Caer / Invision / East News

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