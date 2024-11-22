20 пар звездных снимков, которые покажут, как далека картинка в соцсетях от реальности

Многие знаменитости стараются отбирать самые выигрышные свои снимки для публикации в соцсетях. Впрочем, так поступают и обычные люди. Однако в случае звезд нет-нет да и всплывают альтернативные фото с того же мероприятия. Потому мы решили провести сравнение: сопоставить изображение, которое знаменитость выложила сама, с кадром, что снял фотограф.