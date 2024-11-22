20 пар звездных снимков, которые покажут, как далека картинка в соцсетях от реальности
Знаменитости
5 часов назад
Многие знаменитости стараются отбирать самые выигрышные свои снимки для публикации в соцсетях. Впрочем, так поступают и обычные люди. Однако в случае звезд нет-нет да и всплывают альтернативные фото с того же мероприятия. Потому мы решили провести сравнение: сопоставить изображение, которое знаменитость выложила сама, с кадром, что снял фотограф.
Деми Мур
Stella Pictures / ABACA / Abaca / East News
София Вергара
Priscilla Grant / Everett Collection / East News
Адриана Лима
Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News
Гвендолин Кристи
Laurent VU / SIPA / Sipa Press / East News
Приянка Чопра
DPRF / STAR MAX / IPx / Associated Press/East News
Кайли Дженнер
Laurent VU / SIPA / Sipa Press / East News
Изабель Юппер
Vianney Le Caer / Invision / East News
Селена Гомес
ANGELA WEISS / AFP / East News
Ирина Шейк
Zeppelin / Avalon / Photoshot / East News
Аня Тейлор-Джой
Reynaud Julien / APS-Medias / ABACA / Abaca / East News
Шарлиз Терон
Laurent VU / SIPA / Sipa Press / East News
Джулианна Мур
Evan Agostini / Invision / East News
Кейт Хадсон
Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News
Шэрон Стоун
Keystone / Associated Press / East News
Вера Вонг
MICHAEL TRAN / AFP / East News
Памела Андерсон
Reynaud Julien / APS-Medias / ABACA / Abaca / East News
Кристина Агилера
gotpap / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News
Дженнифер Кулидж
Evan Agostini / Invision / East News
Ким Кардашьян
Jordan Strauss / Invision / East News
Шакира
DPRF / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News
Сравнить, как выглядят знаменитости в соцсетях и в жизни, можно также с помощью этих материалов:
Фото на превью Vianney Le Caer / Invision / East News
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