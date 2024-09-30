20 раз, когда актеры взялись за роли не по возрасту. А мы попытались исправить разницу
Кино
42 минуты назад
Для создателей фильмов корректировать книжные сцены, что-то дорабатывать и менять — обычное дело. А вот подобрать актеров, которые бы соответствовали возрасту книжных персонажей, — порой задача со звездочкой. Поэтому нередко подростков в фильмах играют актеры, перешагнувшие третий десяток, а 20- и 30-летних персонажей — люди еще куда более взрослые.
Статья содержит элементы, созданные с помощью искусственного интеллекта.
Джек Глисон — Джоффри Баратеон («Игра престолов»)
Ширли Хендерсон — Плакса Миртл («Гарри Поттер и тайная комната»)
Джина Лоллобриджида — Эсмеральда («Собор Парижской Богоматери»)
Вивьен Ли — Скарлетт О’Хара («Унесенные ветром»)
Алан Рикман — Северус Снейп («Гарри Поттер и философский камень»)
Юэн Митчелл — Эймонд Таргариен («Дом Дракона»)
Мишель Трахтенберг — Джорджина Спаркс («Сплетница»)
Дженнифер Грей — Фрэнсис «Бэби» Хаусман («Грязные танцы»)
Оливия Ньютон-Джон — Сэнди Олссон («Бриолин»)
Анна Кендрик — Бека Митчелл («Идеальный голос»)
Джесси Меткалф — Джон Роуленд («Отчаянные домохозяйки»)
Хоакин Феникс — Наполеон Бонапарт («Наполеон»)
Джейк Джилленхол — Сэм Холл («Послезавтра»)
Нэнси Кайс — Энни Брэкетт («Хэллоуин»)
Джаред Лето — Тобиас Джейкобс («Прерванная жизнь»)
Эмма Стоун — Гвен Стейси («Новый Человек-паук»)
Элизабет Тейлор — Клеопатра («Клеопатра»)
Эмили Радд — Нами («One Piece. Большой Куш»)
Зак Эфрон — Кевин фон Эрих («Стальная хватка»)
Мерьем Узерли — Хюррем Султан («Великолепный век»)
Взять актера на роль не по возрасту? Легко. Киноделы и не на такое пойдут для красивой картинки. Тут мы собрали случаи, когда к возрасту актеров может появиться не меньше, а возможно даже больше вопросов:
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