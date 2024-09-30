20 раз, когда актеры взялись за роли не по возрасту. А мы попытались исправить разницу

Кино
42 минуты назад

Для создателей фильмов корректировать книжные сцены, что-то дорабатывать и менять — обычное дело. А вот подобрать актеров, которые бы соответствовали возрасту книжных персонажей, — порой задача со звездочкой. Поэтому нередко подростков в фильмах играют актеры, перешагнувшие третий десяток, а 20- и 30-летних персонажей — люди еще куда более взрослые.

Статья содержит элементы, созданные с помощью искусственного интеллекта.

Джек Глисон — Джоффри Баратеон («Игра престолов»)

Ширли Хендерсон — Плакса Миртл («Гарри Поттер и тайная комната»)

Джина Лоллобриджида — Эсмеральда («Собор Парижской Богоматери»)

Вивьен Ли — Скарлетт О’Хара («Унесенные ветром»)

Алан Рикман — Северус Снейп («Гарри Поттер и философский камень»)

Юэн Митчелл — Эймонд Таргариен («Дом Дракона»)

Мишель Трахтенберг — Джорджина Спаркс («Сплетница»)

Дженнифер Грей — Фрэнсис «Бэби» Хаусман («Грязные танцы»)

Оливия Ньютон-Джон — Сэнди Олссон («Бриолин»)

Ledora
22 часа назад

О да, в Бриолине очень матёрые тинейджеры получились)

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Анна Кендрик — Бека Митчелл («Идеальный голос»)

Джесси Меткалф — Джон Роуленд («Отчаянные домохозяйки»)

Хоакин Феникс — Наполеон Бонапарт («Наполеон»)

Джейк Джилленхол — Сэм Холл («Послезавтра»)

Нэнси Кайс — Энни Брэкетт («Хэллоуин»)

Джаред Лето — Тобиас Джейкобс («Прерванная жизнь»)

Эмма Стоун — Гвен Стейси («Новый Человек-паук»)

Элизабет Тейлор — Клеопатра («Клеопатра»)

Эмили Радд — Нами («One Piece. Большой Куш»)

Зак Эфрон — Кевин фон Эрих («Стальная хватка»)

Мерьем Узерли — Хюррем Султан («Великолепный век»)

Взять актера на роль не по возрасту? Легко. Киноделы и не на такое пойдут для красивой картинки. Тут мы собрали случаи, когда к возрасту актеров может появиться не меньше, а возможно даже больше вопросов:

Фото на превью Gone with the Wind / Metro-Goldwyn-Mayer, Notre-Dame de Paris / Paris Film Productions

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