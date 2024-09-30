20 раз, когда актеры взялись за роли не по возрасту. А мы попытались исправить разницу

Для создателей фильмов корректировать книжные сцены, что-то дорабатывать и менять — обычное дело. А вот подобрать актеров, которые бы соответствовали возрасту книжных персонажей, — порой задача со звездочкой. Поэтому нередко подростков в фильмах играют актеры, перешагнувшие третий десяток, а 20- и 30-летних персонажей — люди еще куда более взрослые.

Анна Кендрик — Бека Митчелл («Идеальный голос»)

Хоакин Феникс — Наполеон Бонапарт («Наполеон»)

Взять актера на роль не по возрасту? Легко. Киноделы и не на такое пойдут для красивой картинки. Тут мы собрали случаи, когда к возрасту актеров может появиться не меньше, а возможно даже больше вопросов: