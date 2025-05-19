20+ примеров мужчин, которые не взрослеют, а просто маскируются

"Мальчику, кстати, 35 годиков сегодня исполнилось"

Так радоваться надо, что "мальчики" и в 28, и в 35, и в 60 лет не утратили способность ребячиться и веселиться. Моему папе было 50+, когда он с двумя дружками (а одному из них было почти 70) субботним зимним вечером ставил "эксперимент" - чем быстрее съехать с горки: н.а санках, н.а бублике или н.а картонке под попой.