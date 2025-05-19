И прекрасно, что пищит от восторга. Вот разучиваются быть счастливым от мелких вещей, а потом лечат свое выгорание или депрессию за много денег.
Дайте возможность мужчинам чувствовать и дурачиться. Если в остальном они взрослые и порядочные люди
20+ примеров мужчин, которые не взрослеют, а просто маскируются
Женщины говорят, что в каждом взрослом мужчине действительно живет тот самый мальчишка — озорной, бесшабашный и вечно молодой душой. И если в обществе он держит марку, то среди своих может позволить себе расслабиться и забыть про все «надо». Ниже — трогательные истории, которые доказывают: мужчины не взрослеют, они просто учатся лучше прятать своего внутреннего ребенка.
- Ехали с мужем зимой на машине. Я на переднем сиденье. Остановились заправиться. Муж пошел оплачивать. Я посидела и решила пойти в туалет. Была одета в большой длинный пуховик и, чтобы его не испачкать, сняла и посадила его на сиденье. Прошла через магазин. Мужу рукой махнула, что вот, мол, я тут. Выхожу счастливая, а машины нигде нет, телефона, соответственно, тоже. Попросила на заправке позвонить. Муж за это время уже прилично уехал. Даже не заметил, что пуховик без меня едет. © Подслушано / Ideer
- Заказывала в кондитерской на день рождения торт в виде динозавра. Когда его доставили в указанный день, именинник пищал от радости. Все бы ничего, но мужику 30 лет. © Подслушано / Ideer
- Муж решил белье в тазике замочить: в одну сторону положил все белое, в другую — черное, залил кипятком. «А чтобы не покрасилось белое от черного, — говорит, — я между ними прослойку положил — свою серую майку!» Ох и долго я полотенце белое искала. © Подслушано / Ideer
«Полюбуйтесь, что вытворяет мой муженек!»
И прекрасно, что пищит от восторга. Вот разучиваются быть счастливым от мелких вещей, а потом лечат свое выгорание или депрессию за много денег.
- Мой муж никогда не видел меня накрашенной (у меня свои черные ресницы и брови, хватает), максимум вазелин на губах для блеска. В день нашей свадьбы, когда я пришла от визажиста домой, он меня тупо не узнал. © Подслушано / Ideer
- Ночью вставал водички попить. Вдруг услышал крики с улицы. Смотрю в окно, а там два мужика на качелях катаются. Потом по одному начали с горки съезжать. В это время третий строил пасочки в песочнице. Такой радости у взрослых мужиков я еще не видел. А когда из подъезда выбежала консьержка и начала ругаться, чтобы те прекратили вопить, мужики резко сорвались с места и убежали восвояси. Остались только качели, на которых висел забытый красный галстук. © Палата № 6 / VK
- С сыном и мужем ходили по магазинам. Точнее, я ходила, выбирала все, а они за мной. И вот я немного увлеклась в обувном, выбирала туфли, а они куда-то исчезли. Выхожу из магазина, хочу уже набирать мужа, чтобы узнать, где они, и вижу, что у них соревнования на эскалаторах. Муж пытается подняться по эскалатору, который едет вниз, а сын пытается спуститься по эскалатору, который едет вверх. Одному 32, а другому 8, а мозгов одинаково. © Палата № 6 / VK
«Вот так мой муж ест бутерброды с сыром»
Отстаньте уже от людей, которые едят. Вас не заставляют же! Меня больше удивляют индивиды, которые это в инет выкладывают.
- А не надо за таких замуж выходить! © Opposite_Resource758 / Reddit
- Муж ночью пошел в туалет, а в большой комнате висело детское платье, и от света луны казалось, что там стоит кто-то. Блин, я никогда не забуду его вопль в ночи и как он летел из коридора в спальню, почти не касаясь пола. © Подслушано / Ideer
- Поехали с подругами к озеру, чтобы отдохнуть, немного позагорать. Выбрали местечко, возле которого никого не было, разложились, кайфуем. Спустя пару часов недалеко от нас мужчины какие-то приехали. Шашлыки жарят, плавают, загорают. Вдруг я замечаю, что они начинают играться пеньком. Прям берут и кидают его друг другу из рук в руки. Мне их так жаль стало, что я пошла и предложила наш мяч. Мужик на меня посмотрел безэмоциональным взглядом и ответил: «Нет». Они продолжили играться пеньком. © Палата № 6 / VK
- Летали за границу. Чтобы не везти на отдых парфюм из дома, решили с мужем купить себе «по флакону» в дьюти-фри. Времени до отлета было мало, и мы с мужем носились в поисках аромата по магазину отдельно друг от друга. Купили. Прошло несколько дней с момента прилета, и меня все не покидало ощущение, что туалетная вода мужа пахнет не особо-то по-мужски. Но он с пеной у рта доказывал, что это аромат унисекс, свежий и легкий, он такой и искал. Мда, долго же я смеялась, когда флакон попался мне на глаза и я прочитала название его туалетной воды: «Императрица». © Подслушано / Ideer
«Мой благоверный где-то откопал игрушечные глаза и прицепил их к моей машине 1960 года выпуска»
- Работаю тамадой, поэтому часто срываю голос. Дома куча пастилок для горла, и их вечно крадет мой муж, мол, они вкусные. Я уже устала ругаться по этому поводу. Тут прихожу домой, он тычет в меня упаковкой и орет. Оказалось, этот дурень съел медицинскую свечу! Увидел серебряную упаковку, не прочитал название, не посмотрел на то, что он достал из упаковки, и съел. Так это полбеды! Он подумал, что это я подсунула эти свечи (ага, в свой-то ящик для лекарств). Мужику почти тридцатник. © Подслушано / Ideer
- Несколько лет назад выбирали с мужем, куда бы отправиться за границу на отдых перед Рождеством. Я ему десяток вариантов предложила, а он настаивал на том, чтобы мы в Данию полетели. Долго сомневалась, но все-таки согласилась. Прилетели туда, мне все понравилось, а муж в первый же день повел меня по своему «заготовленному маршруту». Первый магазин, в который мы зашли в Копенгагене, был магазин Лего! Дания — это родина конструкторов Лего, а муж — большой их фанат. Провели там 6 часов! Вышли с покупками, на которые потратили половину нашего бюджета, а перед вылетом домой зашли туда еще раз, потому что муж хотел купить еще фигурок. © Палата № 6 / VK
- Потеряли пульт от телика. Муж купил новый. Лежит в комнате, смотрит фильм. Сын находит старый пульт, и мы решили подшутить над папой. Встали за дверь и переключаем ему программы. Муж на фильм, я обратно. Он сел, встал, опять сел. Вообще в непонятках. Подошел к телику, стал его трясти. Пыль вытер. Мы с сыном умираем от смеха. Папа наш молча сел на диван и смотрит. Мы включаем, выключаем, скачем с программы на программу. Он сидел минут пять молча, потом как заорет: «Оляяя...» И тут я не выдержала, чуть не описалась от смеха. © Подслушано / Ideer
«Мой любимый подарил мне на день рождения открытку с приклеенной своей фотографией»
- Я работала в больнице, однажды к нам привезли двух парней, которые, как потом мы узнали, работали охранниками в парке. Так вот их обоих тошнило и они не могли стоять на ногах. Позже, когда мы их привели в чувства, они рассказали, что дежурили ночью в парке, стало им скучно. Решили на аттракционе покататься, на таком, который раскручивается сильно. Значит решили так — один запрыгивает на эту карусель, второй включает кнопку, и когда движение начинается, запрыгивает туда. План был идеальным, за исключением одного момента... Утром, когда пришли работники парка, они отключили аттракцион, сняли с него этих бедолаг, которые уже не понимали, где они, и вызвали им скорую помощь. © Палата № 6 / VK
- Жена оставила меня с сыном, а сама поехала к родителям в гости, чтобы помочь им с чем-то. Стало скучно, поэтому я позвал сына собирать конструктор Лего. Половину замка смогли вместе соорудить, я даже увлекся, вспомнил свое детство. Вдруг в комнату зашла жена и спросила меня: «Что ты тут делаешь?» Я ответил, мол, собираю с сыном конструктор. Она смеется и говорит: «Да? Я вижу только тебя возле конструктора, сын вон на кухне готовит себе ужин». Упс, я немного увлекся. © Палата № 6 / VK
- Купили ребенку лодку на радиоуправлении. Поехали на озеро, ребенку понравилось, а вот муж недоволен: сын ему поиграться не дал. Легли спать, среди ночи просыпаюсь от странного жужжания, мужа рядом нет. Прихожу в ванну, а муж воду набрал, сидит, играется лодочкой, довольный. © Палата № 6 / VK
«Мой парень подарил мне эту металлическую штуковину, думая, что это заколка для волос. На самом деле это зажим для бумажных пакетов с чаем»
- Шли в гости к моей подруге. У нее 10-летний сын. В подарок купила ему часы с Микки Маусом. И что вы думаете? Я их подарила? Нет! Мой любимый забрал их со словами: «О, у меня такие в детстве были! Можно я их себе оставлю? Можно, можно, можно?» Все-таки выклянчил их у меня. Теперь 28-летний мужчина, преподаватель философии в одном из вузов, ходит в часах с Микки Маусом. © Палата № 6 / VK
- Мой муж недавно попросил у меня кондиционер для волос. Я спросила: «Тебе он для чего нужен-то?» Ну он мне и ответил, без ехидства и сарказма: «Чтобы голова не потела!» Я выпала от смеха. Спрашиваю: «А для белья зачем нужен кондиционер?» Он: «Чтобы спать не жарко было». Мужчины! Кондиционер для волос и для стирки не имеет ничего общего с кондиционером, который установлен у нас дома или на работе! © Подслушано / Ideer
- Купила своему мальчику в подарок световой меч. Сначала он, пища от восторга, зацеловал меня и чуть не задушил в объятьях, затем расцеловал коробку, затем сам меч и начал тыкать им во все подряд — в меня, в диван, в кота, в черепаху.... Затем похвастался своему другу по сети тем, какая у него крутотень появилась, взял игрушку с собой в душ, не расставался с ним даже тогда, когда просто шел в туалет, и, в конце концов, положил клинок рядом с собой на кровати и уснул. Мальчику, кстати, 35 годиков сегодня исполнилось. © Палата № 6 / VK
«Как мой муж закрывает упаковки, чтобы «ничего не заветрилось»
"Мальчику, кстати, 35 годиков сегодня исполнилось"
Так радоваться надо, что "мальчики" и в 28, и в 35, и в 60 лет не утратили способность ребячиться и веселиться. Моему папе было 50+, когда он с двумя дружками (а одному из них было почти 70) субботним зимним вечером ставил "эксперимент" - чем быстрее съехать с горки: н.а санках, н.а бублике или н.а картонке под попой.
- Веская причина для развода. © Badattitudeexpress / Reddit
- Наблюдала картину возле ТРЦ: выходят мужчина, женщина и их сын. Мужик сразу начинает увлеченно распаковывать огромный водяной бластер. Сын стоит в сторонке. И слышу диалог. Жена спрашивает мужа:
— Здесь, что ли, разворачивать будешь?
— Ну а что такого?
— Так воду же надо?
— У нас же есть.
— Газированная?
— Ну и пусть! © Татьяна / ADME
- На заре отношений с будущим мужем гуляли в парке и встретили его друзей, которые меня никогда не видели. Только он собрался меня им представить, как один из них спрашивает: «Ты ведь Света? Саня только о тебе и говорит постоянно». А я вдруг разворачиваюсь к Сашке и злобно так спрашиваю: «Света? Кто такая Света?!» Эти растерянные взгляды помню до сих пор. На свадьбе они нам спели переделанную песню про Элис со словами: «Света? Кто такая Света?» Из гостей никто не понял, а мы смеялись до слез. © Подслушано / Ideer
«Что произойдет, если я отправлю мужа в магазин, а там будет распродажа мороженого?»
В семейной жизни без юмора приходится тяжко. Вот еще истории, где чудачат двое:
Комментарии
Как говорит мой муж, тиская плюшевого кота - "лучше детский сад, чем дом престарелых" 🐰
Есть разница между сорокалетним инфантилом и человеком, умеющим веселиться. Вторых категорически поддерживаю