Сбросила вес - молодец. Но лучше не доводить себя до состояния, как н_а фото слева. Потому что потом в 45 выглядеть н_а 60 это печально(
20+ примеров того, что красота может расцвести и после 40
Фотоподборки
23 часа назад
Часто общество навязывает стереотипы о том, что после 40 лет красота утрачивает свою силу. Однако настоящая привлекательность, внутренняя энергия и уверенность раскрываются в любом возрасте. И наша подборка — тому доказательство!
«Мой результат за 3 месяца. Отбеливающий крем, витамин С и солнцезащитный крем»
«Мне 37. До сих пор не верится, что результат достигнут за 4 года!»
«Разница на фото — один год. Я сделала подтяжку живота. Сейчас мне 40 и я рада быть в своем возрасте!»
«Мне 50 лет. Я счастлива как никогда в жизни. Я не ем сладкое, бросила пить кофе и газировку»
- Говорят, что 50 — это новые 30. Нужно показывать ваше фото в качестве доказательства! Потрясающе! © Time4Cat_Videos / Reddit
«Спустя 18 месяцев после операции по шунтированию желудка я потеряла более половины своего веса. Сейчас мне 45 лет»
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«Мои изменения за 4 года. Мне 42. Следил за калориями. Ходил по 10 тысяч шагов в день»
Давайте не будем вводить читателей в заблуждение. Такой пресс одной ходьбой не сделаешь.
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«В 45 и 47 лет. Я чувствую себя другим человеком. Теперь у меня так много энергии»
- 47? Покажи мне свой фонтан молодости! Вот это прогресс! © astrotalk / Reddit
«В 7 лет, в 13 лет и в 52 года»
«В 35 и в 40 лет. Сейчас я могу легко пробежать 15 км»
«Я в 31 и в 40. Почти 10 лет упорной работы. Оно того стоит»
Без фильтров мы бы смогли оценить. А так.. может, тут один фотошоп? Тогда пара часов работы))
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- Что за магия такая? © Azaroth_Alexander / Reddit
«В 14, в 28 и в 40 лет»
«В 14 лет и в 40. Сладкое почти не ем»
- Ты стареешь задом наперед! В 14 лет выглядишь старше, чем в 40. © Chrisppity / Reddit
«В 14 и в 40»
«В 20 лет и в 44 года. Молодость поддерживают трое моих детей»
«В 29 и 40 лет. Мои брови выпали из-за чрезмерного выщипывания, поэтому сейчас они нарисованы»
- Твои брови в 40 — огонь! © MamToBee / Reddit
«В 50 и 55. До сих пор наслаждаюсь походами»
«Я в 30 лет и в 41 год после того, как надо мной поколдовали»
«В 43 года и в 45 лет. Я много работал над собой»
«Мы с мамой в 16 лет и в 39. А спустя 4 года превратились в новые версии себя»
«Я в 15 лет и в 40. Поход к дерматологу — лучшее вложение капитала, которое я когда-либо делала»
«В 30, 50 и 60 лет. Как быстро летят годы»
«В 6 лет и в 60 лет»
«В 31 и 41 год. Теперь ставлю себя в приоритет»
- Фото поразило меня, как гром среди ясного неба. Какие 41? © Msink / Reddit
«6 лет назад и сейчас. Чувствую себя в 50 лет лучше, чем когда-либо»
«В 39 и 48 лет. Это был трудный путь, но я достиг цели»
Вот что у нас есть еще:
Фото на превью Sjpeterson0984 / Reddit, Sjpeterson0984 / Reddit
Комментарии
Уведомления
А где старые комментарии? Эта статья уже была, точно помню. И помню, что комментировала ее
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