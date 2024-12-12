11 экстравагантных модных трендов, которым следовали наши предки

Брови-ниточки и джинсы на низкой талии далеко не единственные экстраординарные тренды в истории. Причудливые, а порой и неудобные вещи были популярны даже в Средневековье. Рассказываем, какие необычные модные веяния существовали в прошлые эпохи.

Хромая юбка

Модель была недолго популярна в начале XX века. Хромой она называлась неспроста. Подол длинной юбки делали крайне узким, и ходьба в такой вещи доставляла массу неудобств. Особенно тяжело дамы забирались в трамвай. Даже при осторожном движении многие боялись порвать юбку. Поэтому некоторые женщины обвязывали чем-нибудь колени, чтобы шаги не были размашистыми. Примерно в середине 1910-х мода на такие юбки сошла на нет. В конце 1940-х она ненадолго возродилась, только модели стали короче. А сейчас в нашем гардеробе обитает потомок хромой юбки — юбка-карандаш.

Панье

Панье представляло собой каркас из продолговатых обручей, который вставлялся под нижнюю часть платья. Он позволял визуально расширить бедра, при этом и сзади, и спереди наряд спадал свободно и потому оставался плоским. Вещь была модна в XVII-XVIII веках. Родился тренд в Испании, потом перекинулся на Францию, а уже позже — на всю Европу. Название, кстати, произошло от французского слова «panniers». Так назывались плетеные корзины, которые вешали по обе стороны от вьючного животного. Вообще вещь была неудобной. Пройти в платье с панье в узкий дверной проем было тем еще испытанием. Поэтому часто женщины входили в помещение боком.

Парик

В XVII-XVIII веках аристократы стали массово носить парики. А началось все с того, что король Франции Людовик XIII пристрастился к накладным волосам. Так он скрывал, что лысеет. Знать подхватила этот тренд и тоже стала увлекаться париками. Поначалу парики делали из человеческих, конских или козьих волос. Они были громоздкими, к тому же их редко мыли и причесывали. Поговаривают, что из-за этого в них даже водились мыши. Но все же попытки хоть как-то отчищать парики предпринимались. Для этого накладки натирали пудрой. Средство, кстати, помогало еще и скрыть свой натуральный цвет волос.

Остроконечные туфли

Такую экстравагантную обувь в XIV-XV веках носили мужчины. Для сохранения формы обувь набивали мхом. А чтобы не споткнуться, мужчины брали что-нибудь вроде бечевки или цепочки и привязывали ею мыс к колену. Вообще мысы были настолько длинными, что обувь мешала не только тем, кто ее носил, но и окружающим. В какой-то момент даже пришлось ввести ограничения на длину ботинка. Максимальная была у дворян (около 60 сантиметров), а минимальная — у крестьян (примерно 15 сантиметров). В итоге длинный мыс стал символом статуса. Уже во второй половине XIV века туфли начали то тут, то там запрещать из-за их непрактичности. А к 1475 году интерес к такой обуви пропал сам собой.

Украшения с изображениями глаз

А это довольно сентиментальный тренд. На рубеже XVIII-XIX веков богатые люди часто заказывали у ювелиров браслеты, броши, подвески, кольца и другие украшения с изображением глаза любимого человека. Ввел моду король Англии Георг IV. Полюбив вдовствующую даму, некую Мэри-Анну Фицгерберт, он навлек на себя гнев двора. Роман пришлось держать в секрете, и позже они даже женились тайно. А в знак своей любви обменялись миниатюрами с изображениями глаз друг друга. Их можно было всегда носить при себе, но так, чтобы никто не видел. Иногда, кстати, внутрь украшений помещали прядь волос. Так еще больше подчеркивался чувственный смысл вещицы.

Гофрированный воротник

Он был популярен в Англии в эпоху Тюдоров (конец XV — начало XVII веков). Особенно такой воротник, красиво обрамлявший лицо, полюбила королева Елизавета I (на изображении выше). Поначалу он делался из нежных кружев. Но со временем для изготовления воротника начали использовать несколько слоев жесткого материала (как правило, льна). А еще его стали дополнять металлическим каркасом, чтобы он лучше держал форму. В таком воротнике было жутко душно, неудобно вертеть головой, к тому же он опасно давил на горло.

Кринолин

Это более поздняя вариация панье. Кринолин также прятали под платьем. Изначально каркас был небольшим и имел исключительно утилитарное значение: в жаркую погоду он позволял отстранить длинную юбку от ног и не потеть. Но в середине XIX века вещь превратилась в тренд. В моду вошли силуэты с большой разницей между талией и бедрами. Каркас стал гораздо больше и тяжелее. А поверх еще наслаивалось несколько нижних юбок, чтобы бедра казались как можно шире. Такой объемный и твердый каркас мешал нормально передвигаться и даже сидеть. А еще тяжелые стальные обручи негативно влияли на тазобедренную часть.

Платье с экстремально длинными рукавами

Платье носили в Средние века. Обычно рукава были облегающими до локтя, а потом расширялись. Иногда даже их делали из плиссированной ткани. А самая главная фишка рукавов — длина. Порой они чуть ли не волочились по полу. Платья были непрактичны. Девушки в них особо ничего не могли делать, тем более заниматься тяжелым физическим трудом. Поэтому такую вещь надевали лишь знатные дамы: ведь их образ жизни был довольно праздным. Тем самым, кстати, женщины подчеркивали свой статус.

Чопины

Туфли на высокой платформе носили в XV-XVII веках, чтобы защитить одежду от уличной грязи. Особенно такая обувь пользовалась популярностью в Венеции. Здесь чопины были еще и негласным свидетельством статуса женщины. Чем выше платформа, тем более знатное происхождение у обладательницы туфель. Со временем чопины перестали быть просто практичной обувью и стали трендовой вещью. В какой-то момент выпустили указ, по которому высота обуви не должна быть выше 7-8 сантиметров. Однако правило многие игнорировали во имя моды. Под платьями чопины обычно были не видны. Но, по словам современников, модная обувь придавала женщина неэлегантную, комичную походку. Часто дамам даже требовалась помощь слуг, чтобы передвигаться по улице.

Турнюр

Еще одна разновидность каркаса, который носили под юбкой. Они позволял визуально увеличить бедра и таз. Тенденция была не нова: дамы добавляли объема в заднюю часть платья аж с XVI века. Тогда в ход шли не только каркасы, но и подушки. Золотая эпоха турнюра началась в конце 1860-х. Он выместил из гардеробов модниц кринолины. С некоторыми перерывами мода просуществовала до начала XX века. Позже многие женщины стали отказываться от подобных каркасов и вообще подбирать более удобную и практичную одежду, так как их жизнь стала значительно активнее.

Корсет для беременных

В XIX веке женщины продолжали носить корсет даже после того, как узнавали о беременности. Это был специальный корсет, рассчитанный на растущий живот. Шнуровка у него была по бокам, и предполагалось, что по мере роста ребенка ее нужно ослаблять. Однако на деле женщины старались как можно дольше скрывать беременность и продолжали туго затягивать корсет. На то было несколько причин. Первая — это потеря независимости. Девушки из простых семей, узнавая о беременности, боялись, что их выгонят с работы, потому что для работодателей они теперь обуза. А знатные дамы, любившие светские развлечения, совершенно не хотели запираться дома и соблюдать постельный режим, как требовали врачи того времени. Вторая причина — нежелание расставаться с женственностью и красотой. Многим девушкам, ожидающим малыша, не нравились изменения в их теле: талия расширялась, грация терялась. Поэтому они постоянно носили тугой корсет.