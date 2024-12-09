19 преображений, которые доказывают, что измениться можно даже, когда вам немножко за 30

Начать перемены в жизни никогда не поздно. Даже удачно подобранная прическа или новая стрижка способны не только изменить внешний облик, но и подчеркнуть природную красоту, укрепив уверенность в себе. В нашей статье мы покажем вдохновляющие примеры преображений женщин и мужчин старше 30, которые доказывают: расцвести можно в любом возрасте.

«В 34 года и в 40 лет»

Как тебе может быть 40? Я не верю в это. © trickortreat89 / Reddit

«В 15 лет и в 40. Я наконец поняла, что должна быть блондинкой. А операция на веки — мое лучшее решение»

«В 30 лет и в 36. Я много работала, чтобы взять под контроль свое здоровье и благополучие. Нет ничего невозможного»

«В 33 года и в 34. Чувствую себя лучше, чем когда-либо»

«В 27 и 35 лет»

«В 35 и 37 лет. Полностью изменил образ жизни, теперь я чувствую себя намного лучше»

«В 13 лет и в 31»

«В 28 лет и в 38. После того, как развелась и вылечила зубы»

«В 13 и в 53. В 6 классе я занималась балетом год или два. Сейчас у меня почти такая же прическа»

«В 31 год и в 39 лет. От размера XXL до S. А ведь я самый ленивый человек на свете»

«На то, чтобы решиться на перемены, у меня ушел не один десяток лет. Сейчас мне 43 года. Лучше поздно, чем никогда»

«В 6 лет и в 38. Я взяла свои кудри под контроль»

«В 30 лет я чувствую себя намного лучше»

«В 17 и 36 лет. Удивительно, что может сделать забота о себе»

«В 17 и 32 года»

«Примерно тот же вес, но черты моего лица изменились»

«В 5 и в 36 лет»

«Сходила к диетологу, узнала, что у меня непереносимость глютена и изменила свой рацион»

«В 13 и в 30 лет»

© barcelonaheartbreak / Reddit Конфуз 3 часа назад Мне кажется, что люди, которые сравнивают себя 30+ с собой детьми или подростками, или идиоты, или нарциссы: ну хоть что-то найти, чем похвастаться. Видимо, во взрослой жизни вообще голяк. - - Ответить