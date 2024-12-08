Мы сравнили фото 20+ пар, чтобы узнать, правда ли люди с возрастом становятся похожи друг на друга
Фотоподборки
50 минут назад
Есть мнение, что люди, прожившие вместе долгие годы, становятся похожи друг на друга — и не только внутренне, но и внешне. Мы решили проверить эту теорию и собрали фотографии пар, которые много лет идут по жизни вместе. А вот определить, правдив ли этот феномен, предстоит вам.
«Мои родители в 2002 и 2024 годах»
«Мы начали встречаться в 15 лет. В 1977 и в 2024»
«15 лет с любовью всей моей жизни»
- Она стареет наоборот. © Banchhod-Das / Reddit
«Мы познакомились в кинотеатре на просмотре „Гарри Поттера и Кубка огня“. Это была любовь с первого взгляда. 19 лет вместе»
«Одна из первых фотографий моих родителей вместе и 50 лет спустя»
- Они стали похожи друг на друга. © alotistwowordssir / Reddit
«Прабабушка и прадедушка в день своей свадьбы, 1950-е годы. И одно из моих самых любимых их фото»
«Наша семья в 1989 и 2024. В свои 50 мы все еще огонь!»
«Мы с мужем в 1987 и в 2024 годах»
«Я и моя жена. Сейчас мне 49, а ей 46»
«Мои родители на свадьбе и во время последнего отпуска»
«Мои родители на своей свадьбе в 1984 и на моей свадьбе в 2020 году»
«Мои родители в 1976 году и сейчас»
«Мои родители в 1983 году и в 2023 году»
«Cвадеба моих родителей в 1994 и 25 лет спустя»
«Мои родители на Рождество в 1972. Они женаты уже почти 51 год»
«Мои родители в 1976 и в 2020 годах»
«Мои родители все еще вместе 56 лет спустя»
«Мои родители в 1994 и на 30-летии свадьбы в 2024»
«Мои родители в 1980 году и сегодня. Они женаты уже 48 лет!»
«Мы с мужем в 2013 и в 2024 годах»
«Мои родители в день их свадьбы 23 июля 1960 года и в 2019 году»
Среди знаменитостей есть немало пар, которые сумели сохранить свою любовь на долгие годы. А вот стали ли они хоть немного похожи друг на друга, решать вам.
Фото на превью trevordunt39 / Reddit
Комментарии
Уведомления
Вот что счастливый брак делает с людьми! Все они стали со временем симпатичнее, чем в молодости :)
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Согласен с Меланхолией.
Но свои фото всё равно показывать не стану - АДМЕ уж больно завидущий чатег!))
ЗЫ. 25 лет совместной жизни.
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