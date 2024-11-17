Как-то все это напоминает #цыганское золото за рупь-пятьдесят с коробочкой)
20 удачливых покупателей, которые заглянули на барахолку и не прогадали
Для одних блошиные рынки — это что-то из разряда «ну, такое». А для других — настоящий клондайк сокровищ! Наши герои именно из второй категории. Они знают, что в горах старых вещей можно найти реально классные вещи.
«Нашла в секонде свадебное платье. Когда я вышла из примерочной, одна старушка буквально присвистнула мне вслед»
«Мы с парнем купили парные свитера всего по $ 4,99 за штуку!»
«Приобрел пакетик с хендмейд бижутерией. Порылся и ахнул. Только гляньте, что было внутри»
«Это кольцо из золота с бриллиантами. Судя по описанию в интернете, оно стоит около $ 3500»
«Это зеркало я купил в подарок своему отцу всего за € 5! Он любит такие вещи»
Мне больше нравится плакат с парой красавцев из «Криминального чтиво»🤘🏼
«Нашла этого милаху в комиссионке, купила. А дома меня ждал сюрприз. Внутри кота оказалась фигурка мыши»
«Все, что на мне, включая обувь, куплено на барахолках. Кстати, рубашка — от Gucci»
«Я аж вскрикнул от радости, когда нашел рабочий режущий станок за $ 16»
«Наткнулась на золотой кусок пиццы. Купила за $ 1,99, а потом порылась в интернете и узнала, что он стоит больше $ 500!»
«На ценнике было написано „Имитация“. Но коллекционера сложно перехитрить. Я отнес их часовщику, и он подтвердил, что часы подлинные»
«На свой страх и риск взял тостер в секонд-хенде. Ни о чем не жалею»
«Нашла нереально крутое платье для своего выпускного»
«Отхватила его за $ 20. Внутри он не пустой. Очень хочу все там отремонтировать»
«Что за „эксперты“ сидят в комиссионках? Мне продали раму за $ 10, а картина шла в подарок. И как они не поняли, что это оригинал картины современного художника»
«В 2014 году моя любимая бесценная детская игрушка была потеряна. И вот я наконец-то нашла ей замену»
«Я разревелась прямо посреди магазина. У отца была коллекция пластинок, но мы потеряли ее. Он умер 5 лет назад. А увидев эту, я решила собирать коллекцию заново»
«Уже дома прислала фото кольца маме. А та ахнула и начала расспрашивать, что за герб там нарисован. Оказалось, это герб одного из сообществ в ее университете. Естественно, я отдала кольцо маме. Она была невероятно счастлива, говорила, что ходила и улыбалась весь день».
«Лучшая покупка в моей жизни. Вместо $ 660 заплатила $ 21!»
«Прикупила эту миленькую картину. А дома открыла рамку, и меня ждал сюрприз. Внутри было еще две картины и информация о художнике, довольно известном»
«Купила табуретку на распродаже»
- Ахаха! Если бы я ночью проснулась и увидела ее, то воплями перебудила бы всех соседей. © fridayimatwork / Reddit
«Ухватила опаловый чайный набор всего за $ 25. А потом какая-то дама в магазине пыталась выкупить его у меня»
Почитаешь - будто одни экзальтированные гопники по сэкондам ходят. Ухватила. Урвала. Оторвала. Взвизгнула. Присвистнула.
«Я не могла поверить своей удаче, когда нашла ее! Искала эту штуку годами. Только вот мой парень ее ненавидит, а собака боится»
А вот что у нас есть еще:
15+ человек, которым в руки попали такие вещи, что невольно поверишь в удачу
20+ человек, которые не стали тратиться и сами себе сшили чумовые сумки
20+ человек, которым надоело ждать скидок на крутые вещи, и они сшили их сами
Комментарии
«Это зеркало я купил в подарок своему отцу всего за € 5! Он любит такие вещи»
А ещё отец не очень любит свою жену потому что вытирать пыль из этих завитушек явно будет не он...