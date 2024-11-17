20 удачливых покупателей, которые заглянули на барахолку и не прогадали

Для одних блошиные рынки — это что-то из разряда «ну, такое». А для других — настоящий клондайк сокровищ! Наши герои именно из второй категории. Они знают, что в горах старых вещей можно найти реально классные вещи.

«Нашла в секонде свадебное платье. Когда я вышла из примерочной, одна старушка буквально присвистнула мне вслед»

«Мы с парнем купили парные свитера всего по $ 4,99 за штуку!»

«Приобрел пакетик с хендмейд бижутерией. Порылся и ахнул. Только гляньте, что было внутри»

«Это кольцо из золота с бриллиантами. Судя по описанию в интернете, оно стоит около $ 3500»

«Это зеркало я купил в подарок своему отцу всего за € 5! Он любит такие вещи»

«Нашла этого милаху в комиссионке, купила. А дома меня ждал сюрприз. Внутри кота оказалась фигурка мыши»

«Все, что на мне, включая обувь, куплено на барахолках. Кстати, рубашка — от Gucci»

«Я аж вскрикнул от радости, когда нашел рабочий режущий станок за $ 16»

«Наткнулась на золотой кусок пиццы. Купила за $ 1,99, а потом порылась в интернете и узнала, что он стоит больше $ 500!»

«На ценнике было написано „Имитация“. Но коллекционера сложно перехитрить. Я отнес их часовщику, и он подтвердил, что часы подлинные»

«На свой страх и риск взял тостер в секонд-хенде. Ни о чем не жалею»

«Нашла нереально крутое платье для своего выпускного»

«Отхватила его за $ 20. Внутри он не пустой. Очень хочу все там отремонтировать»

«Что за „эксперты“ сидят в комиссионках? Мне продали раму за $ 10, а картина шла в подарок. И как они не поняли, что это оригинал картины современного художника»

«В 2014 году моя любимая бесценная детская игрушка была потеряна. И вот я наконец-то нашла ей замену»

«Я разревелась прямо посреди магазина. У отца была коллекция пластинок, но мы потеряли ее. Он умер 5 лет назад. А увидев эту, я решила собирать коллекцию заново»

«Уже дома прислала фото кольца маме. А та ахнула и начала расспрашивать, что за герб там нарисован. Оказалось, это герб одного из сообществ в ее университете. Естественно, я отдала кольцо маме. Она была невероятно счастлива, говорила, что ходила и улыбалась весь день».

«Лучшая покупка в моей жизни. Вместо $ 660 заплатила $ 21!»

«Прикупила эту миленькую картину. А дома открыла рамку, и меня ждал сюрприз. Внутри было еще две картины и информация о художнике, довольно известном»

«Купила табуретку на распродаже»

Ахаха! Если бы я ночью проснулась и увидела ее, то воплями перебудила бы всех соседей. © fridayimatwork / Reddit

«Ухватила опаловый чайный набор всего за $ 25. А потом какая-то дама в магазине пыталась выкупить его у меня»