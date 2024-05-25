20+ знаменитых мужчин, которые просто отвернулись от камеры, а мы такие: «Обалдеть!»
Знаменитости
10 минут назад
Звездные мужчины — актеры, музыканты, спортсмены — так же, как и знаменитые женщины, понимают, что ракурс имеет большое значение для красивых фотографий. Они точно знают, как лучше встать перед фотографом, ведь результат увидят тысячи поклонников. Однако контролировать процесс съемки на ковровых дорожках — дело непростое, и в итоге мы получаем кадры, на которых красавцы запечатлены с "нерабочей" стороны.
Тимоти Шаламе
ANTHONY WALLACE/AFP/East News, ANTHONY WALLACE/AFP/East News
Райан Гослинг
SUZANNE CORDEIRO/AFP/East News, Jack Plunkett/Invision/East News
Киллиан Мерфи
ROBYN BECK/AFP/East News, Jordan Strauss/Invision/East News
Дэниел Рэдклифф
CJ Rivera/Invision/East News, CJ Rivera/Invision/East News
Леонардо Ди Каприо
Evan Agostini/Invision/East News, Evan Agostini/Invision/East News
Хью Джекман
DPRF/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News, ANGELA WEISS/AFP/East News
Дуэйн Джонсон
Vianney Le Caer/Invision/East News, SOPA Images/SIPA/SIPA/East News
Брэд Питт
Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News, Priscilla Grant/Everett Collection / East News
Хоакин Феникс
Chris Pizzello/Invision/East News, Chris Pizzello/Invision/East News
Николас Кейдж
Reynaud Julien/APS-Medias/ABACA/Abaca/East News, CHRISTOPHE SIMON/AFP/East News
Остин Батлер
Scott A Garfitt/Invision/East News, Scott A Garfitt/Invision/East News
Генри Кавилл
Stuart Hardy/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News, HENRY NICHOLLS/AFP/East News
Венсан Кассель
Laurent VU/SIPA/Sipa Press/East News, Laurent VU/SIPA/Sipa Press/East News
Квентин Тарантино
FREDERIC J. BROWN/AFP/East News, Jordan Strauss/Invision/East News
Брендан Фрейзер
LOIC VENANCE/AFP/East News, LOIC VENANCE/AFP/East News
Криштиану Роналду
SOPA Images/SIPA/SIPA/East News, SOPA Images/SIPA/SIPA/East News
Бенедикт Камбербэтч
TOLGA AKMEN/AFP/East News, Invision/Invision/East News
Марк Руффало
Evan Agostini/Invision/East News, Evan Agostini/Invision/East News
Дэвид Бекхэм
Vianney Le Caer/Invision/East News, Scott Garfitt/Invision/East News
Джейк Джилленхол
Vianney Le Caer/Invision/East News, Vianney Le Caer/Invision/East News
Джейсон Момоа
Elizabeth Goodenough/Everett Collection / East News, AUDE GUERRUCCI/AFP/East News
Сильвестр Сталлоне
Arthur Mola/Invision/East News, Arthur Mola/Invision/East News
Крис Хемсворт
DNPhotography/ABACA/Abaca/East News, Evan Agostini/Invision/East News
Том Круз
NDZ/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News, Kristin Callahan/Everett Collection / East News
Брэдли Купер
Kristin Callahan/Everett Collection / East News, Kristin Callahan/Everett Collection / East News
А вот как выглядят звездные красотки, стоит только фотографам запечатлеть их с необычного ракурса.
Фото на превью Evan Agostini/Invision/East News, Evan Agostini/Invision/East News
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