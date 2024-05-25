20+ знаменитых мужчин, которые просто отвернулись от камеры, а мы такие: «Обалдеть!»

Звездные мужчины — актеры, музыканты, спортсмены — так же, как и знаменитые женщины, понимают, что ракурс имеет большое значение для красивых фотографий. Они точно знают, как лучше встать перед фотографом, ведь результат увидят тысячи поклонников. Однако контролировать процесс съемки на ковровых дорожках — дело непростое, и в итоге мы получаем кадры, на которых красавцы запечатлены с "нерабочей" стороны.