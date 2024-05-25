20+ знаменитых мужчин, которые просто отвернулись от камеры, а мы такие: «Обалдеть!»

Знаменитости
10 минут назад

Звездные мужчины — актеры, музыканты, спортсмены — так же, как и знаменитые женщины, понимают, что ракурс имеет большое значение для красивых фотографий. Они точно знают, как лучше встать перед фотографом, ведь результат увидят тысячи поклонников. Однако контролировать процесс съемки на ковровых дорожках — дело непростое, и в итоге мы получаем кадры, на которых красавцы запечатлены с "нерабочей" стороны.

Тимоти Шаламе

ANTHONY WALLACE/AFP/East News, ANTHONY WALLACE/AFP/East News

Райан Гослинг

SUZANNE CORDEIRO/AFP/East News, Jack Plunkett/Invision/East News

Киллиан Мерфи

ROBYN BECK/AFP/East News, Jordan Strauss/Invision/East News

Дэниел Рэдклифф

CJ Rivera/Invision/East News, CJ Rivera/Invision/East News

Леонардо Ди Каприо

Evan Agostini/Invision/East News, Evan Agostini/Invision/East News

Хью Джекман

DPRF/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News, ANGELA WEISS/AFP/East News

Дуэйн Джонсон

Vianney Le Caer/Invision/East News, SOPA Images/SIPA/SIPA/East News

Брэд Питт

Collin Xavier/Image Press Agency ABACA/Abaca/East News, Priscilla Grant/Everett Collection / East News

Хоакин Феникс

Chris Pizzello/Invision/East News, Chris Pizzello/Invision/East News

Николас Кейдж

Reynaud Julien/APS-Medias/ABACA/Abaca/East News, CHRISTOPHE SIMON/AFP/East News

Остин Батлер

Scott A Garfitt/Invision/East News, Scott A Garfitt/Invision/East News
Julia P
2 дня назад

Фу, как он мне не нравится. Какой-то мерзкий тип со всех сторон

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-
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Генри Кавилл

Stuart Hardy/ABACAPRESS.COM/Abaca/East News, HENRY NICHOLLS/AFP/East News

Венсан Кассель

Laurent VU/SIPA/Sipa Press/East News, Laurent VU/SIPA/Sipa Press/East News
O_о
2 дня назад

Эм, ну уж этого, по-моему, в анфас реже показывают

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-
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Квентин Тарантино

FREDERIC J. BROWN/AFP/East News, Jordan Strauss/Invision/East News

Брендан Фрейзер

LOIC VENANCE/AFP/East News, LOIC VENANCE/AFP/East News

Криштиану Роналду

SOPA Images/SIPA/SIPA/East News, SOPA Images/SIPA/SIPA/East News

Бенедикт Камбербэтч

TOLGA AKMEN/AFP/East News, Invision/Invision/East News

Марк Руффало

Evan Agostini/Invision/East News, Evan Agostini/Invision/East News

Дэвид Бекхэм

Vianney Le Caer/Invision/East News, Scott Garfitt/Invision/East News

Джейк Джилленхол

Vianney Le Caer/Invision/East News, Vianney Le Caer/Invision/East News

Джейсон Момоа

Elizabeth Goodenough/Everett Collection / East News, AUDE GUERRUCCI/AFP/East News

Сильвестр Сталлоне

Arthur Mola/Invision/East News, Arthur Mola/Invision/East News

Крис Хемсворт

DNPhotography/ABACA/Abaca/East News, Evan Agostini/Invision/East News

Том Круз

NDZ/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News, Kristin Callahan/Everett Collection / East News

Брэдли Купер

Kristin Callahan/Everett Collection / East News, Kristin Callahan/Everett Collection / East News

А вот как выглядят звездные красотки, стоит только фотографам запечатлеть их с необычного ракурса.

Фото на превью Evan Agostini/Invision/East News, Evan Agostini/Invision/East News

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