25+ моментов на рыбалке, которые заслуживают стать семейной легендой

Рыбалка — это не просто хобби. Это целый мир, полный неожиданных поворотов и историй, которые передаются из поколения в поколение. Кто-то помнит первую пойманную рыбу, кто-то — как чуть не оказался в воде вместе с уловом, а кто-то — невероятные встречи с дикими животными. Мы собрали для вас истории, которые доказывают: на рыбалке никогда не бывает скучно!

«Так мы с папой ловим лосося»

Аж мороз по коже от одного взгляда на эту фотографию! © Malgus-Somtaaw / Reddit

В тот февральский день 1998 года мы участвовали в рыболовном дерби. Мне тогда было 6 лет. Папа и дядя использовали ловушки с сигнализацией: колокольчики или флажки, которые срабатывали при поклевке. А я, будучи маленьким шкодником, решил, что будет весело дергать лески и кричать: «Рыба!» Папа быстро устал от моих выходок и посадил меня у одной линии, запретив двигаться. Я сидел и скучал, злясь на рыбалку, папу и вообще все. И тут леску резко дернуло — что-то огромное попалось на крючок. Я закричал: «Папа, рыба!» Но он не поверил, решив, что я снова шучу. Я боролся изо всех сил, но удочка выскользнула из рук. К счастью, основание ловушки было слишком большим, чтобы она провалилась в лунку. Дядя понял, что дело серьезное, и бросился на помощь. Вместе мы вытащили огромную северную щуку — 106 см и весом 8 кг. Эта щука принесла нам победу в двух категориях, а я даже попал в газету с фотографией, где сижу в снегу с огромной рыбой на коленях и комбинезоном, весь в рыбьей слизи. С того дня я полюбил рыбалку навсегда. Вывод? Слушайте своих детей, даже если они иногда шкодят! © JWilFred / Reddit

Было около трех ночи, и я отправился ловить сома на местный ручей, про который говорят, что там «водятся привидения». Просидел минут сорок пять, как вдруг услышал жуткий крик где-то вверх по течению, словно из фильма ужасов. Через минуту крик повторился, только уже ближе. Я сидел в темноте и пытался найти логичное объяснение, но в полной тишине и одиночестве воображение начинает разыгрываться. Решил не искушать судьбу — собрал удочки и пошел к машине. Как только все загрузил, крики раздались уже у моего рыболовного места. Сел в машину, но любопытство взяло верх. Подождал еще минуту и увидел, как из кустов выходят три диких кота. Сначала самка, за ней два самца, которые тут же начали драться, издавая совершенно невообразимые звуки. Я чуть не наложил в штаны, а это всего лишь коты любовные дела решали! © Schidthawk / Reddit

«Первая рыба в этом году, и новый рекорд — почти 82 см»

Рыбачил я как-то с мужиком со вставными зубами. Он насаживал приманку, попытался что-то затянуть зубами, и... Его вставные зубы вылетают прямо в озеро! Он тут же ныряет за ними, бросив удочку с приманкой. И в этот момент клюет рыба! Леска натягивается, удочка чуть не улетает, а я хватаю ее, пока он плавает за зубами. В итоге он всплыл, вставил зубы обратно, забрал у меня удочку и довел дело до конца. Вытянул двадцатикилограммового карпа! Вот это я понимаю — удачная рыбалка! © Initial_Enthusiasm36 / Reddit

Мне было лет одиннадцать, и я рыбачил с дедушкой. Весна приближалась, рыба была активной, а вокруг — полно людей. И вот у меня клюет приличная рыба. Я почти вытащил ее через лунку, и это оказался крупный окунь. Но в последний момент он сорвался с крючка и медленно поплыл обратно в озеро. Не раздумывая, я сунул в лунку всю руку, схватил его и вытащил! Окунь весил около 1 кг и был длиной примерно 30 см. Это до сих пор мой личный рекорд, и в тот день это была самая крупная рыба среди всех. © ytygytyg / Reddit

Мы с папой ловили рыбу с моста недалеко от нашего дома. Вытянули малоротого окуня, а на нем черным по белому написано: «Собственность Стива». Мы были в шоке. Побежали за маркером, чтобы оставить ответ, но маркер вообще не писал на рыбе. Так и не поняли, как Стиву это удалось. Мы до сих пор иногда пытаемся поймать этого окуня, но, скорее всего, его уже давно нет. © sweetjaegs / Reddit

«-31 °C с ветром? Пустяки! В такие лютые дни на льду только такие же безумцы, как ты»

— Дня, не подходящего для рыбалки, просто не существует! © ethanlillyart / Reddit

ethanlillyart / Reddit — Однажды, пока мы рыбачили на льду, ветер резко сменился с 16 км/ч до 100+ буквально в один миг. Чтобы наша палатка не улетела за три района, трое из нас встали ботинками в проруби, а четвертый бросился к машине, чтобы использовать ее как барьер от ветра. Но даже этого оказалось мало — две опоры палатки не выдержали и сломались. А метель была такой, что кто-то умудрился наехать на наши жерлицы и разбить их. Результат? Ни одной пойманной рыбы. © vahntitrio / Reddit

vahntitrio / Reddit — Возможно, плохие дни для рыбалки все-таки бывают... © ethanlillyart / Reddit

На зимнем походе в горах Аматола в Южной Африке мы остановились на ночлег у красивого озера. У меня была с собой складная удочка и блесна. На первом же забросе леска запуталась в нижнем кольце. Я зажал удочку подмышкой, направил ее назад и начал распутывать. Тем временем кончик удочки с блесной опускался в воду и снова поднимался. Сначала я не понял, почему друзья на берегу начали что-то кричать. Обернулся и увидел приличного размера форель, которая яростно пыталась схватить приманку! Скорее подсек, вытянул ее, хотя леска все еще была запутана. Это была моя первая форель, и мы приготовили ее прямо на лопате над костром. Вкус был просто потрясающий! © widdlenpuke / Reddit

Брат позвал на рыбалку в ноябре, когда все уже почти покрылось льдом. Пришли к берегу, а там среди зарослей пещера. Заходим внутрь и видим дверь. Открываем — и будто попали в сказку. Внутри небольшое окно, печка, книги на полках, электричество от соседних дач, вытяжка и свет. Тепло и уютно. Брат все сам сделал, ведь он инженер. Оказывается, раньше здесь была дача, но ее снесли. Теперь это место для рыбалки. В полу люк — открываешь, а там в трех метрах вода. Прикормку бросил, и сразу клев пошел! Здесь можно рыбачить и зимой, и летом. Это самое уютное место, где я когда-либо был, в самом сердце Алатау. © Подслушано / ideer

«Для первого выхода в открытое море — вполне неплохо!»

Я был далеко от берега, наслаждаясь рыбалкой, когда вдруг все стихло. И тут я заметил ее — огромную акулу длиной около 3 метров. Я стоял по грудь в воде и медленно начал двигаться к берегу. Быстро идти не мог — всплески привлекают акул, а дно было усыпано скатами, так что приходилось шаркать ногами. Акула подплывала все ближе и ближе. Когда она подошла вплотную, я стал отбиваться, тыкая ее концом удочки. Это отпугивало ее на несколько секунд, но потом она все равно возвращалась. В какой-то момент я попал ей прямо в глаз, и она отплыла чуть дальше. К этому времени я уже стоял в воде по бедра и, как мог, поспешил к берегу. Добравшись до суши, я рухнул на песок рядом с женой. «Что случилось?» — спросила она. «Наступил на ската... Испугался, — соврал я». © Unknown author / Reddit

Однажды я рыбачил в неподалеку от Сан-Фелипе, на большом чартере, и зацепил что-то огромное. Целый час тащил добычу к лодке, а сердце колотилось от предвкушения: это точно будет самый крупный улов за всю поездку! И тут наш гид закричал: «Черепаха!» Оказалось, мой «трофей» — это огромная черепаха! Зеленая или ястребиная, не знаю, но весила эта махина около 90 кг. Формально это был самый крупный улов за поездку, но явно не тот, на который я рассчитывал! © shiek23 / Reddit

самый крупный улов за поездку, но явно не тот, на который я рассчитывал! © shiek23 / Reddit Я был где-то в 13 км вверх по реке, ловил лосося на рассвете. Тишину нарушил громкий шум со стороны воды. Оглядываюсь — и вижу китенка, который каким-то образом заплыл так далеко вверх по реке. Я позвонил в Департамент рыболовства и дикой природы и стал первым, кто сообщил об этом. Китенок провел в реке 3 дня, а потом все же нашел дорогу обратно в море. Надеюсь, он воссоединился с мамой. Немного грустно, но, главное, что он вернулся в соленую воду. © PacificShoreGuy / Reddit

«Эта поездка всегда была в моем списке желаний. Около 160 километров к северу от Манауса, на Рио-Негро»

Я вырос недалеко от Торонто и с детства увлекался рыбалкой. Ловил в основном большеротых окуней и синежаберников в маленьких прудах. Я обожал это занятие, хотя никто в моей семье не разделял мою страсть. Однажды мы поехали на пристань во Флориде, и я уговорил отца купить мне дешевый рыболовный комплект за пару долларов. На первом же забросе папа крикнул мне: «Будь осторожен! Здесь рыба намного крупнее!» Я закинул снасть, леска опустилась ко дну, и почти сразу случилась поклевка. Но вместо привычных рывков я почувствовал ровное, мощное усилие, словно я зацепил движущийся буксир. Удочка согнулась дугой, я потянулся к фрикциону... И леска лопнула. В комплекте был всего один крючок, а магазин был слишком далеко. Так эта история осталась загадкой. Что это было — до сих пор не могу понять. © InFlammen / Reddit

Ловил сомов в ноябре с оснасткой на три крючка и куриной печенкой в качестве приманки. На улице стало холодно, и я решил погреться в машине. Посидел минут двадцать с обогревом, а потом вернулся проверить удочку. Сначала подумал, что зацепился за дно, так странно натягивалась леска. Но, к моему удивлению, на одном поводке оказалось сразу три сома! Это был единственный раз, когда я поймал трех рыб на одну удочку одновременно. А самое приятное — две из них были вполне зачетные! © TheFiredrake42 / Reddit

«Поймал радужную форель. Может, не самая красивая, но зато очень большая рыба!»

Лет в двенадцать с двоюродным братом пошли на рыбалку на утренний клев в 4 утра. Рыбалка удалась: наловили рыбы и пошли домой. Путь пролегал через старый полустанок, на котором изредка останавливались поезда. В то утро начался сильный дождь с грозой, и мы решили переждать его в грузовом вагоне поезда, который стоял на полустанке уже несколько дней. Вагон был не заперт. В нем лежали мешки с отрубями, мы прилегли на них, и оба уснули. Проснулись оттого, что вагон качался и гремел раздвижной дверью. Мы спрыгнули с вагона и дошли до ближайшей деревушки. Было очень страшно, потому что мы не знали, как далеко от дома находимся. Сотовых тогда у нас не было, да и вне города связь не ловила. Повезло, что какой-то ворчливый старичок за пойманную рыбу согласился довести нас на лошади до трассы, которая проходила мимо нашего поселка. Только до поворота на поселок было еще 70 км и от поворота 6 км. Нас подвез мужик на грузовике в будке, в которой мы ехали вместе с овечками. От поворота шли пешком. Дома на вопрос мамы, почему так поздно, ответили, что были у бабушки. Потом бабушке сказали, что весь день провели у нас дома. Прошло 20 лет, я до сих пор переживаю, что родители узнают о наших приключениях, и никому об этом случае не рассказываю. © Подслушано / ideer

Мой отчим ездил как-то рыбачить, а мама с ним за компанию. Он, значит, закинул удочку, а мама пошла ходить по бережку. Тут приезжает «Нива», оттуда вылезает мужик и начинает из багажника вытаскивать все для рыбалки: удочки, наживку, кучу еды. Мама над ним шутит по-доброму: «А каша-то вам зачем?». Мужик, счастливый такой: «Да я на весь день!» Давно, видимо, не выбирался. Дальше достал лодку надувную, все туда погрузил, укладывал очень долго и тщательно, машину закрыл, и маме: «Ну все, отправляюсь!» Мама посмотрела на его вещи и шутливо: «А весла-то у вас где?» Короче, мужик долго ругался, пока закладывал все обратно в машину, и уехал расстроенный домой... © Подслушано / ideer

«Неплохой день для сбора трофеев»



Много лет назад мы с друзьями рыбачили на одной реке. Рыба не клевала. Но вдруг мы заметили странные пузыри и движение воды неподалеку. Мы сразу начали забрасывать туда приманки. Через пару минут я что-то, наконец, зацепил. И тут из воды вынырнул аквалангист. Он показал на приманку, зацепившуюся за его снаряжение, и спокойно спросил: «Это ваше?» И это, пожалуй, самая большая «добыча», которую мне удалось поймать! © nthensome / Reddit

Рыбачил я однажды один на реке в центре города. На другой стороне стоял аккуратно одетый мужчина, в заправленной рубашке, как будто собирался на работу. Видимо, решил закинуть пару раз перед началом смены. После нескольких забросов он поймал небольшого малоротого окуня — такого размера, что его можно было назвать «карманным». И тут без лишних церемоний он буквально засунул рыбу в задний карман и продолжил рыбачить, как ни в чем не бывало. Сказать, что у меня появились вопросы, — ничего не сказать. © Unknown author / Reddit

засунул рыбу в задний карман и продолжил рыбачить, как ни в чем не бывало. Сказать, что у меня появились вопросы, — ничего не сказать. © Unknown author / Reddit Мы закидывали блесны в заводь возле моего общежития. Вода была густо покрыта сорняками и мхом, так что зацепы случались постоянно. И вот в очередной раз я вытягиваю зеленую массу, начинаю ее разбирать и... нахожу кошелек. Конечно, я его открыл, думая, что там ничего не будет. Но внутри оказалось около двухсот долларов! Купюры слиплись от воды, поэтому я забрал кошелек в комнату и начал их сушить. Деньги были в плохом состоянии, но банк обменял их на новые, доллар за доллар. В кошельке была ID-карта, но она настолько испортилась, что разобрать, чьи это документы, было невозможно. Если честно, будучи нищим студентом, я бы вряд ли стал искать владельца даже в случае успеха. Такая вот находка! © NefariousnessFew37 / Reddit

«Не могу не поделиться своим трофеем 2022 года. Этот красавец еще и шикарное филе дал, которым мы угостили всю семью!»

Я женщина, и мне очень нравится рыбалка, но есть нюанс: меня никто на нее не зовет. Спрашивала парня, предлагала поехать вместе с палаткой, насладиться свежим воздухом и прямо у реки покоптить рыбу. Мое предложение его возмутило, ведь не бабское это дело — рыбу ловить, он лучше с друзьями скатается. Расстроилась, попросилась поехать вместе с папой, а он мне говорит, что мест нет и вообще я мешать буду. Решилась на отчаянный шаг и позвала на рыбалку свою подругу, которая всегда за любой движ. Она дала добро, и мы вдвоем утрецом выдвинулись на место. Шикарно отдохнули, полюбовались ночным небом, а днем поймали только одну щуку, но зато громадную. Скинула фотку рыбины всем мужчинам, которые мне отказали. Выкусите, жадюги. © Подслушанj / ideer

На одной из рыбалок я был с женой и ее сестрой. Они закинули удочки с разных сторон лодки и одновременно поймали рыбу. Но в какой-то момент обе остановились — никто не мог вытянуть улов. И тут я понял — одна и та же рыба съела обе приманки! Я попросил сестру жены ослабить леску и, в итоге, вытащил рыбу с двумя крючками во рту. Настоящая командная работа! © flatsjunkie88 / Reddit

flatsjunkie88 / Reddit Я девушка, и с детства папа брал с собой на рыбалку. Не знаю зачем... Видимо, сына хотел больше. И с самого детства для меня рыбалка стала не хобби, а местом, где можно расслабиться и ни о чем не думать. Сейчас мне 25 лет. Если что-то случается, я еду на ближайший берег. Я привыкла к недоуменным взглядам. Нечасто ведь встретишь девушку в коротком белом платье на берегу реки с удочкой. Всего лишь неудачное свидание. © Подслушано / ideer

«Вчера старый друг взял меня на рыбалку на Гавайях. Сказал, что особо рассчитывать на улов не стоит. В итоге мы поймали 32 рыбы»

Ну, если ничего не ждать, то и разочарований не будет, только приятные сюрпризы. © Radumami / Reddit

Однажды я ловил нахлыстом в глубокой яме на ручье, пытаясь поймать малоротого окуня. Приманка зацепилась, и я решил, что это коряга. Резко дернул, чтобы оборвать леску, но «зацеп» неожиданно оторвался от дна! Когда я подтянул его к себе, оказалось, что это... удочка! Крючок моей приманки застрял в ее рукоятке. Но я заметил, что на этой удочке была размотана леска. Покрутил катушку — и почувствовал рывок! В итоге, смотав леску, я вытащил трехкилограммового сома, который сидел на другом конце этой находки. Вот так: пришел за окунем, а поймал сома вместе с удочкой! © Cultural-Company282 / Reddit

Cultural-Company282 / Reddit Моей дочке было 3 года, когда она на даче, сидя с удочкой у обычного самодельного прудика на участке, на слова, что там никого нет, отвечала: «Ничего вы не понимаете! Это же рыбалка! Тут терпение надо!». © Подслушано / ideer

«Этот малыш поймал свою первую крупную рыбу на нахлыст»

Пока он вытаскивал рыбу, катушка пару раз ударила его по пальцам, но он не сдался. Рыба оказалась в 3-4 раза больше всего, что он ловил раньше, и борьба с ней заняла около 10 минут. Он был так взволнован, что вечером едва смог рассказать маме и сестре, как это было. И, конечно, теперь он постоянно хвастается, что в тот день поймал рыбу больше, чем у меня! © halibutk / Reddit Потрясающий улов! Эта фотография достойна обложки рыболовного журнала. © ***guyfromcanada / Reddit

Как-то раз пошли мы с классом на пруд на ночь, костер, рыбалка все дела. Пока расставляли палатки и разводили костер, один из одноклассников, никому не сказав, пошел рыбачить. Через некоторое время обнаружили, что его нет, стали кричать, искать его, но бесполезно. Через полчаса поисков мы видим, как он стоит на сливе и спокойно рыбачит. Классный руководитель, естественно, начинает на повышенных тонах выяснять, почему он не откликался, а он говорит: «Я что, кричать должен, если у меня рыба клюет!» © Подслушано / ideer

Лет в одиннадцать я пошел на рыбалку с отцом и младшей сестрой, которой было около восьми. Я уже считал себя экспертом в ловле синежаберника, но вдруг решил, что мне пора поймать окуня. Итог — ничего. А вот моя младшая сестра просто ловила синежаберников. И вот, она вытаскивает одного. «Большое дело, — думаю я». Но тут вода была прозрачная, и я вижу, как огромный окунь выныривает и заглатывает ее рыбу. В итоге она за раз поймала и синежаберника, и окуня! Вывод? Не зазнавайся. Рыбалка, конечно, требует умения, но без удачи никуда! © MaroonTrucker28 / Reddit

«Я выловил аквариумную рыбку»

© Shrooms1020 / Reddit Вера Рогатнева 3 дня назад А вот это грустно. Собак и кошек можно определить в приют или найти хозяина, а рыбка? Если условия неподходящие- погибнет,а если наоборот- станет инвазивным видом( как в Сингапуре) и подлежит вылову без выпуска. - - Ответить

Моя первая рыбалка случилась, когда мне было три или четыре года. Я был уверен, что поймаю оранжевую рыбу — мой любимый цвет. Родители пытались объяснить, что в нашем пруду таких рыб нет, но я стоял на своем. И вот, я закинул леску и вдруг поймал... золотую рыбку! Я был в полном восторге, а родители — в шоке. Моя первая рыба оказалась оранжевой, как я и хотел. © McDadeA / Reddit

McDadeA / Reddit Раньше я ненавидел, когда отец будил меня в четыре утра, чтобы ехать бог знает куда смотреть, как он рыбачит. Мы потеряли его в 2006 году из-за рака. С тех пор я стал заядлым рыбаком. Не потому, что люблю рыбалку, а потому, что чувствую себя ближе к нему в этот момент. Часто ловлю рыбу и разговариваю с ним, как будто он рядом. Это мой способ показать, что я не просто смотрел тогда, но и учился. Скучаю по тебе, пап! © U4ictheory / Reddit

U4ictheory / Reddit Приехал в деревню к бабушке и дедушке. Сплю я чутко. Стал замечать, что дед каждое утро уходит куда-то, но скота и подобных забот у них нет. На следующий день я проследил за ним... Дошел до речки. Там дедушка сел рыбачить удочкой, которую вытащил из камышей. Чуть позже выяснилось, что он своим уловом кормит всех бездомных котят в округе. © Подслушано / ideer

«Пока я рыбачил, этот парень прошел у меня за спиной. Пришлось менять штаны»

© yammywr450f / Reddit Влад 19 часов назад Я бы тоже ненавидел, если б кто-то ловил, а мне удочку не дали. Папа что не мог сыну удочку дать. Я с 7 лет рыбачил. - - Ответить

Ловил я нерку на Аляске, как вдруг услышал странный звук. Повернулся и увидел гризли, который шел прямо ко мне! К счастью, рядом была платформа рейнджеров, на которую я успел забраться. Медведь мной особо не заинтересовался — его больше привлекла рыба, которую он и забрал. © Similar-Bid6801 / Reddit

Ловил я нахлыстом на одной шумной реке. Во время заброса краем глаза заметил что-то странное... Оказалось, мушка пролетела прямо мимо морды черного медведя, почти задев его нос. Я застыл. Он стоял всего в четырех метрах от меня и смотрел мне прямо в глаза. Я начал кричать, ругаться, хлопать руками над головой, пытаясь его отпугнуть. Но медведь даже не шелохнулся — просто продолжал смотреть. Решив не рисковать, я стал уходить через густые кусты, но запутался в ветках из-за своего защитного костюма от насекомых. И тут медведь прыгнул к моему рюкзаку, который я оставил на земле, и начал его трясти. Я схватил ветку и швырнул в него. Это сработало: медведь отступил и медленно ушел вверх по склону. Уже в безопасности, я сделал фото, как он уходит вдаль. Никогда в жизни так не пугался на рыбалке! © bosphotos / Reddit

bosphotos / Reddit Однажды я решил попробовать морскую рыбалку на пирсе в Нью-Джерси. Поймал пару камбал, а потом тишина — не клевало минут тридцать. Я решил закинуть подальше, чтобы попасть в канал. И тут, прямо в воздухе, мою приманку хватает чайка! Пришлось тащить бедную птицу к себе, чтобы снять крючок. В общем, рыбалка удалась, но не совсем так, как я ожидал. © Rsubs33 / Reddit

«Когда рыбалка — это любовь, размер рыбы не имеет значения»

Лет пятнадцать назад мы всей семьей рыбачили на озере. Брат, которому тогда было 10 лет, подбирал камушки у воды. И вдруг поднимает странный «камень» и несет к отцу, чтобы показать. Это оказался окаменелый зуб детеныша мегалодона! Ему миллионы лет. До сих пор храним его как настоящее сокровище. © Noelhig86 / Reddit

Прошлым летом я увлекся ловлей карпа и подбил дедушку отправиться со мной. Так он обошел меня, поймав несколько рыб весом около 9 кг! Теперь я вожу его на те самые рыболовные места, куда он брал меня, когда я был ребенком. © catskill_mountainman / Reddit

— Однажды на одной рыбалке напротив меня приземлилась сова. Потом еще одна. И еще одна. И еще одна... Наконец, вокруг меня оказалось как минимум пять сов в радиусе 15 метров. Они издавали пронзительные крики и пристально смотрели, как я ловлю рыбу. Не знаю, что они замышляли, но уверен, ничего хорошего. © surfershane25 / Reddit

— Ты волшебник, Шейн... © DeltaAlphaGulf / Reddit

«Возраст — это просто цифра для дедули. В свои 102 он все еще гоняется за клевом. Сегодня рыба, которую он поймал, была самой большой из всех!»

В детстве я рыбачил с дедушкой на небольшом пруду. Мы ловили синежаберников и всегда отпускали их обратно. Это были наши лучшие моменты. Но, когда я подрос, дедушка сильно заболел и больше не мог ходить на рыбалку. Я и сам забросил это занятие. После его ухода в 2020 году я думал, что радость от рыбалки ушла вместе с ним. Однажды я был на озере с семьей — женой и маленькой дочерью. Мой отчим взял удочки, и дочь попросила попробовать порыбачить. Я впервые за шесть лет собрал снасть. Она поймала маленького синежаберника, и то, как она радовалась, напомнило мне самого себя в детстве и дни с дедушкой. С тех пор я рыбачу при любой возможности. Это мой способ чувствовать связь с ним. И теперь я всегда беру свою дочь, когда она хочет, как когда-то дедушка брал меня. © Ok-Drag-5929 / Reddit