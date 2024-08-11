7 ошибок в уходе за кожей, которые мешают красоте расцвети на полную мощь

Как часто мы занимаемся бьюти-рутиной механически, не задумываясь над тем, что именно мы делаем? Оказывается, напортачить можно даже с таким простым и всем давно знакомым средством как глиняная маска. А сколько людей используют SPF-крем неправильно? Мы прошлись по самым частым ошибкам, которые многие допускают в уходе за собой.

Держать глиняную маску до высыхания

Глиняные маски знакомы нам едва ли не с детства: еще наши мамы и бабушки использовали их для ухода за лицом. Вот только есть один нюанс: чтобы маски работали, а не сушили кожу, ни в коем случае нельзя оставлять их на лице до полного высыхания. Чтобы маска подействовала, нужно поступить умно и смыть ее до того, как она стянет кожу. В противном случае хроническое обезвоживание может привести к преждевременному старению. Еще один классный лайфхак — увлажнять маску на лице термальной водой или гидролатом.

Использовать фильтры только летом

Многие перестают использовать SPF-крем с приходом осени, потому что на улице не так жарко. И это большая ошибка. SPF-крем должен быть частью процедур по уходу за кожей круглый год, а не только летом, когда мы на пляже. Его рекомендуется наносить каждое утро вместе с постоянным уходом. К тому же, такой крем не только защищает кожу от воздействия ультрафиолетовых лучей. Его ежедневное использование может помочь избежать появления морщин и пигментных пятен. При этом рекомендуется выбирать крем с SPF не менее 30.

Клеить полоски от черных точек

Полоски от черных точек предназначены для очищения пор на носу, они удаляют грязь и жир с помощью клея, который прилипает к поверхности кожи. На самом деле полоски часто удаляют только верхнюю часть черных точек вместе со здоровыми клетками кожи. Кроме того, клей может вызвать раздражение и другие проблемы, такие как лопнувшие капилляры вокруг носа или небольшие разрывы кожи, которые могут привести к образованию рубцов. Попытка прочистить поры полосками на самом деле может сделать поры носа более восприимчивыми к инфекции, поскольку они могут собирать бактерии и грязь, в результате чего черных точек будет еще больше. Если у вас много черных точек и вы не можете добиться улучшения с помощью безрецептурных средств от акне, дерматолог может назначить местный ретиноид, чтобы взять проблему под контроль.



Не менять крем зимой

Легкий крем, который мы используем летом, может не работать в холодное время года. Лучше заменить его более плотным и питательным, который поможет удержать влагу в коже. Ищите продукты, содержащие глицерин или гликоль. Эти ингредиенты предотвратят испарение влаги с поверхности кожи. Но оптимальный уход подберет только специалист-косметолог или дерматолог.

Наносить SPF только на лицо

Когда-то в сети завирусилась фотография 92-летней женщины, демонстрирующей воздействие ультрафиолетовых лучей на кожу. Эта история напоминает нам о необходимости наносить SPF на все тело, а не только на лицо. В идеале нужно не забывать про шею, руки и грудь, ведь на эти части тела тоже воздействует ультрафиолет. А вспомнить еще и про уши — вообще улет. Дерматологи напоминают: 90% видимых признаков старения кожи вызваны именно ультрафиолетовыми лучами, поэтому регулярное использование солнцезащитного крема решит проблему преждевременного старения.

Делать химический пилинг весной или летом

Химические пилинги эффективны для борьбы с морщинами, пигментными пятнами, рубцами, пигментацией. Однако специалисты сходятся во мнении, что лучшее время года для пилинга — осень или зима. В эти периоды мы больше времени проводим в помещении, то есть меньше подвержены влиянию солнечных лучей, чем весной и летом. Еще одна веская причина сделать пилинг осенью заключается в том, что летом наша кожа естественным образом выделяет больше жира, собирает больше грязи и пыли. Поэтому к осени она может выглядеть немного тусклой. Хороший осенний пилинг может отшелушить омертвевшие клетки и освежить кожу.

Использовать патчи для глаз

Не все патчи являются чудо-продуктом. Их эффективность зависит от многих факторов, включая тип кожи и причины появления отечности и кругов под глазами. Например, кофеин в составе патчей поможет сузить кровеносные сосуды, чтобы уменьшить отечность, но при этом перед использованием такие патчи лучше поместить в холодильник. Однако стоит помнить, что ровно те же ингредиенты можно найти в кремах для глаз, увлажняющих средствах и сыворотках. Поэтому если вы и так ими пользуетесь, погоды патчи не сделают. Кроме того если держать их на лице слишком долго, это может привести к образованию морщин.