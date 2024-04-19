8 звезд 40+, чьи стильные приемы хочется срочно потырить, чтобы выглядеть бесподобно

По долгу службы знаменитостям постоянно приходится наряжаться: ведь они так часто находятся под прицелами камер. И годам к 40-50 некоторые уже нехило так шарят в создании образов. Вполне могут сами стать кутюрье. Рассказываем про правила стиля звездных дамочек, чьи наряды неизменно восхищают.

Алсу нашла свой цвет и сделала ставку на скромность

Характерная черта стиля Алсу – предельная сдержанность. Певица редко появляется на публике в открытой одежде. А если и решается на такие наряды, то подходит к делу аккуратно и изящно. Например, надевает платье в пол с одним открытым плечом или приоткрывает лишь тонкую полоску кожи на животе.

Фролов Михаил / Komsomolskaya Pravda / East News

Глубоких вырезов и акцента на зоне декольте Алсу избегает. Также девушка обожает брючные костюмы и пиджаки, юбки и платья длины макси. Модели мини певица надевает по очень особенным случаям, но даже тогда не переходит грань откровенности. При этом гардероб Алсу язык не поворачивается назвать скучным. Шика она добивается за счет необычных деталей и аксессуаров: асимметричного кроя, перьевой отделки, блесток, крупных украшений, головных уборов в восточном стиле и так далее.

Еще одна фишка гардероба певицы — яркий зеленый цвет. Алсу явно записала его в любимчики, потому что очень часто появляется в нарядах такого оттенка. И модные эксперты отмечают, что он впрямь ей идет и делает ее образы заметно эффектнее.

Марина Александрова прокачала деловой стиль до невероятной женственности

Tarakanov Vadim / East News , EAST NEWS

Актриса обожает деловые наряды. Но ее ансамбли никогда не напоминают банальные офисные образы. Для каждого своего лука Александрова обязательно придумывает изюминку, чтобы выкрутить женственность на максимум.

Ivanov Sergey / East News , Tarakanov Vadim / East News

Так, актриса выбирает блейзеры ярких цветов или из нежных материалов вроде бархата или вельвета. Строгий пиджак она обязательно дополнит нежным платьем, полупрозрачной рубашкой, блузкой с драпировкой, броскими украшениями или пайетками. А еще Александрова может надеть необычный удлиненный жакет, тем самым лишь добавив элегантности.

Александра Ребенок отказывается от какого-либо намека на романтику в образе

Фролов Михаил / Komsomolskaya Pravda / East News , Ivanov Sergey / East News

Модные эксперты отмечают, что для стиля Ребенок характерны холодность и даже некая суровость. Но, по их словам, ее это только украшает, создавая роскошный образ Снежной королевы. Так, вместо ярких цветов актриса предпочитает все оттенки черного и серого. А если нужен праздничный наряд, то Александра просто наденет платье в стиле металлик. Ребенок нарочно убирает всю мягкость даже из самых, казалось бы, женственных нарядов. Например, надевает платье с элементами смокинга. А милому платью с отложным воротником добавляет неожиданной дерзости за счет черного цвета и кожаного материала. Конечно, актриса носит и наряды с ноткой нежности, но, как правило, не перебарщивает. Длинное вечернее платье с глубоким вырезом будет нейтрального тона и без узоров. А цветочные орнаменты на одежде актрисы лаконичные: бледные или заполняют лишь часть ткани. При этом основной цвет в таком образе всегда черный или серый.

Равшана Куркова создает сбалансированные образы, сочетая элементы западного и восточного стилей

Domine Jerome/ABACA/EAST NEWS , Ксения Угольникова / East News

Актриса однажды призналась, что одними из ключевых правил стиля считает женственность и деликатность. И ее образы подтверждают эти слова. Наряды актрисы по-европейски утонченны. Так, Куркова не поклонница слишком пестрых узоров или броских украшений. Вместо этого она выбирает изящные элементы декора: оборки и драпировки на платьях, сумки необычной формы и так далее. Если актриса остановится на вещах с принтом, то, скорее всего, это будут полоска в морском стиле или строгие геометрические линии.

Tarakanov Vadim / East News

В то же время стиль Курковой отличается восточной сдержанностью. Актриса чувствует тонкую грань, насколько открытой должна быть одежда. Если уж она решится продемонстрировать какие-то участки тела, то никогда не переборщит с откровенностью. У платья с открытыми плечами будет длина миди или макси. Кружевной топ девушка дополнит широкими брюками с высокой талией. Открыв живот, обязательно сверху накинет блейзер. А мини-юбку наденет с широким длинным свитером (на фото справа).

Екатерина Климова носит кашемир в любое время года и элегантно преподносит короткие юбки

© Екатерина Климова / YouTube , Tarakanov Vadim / East News Tarakanov Vadim / East News

В своем видеоблоге Климова призналась, что вещи из кашемира – ее слабость. Ее шкаф просто завален всевозможными пуловерами, джемперами, свитерами из этого материала. Кстати, носит их актриса не только зимой. И весенним нарядам Климова добавляет эстетики с помощью кашемира. Так, она продемонстрировала весенний образ с атласным платьем-комбинацией и надетым поверх кашемировым свитером. Еще актриса рушит стереотипы о гардеробе зрелых женщин. Она провозглашает: носить мини можно, но только соблюдая пару правил. Так, чтобы подобные модели не портили образ, а придавали ему шика, Климова надевает темные колготки поплотнее. А еще ее можно увидеть в нарядах с короткими юбками и длинными сапогами, как на фото справа.

Юлия Снигирь избегает вещей с принтами, вычурным декором и сложным кроем

Tarakanov Vadim / East News , Tarakanov Vadim / East News

Кричащим образам с ярким орнаментом или стразами актриса предпочитает минималистичные наряды. Даже для красных дорожек Снигирь выбирает сдержанные длинные платья, обходя стороной излишне креативные модели. А в качестве декора использует узкие ремешки, подчеркивающие талию.

Piovanotto Marco / ABACA / East News , Piovanotto Marco / ABACA / Abaca / East News

В цветовой гамме актриса придерживается тех же принципов. Как правило, ее наряды выдержаны в нежных нюдовых или просто нейтральных оттенках. А если Юлия все же решается надеть что-нибудь яркое, то это становится единственным акцентом в образе. Например, платье сочного сиреневого цвета она дополняет белым пиджаком и черными босоножками. Кстати, увидеть актрису в мини-юбках вряд ли удастся. В этом вопросе Снигирь тоже поддерживает концепцию сдержанности, поэтому ориентируется на длину миди или макси. А еще обожает брючные костюмы.

Лера Кудрявцева расставляет акценты с помощью ярких цветов и приталенных силуэтов

Гардероб Кудрявцевой пестрит яркими оттенками. Больше всего девушка любит розовые вещи — ее даже можно назвать амбассадором этого цвета. Но и другие насыщенные тона с лихвой представлены в гардеробе Кудрявцевой. Телеведущая обязательно надевает что-нибудь яркое, чтобы создать интересные акценты в наряде и освежить образ.

Комсомольская правда / East News

Если говорить о фасонах, то ведущая частенько носит вещи, соблазнительно подчеркивающие талию. При этом никогда не надевает чрезмерно обтягивающую или короткую одежду. Даже в создании торжественных образов она довольна консервативна: выбирает приталенные наряды с длинной широкой юбкой. А экстравагантности добивается за счет цвета, узора и декора.

Светлана Бондарчук предпочитает старый добрый французский стиль

Ведущая признается, что не особо следит за модой, да и не считает нужным за ней гнаться. Она поклонница проверенного временем французского шика, а ее главный принцип стиля — небрежная элегантность. Бондарчук никогда не скупает кучу одежды. Вместо этого она создает базовый гардероб и миксует одни и те же вещи, создавая все новые и новые образы.

Макеев Иван / Komsomolskaya Pravda / East News

Обязательные элементы гардероба ведущей — платье, туфли-лодочки, длинное шерстяное пальто (причем любого, даже ультраяркого цвета), джинсы и водолазка. Последняя вещь — вообще основа многих образов Светланы. Особенно она любит черные и белые водолазки. С их помощью Бондарчук создает крутые контрасты в образе.

Стиль француженок, безусловно, крут. Но за звание главных модниц мира с ними легко поборются итальянки. А скопировать их образы весьма несложно: ведь в их базовом гардеробе всего несколько вещей.

Фото на превью Tarakanov Vadim / East News