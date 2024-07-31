9 актеров, которые сыграли реальных людей так, как будто в них чужая душа вселилась

Кино
3 часа назад

Сыграть известного человека, масштабную историческую личность — мечта многих актеров. Вот только воплотить такой образ на экране не так просто, ведь нужно не только соответствовать внешним данным прототипа, но и показать характер героя, отразить дух эпохи в которой он живет. Вот те, кому, на наш взгляд, удалось передать харизму и силу известных личностей, оживить их для современного зрителя. А в бонусе мы расскажем о том, кто будет играть А.С. Пушкина и его жену в фильме, который нам еще только предстоит увидеть.

Максим Аверин в роли Петра I

Петр I — достаточно популярный киноперсонаж. Пожалуй, один из самых ярких экранных образов создал Алексей Петренко в мелодраме «Сказ про то, как царь Петр арапа женил». В XXI веке в этой роли отметились такие актеры как Николай Караченцев, Александр Балуев, Дмитрий Дюжев, Юрий Колокольников. Максим Аверин сыграл Петра Великого в сериале «Собор».

Юлия Пересильд в роли Людмилы Гурченко

«Людмила Гурченко» — 16-серийный сериал, рассказывающий о судьбе великой актрисы. В основу фильма легли автобиографические книги Людмилы Марковны Гурченко «Мое взрослое детство», «Аплодисменты», «Люся, стоп!». Главным достоинством картины критики называют искреннюю любовь и трепетное отношение авторов к героине, отмечая, что Юлии Пересильд удалось передать темперамент Гурченко.

Светлана Крючкова в роли Екатерины II

Роль Екатерины II исполняли многие актрисы: Марина Александрова, Юлия Снигирь, Наталья Гундарева. И это не считая зарубежных. Образ, созданный Светланой Крючковой в фильме «Царская охота» (1990), один из самых запоминающихся. Для исполнения этой роли Крючкова научилась ездить верхом на лошади и говорить с немецким акцентом. За образ Екатерины Великой актриса была удостоена кинематографической премии «Ника».

Олеся Судзиловская в роли Любови Орловой

Актрису на роль Любови Орловой в сериале «Орлова и Александров» искали долго — кастинг длился полгода. Среди претенденток на роль были даже Алена Бабенко и Светлана Ходченкова. Требования к исполнительнице главной роли были высоки: актриса должна была обладать драматическим талантом, уметь петь, танцевать и быть похожей на свой прототип. В результате роль досталась Олесе Судзиловской.

Сергей Безруков в роли Федора Плевако

Сергей Безруков сыграл немало исторических личностей прошлого и настоящего: Пушкин, Высоцкий, Есенин, Василий Сталин, Борис Годунов. В новом одноименном сериале актер воплотил на экране образ одного из самых известных судебных ораторов прошлого века — Федора Плевако.

Юлия Рутберг в роли Фаины Раневской

Юлия Рутберг сыграла Фаину Раневскую в сериале «Орлова и Александров». По признанию актрисы, она не хотела сниматься в этой роли. «Играть Раневскую — все равно что подписать себе смертный приговор», — признавалась Рутберг в интервью. Однако режиссер и съемочная группа переубедили ее. Перед началом съемок Юлия Рутберг прочитала все, что написано о Раневской, и много раз пересмотрела ее работы, что помогло хорошо вжиться в образ актрисы.

Виктория Исакова в роли Марины Цветаевой

Слава к Виктории Исаковой пришла в 2013 году, после выхода на экраны фильма «Зеркала» о непростой судьбе поэтессы Марины Цветаевой. Актрисе удалось полностью перевоплотиться в другого человека и раскрыть внутренний мир Цветаевой. Работа Исаковой не осталась незамеченной. Актриса была удостоена приза имени Натальи Гундаревой за лучшую женскую роль, а также номинации на кинематографическую премию «Ника».

Бонус: зимой 2025 года на экраны обещают выпустить музыкальный фильм «Пророк. История Александра Пушкина»

ЛетоПришло
1 неделя назад

осовременить, твою же за ногу. пушкина. бог ты мой, когда же эти недоделки перестанут нашу историю поганить

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Создатели фильма обещают осовременить образ великого поэта, рассказав его историю от дней лицейских до роковой дуэли. Для этого они выбрали непривычный для кинокартин о великом поэте жанр. Юного Пушкина сыграет Кай Гетц, затем в этой роли снялся Юра Борисов.

Жену поэта, прекрасную Натали Гончарову, сыграла молодая актриса Алена Долголенко.

А вот еще некоторые статьи, в которых мы рассказываем о киноперсонажах и их реальных прототипах:

Фото на превью Portrait of A.S.Pushkin / Orest Kiprensky / Tretyakov Gallery / Wikimedia Commons, Пророк. История Александра Пушкина / Централ Партнершип, Portrait of Natalia Nikolaevna Pushkina-Lanskaya (née Goncharova) / Alexander Brullov / National Pushkin Museum / Wikimedia Commons, Пророк. История Александра Пушкина / Централ Партнершип

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