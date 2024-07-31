9 актеров, которые сыграли реальных людей так, как будто в них чужая душа вселилась

Сыграть известного человека, масштабную историческую личность — мечта многих актеров. Вот только воплотить такой образ на экране не так просто, ведь нужно не только соответствовать внешним данным прототипа, но и показать характер героя, отразить дух эпохи в которой он живет. Вот те, кому, на наш взгляд, удалось передать харизму и силу известных личностей, оживить их для современного зрителя. А в бонусе мы расскажем о том, кто будет играть А.С. Пушкина и его жену в фильме, который нам еще только предстоит увидеть.

Максим Аверин в роли Петра I

Петр I — достаточно популярный киноперсонаж. Пожалуй, один из самых ярких экранных образов создал Алексей Петренко в мелодраме «Сказ про то, как царь Петр арапа женил». В XXI веке в этой роли отметились такие актеры как Николай Караченцев, Александр Балуев, Дмитрий Дюжев, Юрий Колокольников. Максим Аверин сыграл Петра Великого в сериале «Собор».

Юлия Пересильд в роли Людмилы Гурченко

© Людмила Гурченко / Ink Film , Gnevashev Igor / East News Gnevashev Igor / East News

«Людмила Гурченко» — 16-серийный сериал, рассказывающий о судьбе великой актрисы. В основу фильма легли автобиографические книги Людмилы Марковны Гурченко «Мое взрослое детство», «Аплодисменты», «Люся, стоп!». Главным достоинством картины критики называют искреннюю любовь и трепетное отношение авторов к героине, отмечая, что Юлии Пересильд удалось передать темперамент Гурченко.

Светлана Крючкова в роли Екатерины II

Роль Екатерины II исполняли многие актрисы: Марина Александрова, Юлия Снигирь, Наталья Гундарева. И это не считая зарубежных. Образ, созданный Светланой Крючковой в фильме «Царская охота» (1990), один из самых запоминающихся. Для исполнения этой роли Крючкова научилась ездить верхом на лошади и говорить с немецким акцентом. За образ Екатерины Великой актриса была удостоена кинематографической премии «Ника».

Олеся Судзиловская в роли Любови Орловой

© Орлова и Александров / Фаворит фильм , EAST NEWS EAST NEWS

Актрису на роль Любови Орловой в сериале «Орлова и Александров» искали долго — кастинг длился полгода. Среди претенденток на роль были даже Алена Бабенко и Светлана Ходченкова. Требования к исполнительнице главной роли были высоки: актриса должна была обладать драматическим талантом, уметь петь, танцевать и быть похожей на свой прототип. В результате роль досталась Олесе Судзиловской.

Сергей Безруков в роли Федора Плевако

Сергей Безруков сыграл немало исторических личностей прошлого и настоящего: Пушкин, Высоцкий, Есенин, Василий Сталин, Борис Годунов. В новом одноименном сериале актер воплотил на экране образ одного из самых известных судебных ораторов прошлого века — Федора Плевако.

Юлия Рутберг в роли Фаины Раневской

Юлия Рутберг сыграла Фаину Раневскую в сериале «Орлова и Александров». По признанию актрисы, она не хотела сниматься в этой роли. «Играть Раневскую — все равно что подписать себе смертный приговор», — признавалась Рутберг в интервью. Однако режиссер и съемочная группа переубедили ее. Перед началом съемок Юлия Рутберг прочитала все, что написано о Раневской, и много раз пересмотрела ее работы, что помогло хорошо вжиться в образ актрисы.

Виктория Исакова в роли Марины Цветаевой

Слава к Виктории Исаковой пришла в 2013 году, после выхода на экраны фильма «Зеркала» о непростой судьбе поэтессы Марины Цветаевой. Актрисе удалось полностью перевоплотиться в другого человека и раскрыть внутренний мир Цветаевой. Работа Исаковой не осталась незамеченной. Актриса была удостоена приза имени Натальи Гундаревой за лучшую женскую роль, а также номинации на кинематографическую премию «Ника».

Бонус: зимой 2025 года на экраны обещают выпустить музыкальный фильм «Пророк. История Александра Пушкина»

Создатели фильма обещают осовременить образ великого поэта, рассказав его историю от дней лицейских до роковой дуэли. Для этого они выбрали непривычный для кинокартин о великом поэте жанр. Юного Пушкина сыграет Кай Гетц, затем в этой роли снялся Юра Борисов.