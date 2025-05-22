9 вещей, которые были нормой в Викторианскую эпоху, а сейчас кажутся чистым безумием

Викторианская эпоха — время правления королевы Виктории с 1837 по 1901 год, — стала настоящей эпохой перемен: мода, взгляды и повседневные привычки стремительно менялись. Однако некоторые правила и убеждения викторианцев сегодня кажутся настолько устаревшими, что остается только радоваться, что они остались в прошлом. Мы собрали те из них, от которых, без преувеличения, захватывает дух.

А в конце статьи вас ждет бонус — ведь без него вы точно не догадаетесь, кого викторианцы держали у себя дома в качестве домашних питомцев.



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