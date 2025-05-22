9 вещей, которые были нормой в Викторианскую эпоху, а сейчас кажутся чистым безумием
Викторианская эпоха — время правления королевы Виктории с 1837 по 1901 год, — стала настоящей эпохой перемен: мода, взгляды и повседневные привычки стремительно менялись. Однако некоторые правила и убеждения викторианцев сегодня кажутся настолько устаревшими, что остается только радоваться, что они остались в прошлом. Мы собрали те из них, от которых, без преувеличения, захватывает дух.
А в конце статьи вас ждет бонус — ведь без него вы точно не догадаетесь, кого викторианцы держали у себя дома в качестве домашних питомцев.
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Общественных туалетов для женщин не существовало
Если респектабельная викторианская дама желала прогуляться по центру Лондона, она должна была тщательно планировать свой маршрут так, чтобы было где справить нужду. Обычно это можно было сделать лишь в доме друзей или родственников, так как общественные туалеты для женщин в городе предусмотрены не были. Считалось, что леди может быть слишком смущена посещением подобного места.
Такое положение женщин было обусловлено рамками викторианской морали: женщина — «ангел дома», мать, жена, дочь, и ей незачем далеко уходить или уезжать, а общественное пространство принадлежит мужчинам. Сейчас подобные условия называют «мочевым поводком».
Мужей следовало выбирать по форме головы
В Викторианской Англии замужество было главным предназначением женщины, да и для мужчин брак был делом весьма серьезным. Поэтому к выбору жены или мужа следовало подходить тщательно. Книги и справочники предлагали различные способы и формулы, по которым можно вычислить идеального супруга.
Например, в «Практическом руководстве по определению характера» описывалось, как по форме носа или выпуклостям черепа определить, будет ли мужчина заботливым отцом и верным мужем или окажется ревнивцем и изменщиком. Если выпуклость «склонность к супружеству» развита слабо — все, пиши пропало.
Также не рекомендовалось вступать в брак двум обладателям римских носов, ведь это показатель упрямства, и для одной семьи — это слишком.
Можно было вычислить и идеальную разницу в возрасте супругов: следовало разделить возраст мужчины пополам и добавить 7 лет: например, 30-летнему мужчине подходит 22-летняя девушка, а 40-летнему — 27-летняя.
Пользовались «лечебной» туалетной бумагой
Чем больше человек узнавал об опасности микробов, тем яростнее старался уберечь себя от их негативного воздействия. Люди пользовались «лечебной» туалетной бумагой, чтобы бороться с микроорганизмами.
Впервые такой продукт гигиены был выпущен в 1857 году в Америке, а в 1880 году идею подхватили англичане. Продукцию британского бренда можно было купить пачками по 100 или 500 листов.
Бумагу пропитывали лекарственными антимикробными средствами. Из-за этого она была похожа на блестящую и жесткую кальку. Интересно, что веком позже, в 1970–1980-х годах, такую бумагу покупали для школ и использовали не по назначению — для снятия копий.
Для осмотра у доктора требовались темнота и манекен
Что там можно разглядеть под простынёй в полутёмной комнате? Чисто так, пошариться🤣
Викторианским дамам было запрещено обращаться к врачу в одиночку — сопровождать их должен был муж или компаньонка. Указывать на место боли прямо на себе считалось неприличным, поэтому для этих целей использовали специальный манекен.
Гинекологический осмотр проводился только в самых крайних случаях. Причем сам процесс старательно скрывали: пациента и врача могла разделять ширма или процедура проходила под простыней в полутемной комнате.
Заплатить доктору тоже было проблемой, ведь «джентльмены не работают за деньги». Поэтому купюры нельзя было передавать из рук в руки — их как бы невзначай клали на стол завернутыми в бумагу.
Викторианские дамы покупали обувь с разной высотой каблука
В викторианской Британии Александра Датская — позже королева Александра — стала одной из главных икон моды. Вступив в королевскую семью в 1863 году, она быстро завоевала популярность своим стилем: так, чокеры в ее исполнении стали настоящим трендом. После рождения третьего ребенка у Александры развился ревматизм, и появилась хромота. Высшее общество подражало ей настолько, что мода на «хромоту Александры» охватила всю страну. Викторианские дамы покупали в обувных магазинах специальную обувь с разной высотой каблука, чтобы не отставать от моды. Однако эта тенденция быстро сошла на нет, уступив место более традиционным веяниям.
Люди носили «холерные пояса»
Считалось, что дизентерией и холерой заражаются не от загрязненной питьевой воды, а от переохлаждения живота, поэтому викторианцы для профилактики надевали фланелевые или вязаные из шерсти «холерные пояса» — чтобы не продуло!
Носили зеленый на свой риск, так как это означало подвергнуть себя опасности
В первой четверти XIX века в моде был изумрудно-зеленый цвет: им были очарованы как модницы, носившие зеленые платья, так и состоятельные дамы, выбиравшие этот цвет для своих интерьеров. Беда в том, что для окрашивания тканей, ковров и обоев использовался чрезвычайно токсичный красящий пигмент — «зелень Шееле», а чуть позже — «парижский зеленый». Они содержали мышьяк и приводили к тяжелейшим последствиям для здоровья. Обнаружить это удалось только во второй половине XIX столетия.
Дамы носили брюки! Но слово «брюки» было под запретом
Даже не представить сейчас, как жили женщины, когда в гардеробе только платья, сейчас,в основном, наоборот🤣
К концу Викторианской эпохи женщины устали от корсетов и кринолинов. Некоторые смелые дамы начали носить брюки, и общественное порицание и карикатуры в журналах их не останавливали. Конечно, такие брюки выглядели совсем иначе, чем сейчас — это были скорее пышные шаровары. Но дело сдвинулось с мертвой точки: женщины хотели удобной одежды, а не пышных юбок, украшенных рюшами, в которых можно было только «прислониться к балюстраде и замереть на месте».
Впрочем, само слово «брюки» нельзя было произносить вслух, как и слово «ноги». Вместо этого говорили «конечности» и «раздвоенные юбки».
У викторианских дам были специальные «чайные платья»
Дома викторианские леди носили платья более свободного кроя, чем в общественных местах. Такие наряды назывались «чайными»: конечно, они тоже были богато украшены, часто имели шлейф, но их можно было надевать без помощи горничных, и они не требовали корсета. «Чайное» платье можно было носить в кругу семьи или друзей, но появляться на публике в нем было неприлично.
Бонус: викторианцы держали дома ежей
🦔Ежи могут быть переносчиками нескольких заболеваний, включая бешенство, сальмонеллез, лептоспироз и дерматомикоз. Также н а ежах могут обитать клещи и блохи, которые переносят различные инфекции, такие как клещевой энцефалит, боррелиоз, туляремия, чума и другие.
Но ведь главное, что жуков и тараканов не будет 🤣
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