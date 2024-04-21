9 моделей обуви, которые француженки с приходом весны расхватывают как горячие пирожки

В стиле девушек из Франции всегда есть нечто особенное. Сделать комбо из удобства и элегантности для них не проблема. Обладательницы безупречного вкуса легко и быстро могут создать непринужденный образ. Возможно, секрет в том, что они всегда делают ключевой акцент на обуви. Так, например, обычные сандалии и балетки для француженок — не только функциональный элемент гардероба, но зачастую источник их знаменитого шарма. Рассмотрим, какие модели обуви француженки точно сметут с полок.

Классические кожаные сабо

Первые сабо были полностью деревянными, и носили их французские и голландские крестьяне вплоть до начала двадцатого века. Сегодня эту удобную обувь, вопреки всем противоречивым мнениям, француженки обожают и носят уверенно. Они выбирают классические кожаные сабо нейтральных оттенков на деревянных каблуках. Главное, случайно не купить сабо из искусственного материала. Они столь же комфортны и прочны, но совершенно лишены стиля и больше напоминают светлую медицинскую обувь.

Красочные кроссовки на толстой подошве

Bazzzay.jiw 39 минут назад Редакторы как всегда жгут.

"...Кстати, мало кто знает, что изначально, в 1870-х годах, эта спортивная обувь имела необычное название плимсолл."



Парусиновая обувь, которую назвали sand shoes (туфли для песка), с подошвой из джута или кожи. Туфли были лёгкие, в них было не жарко, они быстро высыхали на солнце. Но подошва туфель быстро приходила в негодность!



В то же самое время, в 1844 году, изобретатель по имени Гудьир запатентовал процесс вулканизации каучука. Появилась обувь на резиновой подошве и с резиновым кантом. Чуть позже, в 1857 году подошвы стали отливать.

В обиход вошли парусиновые туфли с резиновой подошвой. Такую обувь стали называть плимсолями. В 1865 году стали выпускать плимсоли для велосипедного спорта, в 1876 году – для игры в бейсбол.

По такой логике кареты, велосипеды и автомобили появились ещё в 3500 г. до нашей эры !

Ведь первое колесо было изобретено в 3500 г. до нашей эры. Правда, это только приблизительная дата. Возможно, оно появилось и раньше. Но как бы оно там ни было, принято считать, что первое колесо появилось в Месопотамии, на территории современного Ирака.

А что ? Колеса были ? - Были! Люди на них перевозили что-то ? - Перевозили !

Вуаля - первый КамАЗ сделали ещё месопатамцы ?)) - - Ответить

Дерзкий тренд на спортивную обувь в сочетании с платьями, шортами и юбками, который начался в 2020-х, имеет место и сегодня. Это идея актуальна для весенних и летних прогулок не только по паркам и улицам Парижа. Так, элегантные француженки носят яркие кроссовки круглый год. Толстая подошва придает дополнительную высоту и визуально удлиняет силуэт. Кстати, мало кто знает, что изначально, в 1870-х годах, эта спортивная обувь имела необычное название плимсолл.

Эспадрильи на платформе

Эспадрильи — просто основа культового французского стиля, несмотря на то, что эта легкая обувь, напоминающая тапочки, была придумана в Испании. Девушки и женщины Франции выбирают удобную модель на платформе и носят их каждую весну и лето с платьями, юбками или джинсами. Отлично будут смотреться на ногах эспадрильи цвета слоновой кости.

Балетки с завязками на щиколотках



Алиса 40 минут назад Что за сиротские ленточки от упаковки выпечки в Азбуки вкуса? Тренд в целом ну не для каждых ног, но тут прям постарались с подбором картинки. - - Ответить

С приходом весны француженки переобуваются в балетки. Первые балетки, которые появились в XVI веке, носили исключительно мужчины, а в Средневековье они стали популярны и среди женщин. В наше время они никогда не выходят из моды благодаря своей простоте и удобству. Самый шик — носить их с лентами на щиколотках. Классический образ девушки в балетках дополнят прямые джинсы, футболка, блейзер и большая сумка-тоут через плечо.

Черные лоферы с пряжкой

Лоферы — это классика французского стиля, которая никогда не выйдет из моды. Эта низкая удобная обувь без шнурков появилась в Англии в середине XIX века. Француженки носят их весной и осенью с джинсами, свитером, рубашкой или тренчем. Их фавориты — черные кожаные лоферы с золотой или серебряной пряжкой, с закругленным носком, ведь они подойдут к любому наряду. Кстати, в лоферах часто можно увидеть таких звезд, как Джиджи Хадид, Тейлор Свифт, Хейли Бибер и Селену Гомес.

Ковбойские сапоги

Bazzzay.jiw 33 минуты назад "Свое предпочтение они отдают сапогам в ковбойском стиле, благодаря чему создают невероятно игривый образ"

А заодно создают невероятный запах. Попробуй походить в жару целый день в плотном кожаном сапоге.... - - Ответить

Француженки с удовольствием поддерживают самый необычный обувной тренд теплого времени года и носят сапоги даже летом. Свое предпочтение они отдают сапогам в ковбойском стиле, благодаря чему создают невероятно игривый образ. При этом модные дамы умело сочетают их как с мини-платьями так и с ностальгической курткой-бомбер.

Сандалии на плоской подошве с толстыми ремешками

Такие сандалии на плоской подошве с толстыми ремешками французские модницы, как ни странно, носят не только на пляже. Более того, они комбинируют их практически со всем, в том числе с платьями. Между прочим, сандалии считаются самым старым видом обуви. Вряд ли такие любители комфортной обуви, как француженки, захотят приобрести пусть даже самые красивые сандалии с тонкими ремешками, если они неудобны и могут нанести вред коже ног.

Изысканные шлепанцы

Этот незамысловатый тип обуви не переставал быть популярным с момента их создания более 6 тысяч лет назад в Древнем Египте. Но модные француженки не изменяют себе, отдавая предпочтение не только функциональности, но и дизайну. Им важно, чтобы даже такая простая вещь, как шлепанцы, выглядела изысканно. Благодаря этому они легко сочетаются платьями и юбками.

Мюли на каблуке

В гардеробе француженок, знающих толк как в лоске, так и в удобстве, обязательно есть место туфлям без задника и на невысоком каблуке — мюли. Это великолепная альтернатива туфлям на высоком каблуке, которые современные француженки ни за что не наденут. Если у такого типа обуви есть каблук, то он, как правило, средний, что очень комфортно для носки. Мюли сочетают в себе практичность сандалий и элегантность туфель на шпильках. Носить их можно в любое время и по любому случаю.