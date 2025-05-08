9 моделей обуви, которые раскупают француженки с приходом теплых деньков
Кажется, что француженки умудряются всегда выглядеть элегантно и стильно, не прилагая к этому никаких особых усилий. Не последнюю роль в этом играет и выбор обуви. Женщины во Франции обычно не гонятся за последними модными новинками, отдавая предпочтение удобным и в то же время изысканным моделям. Мы решили узнать, какие туфли и сандалии француженки будут искать в магазинах этой весной и летом.
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Элегантные сандалии
Тяжелые модели с ортопедическими стельками действительно удобно сидят на ноге, но создать с такой обувью элегантный образ — задача непростая. Поэтому некоторые француженки стараются держаться от таких сандалий подальше. Вместо этого они выбирают более легкие и изящные модели, которые хорошо поддерживают стопу, но при этом не выглядят массивно.
Классические кожаные сабо
Первые сабо были полностью деревянными, и носили их французские и голландские крестьяне вплоть до начала двадцатого века. Сегодня эту удобную обувь, вопреки всем противоречивым мнениям, француженки обожают и носят уверенно.
Они выбирают классические кожаные сабо нейтральных оттенков на деревянных каблуках. Главное, случайно не купить сабо из искусственного материала. Они столь же комфортны и прочны, но совершенно лишены стиля и больше напоминают светлую медицинскую обувь.
Туфли Мэри-Джейн на плоской подошве
Француженки искренне любят такую обувь за видимую простоту и элегантность. Эти модели отлично сочетаются и со строгим брючным костюмом, и с изящным летящим платьем. А скромный ремешок придает образу легкую игривость. В этом сезоне дамы выбирают туфли на плоской подошве из кожи или замши.
А вот классические кроссовки и кеды сейчас не пользуются особой популярностью среди французских женщин. Конечно, их тоже можно увидеть на улицах городов, но барышни явно отдают предпочтение более элегантной обуви на плоском каблуке.
Эспадрильи на платформе
Эспадрильи — просто основа культового французского стиля, несмотря на то, что эта легкая обувь, напоминающая тапочки, была придумана в Испании.
Девушки и женщины Франции выбирают удобную модель на платформе и носят их каждую весну и лето с платьями, юбками или джинсами. Отлично будут смотреться на ногах эспадрильи цвета слоновой кости.
Балетки
Кажется, изящные балетки никогда не лишатся благосклонности француженок. Эта обувь выглядит сдержанно и элегантно, и ее можно сочетать с любым нарядом. А если хочется добавить образу яркости, можно выбрать пару насыщенно-красного цвета или с леопардовым принтом. При виде таких туфель парижанка воскликнет: «Вот оно!»
А вот на туфли или босоножки на каблуке, богато украшенные стразами или пышными бантами, француженки и не взглянут. К такой обуви сложно подобрать подходящий наряд, да и выглядит она слишком броско. А большие банты создают излишне девчачий и немного детский образ.
Черные лоферы с пряжкой
Лоферы — это классика французского стиля, которая никогда не выйдет из моды. Эта низкая удобная обувь без шнурков появилась в Англии в середине XIX века.
Француженки носят их весной и осенью с джинсами, свитером, рубашкой или тренчем. Их фавориты — черные кожаные лоферы с золотой или серебряной пряжкой, с закругленным носком, ведь они подойдут к любому наряду. Кстати, в лоферах часто можно увидеть таких звезд, как Джиджи Хадид, Тейлор Свифт, Хейли Бибер и Селену Гомес.
Ковбойские сапоги
С приходом теплых деньков француженки не спешат убирать сапоги подальше в шкаф, ведь некоторые модели вполне можно носить и летом. Дамы с большим удовольствием примеряют ковбойские сапоги, с помощью которых можно создать интересный и немного игривый образ. Благо, эта обувь отлично сочетается и с легкими шелковыми платьями, и с куртками-бомберами.
Изысканные шлепанцы
Эти простые сандалии носили еще древние египтяне шесть тысяч лет назад. До недавнего времени француженки не считали шлепанцы приемлемым вариантом, и не каждая дама отважилась бы появиться в такой обуви на улице. Сейчас же эти сандалии вполне можно сочетать с платьем или юбкой — главное, чтобы шлепанцы выглядели стильно и изящно.
Мюли на каблуке
В гардеробе француженок, знающих толк как в лоске, так и в удобстве, обязательно есть место туфлям без задника и на невысоком каблуке — мюли. Это великолепная альтернатива туфлям на высоком каблуке, которые современные француженки ни за что не наденут.
Если у такого типа обуви есть каблук, то он, как правило, средний, что очень комфортно для носки. Мюли сочетают в себе практичность сандалий и элегантность туфель на шпильках. Носить их можно в любое время и по любому случаю.
Кстати, у француженок есть несколько хитростей, благодаря которым их маникюр всегда выглядит отлично.