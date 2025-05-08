9 моделей обуви, которые раскупают француженки с приходом теплых деньков

Первые сабо были полностью деревянными, и носили их французские и голландские крестьяне вплоть до начала двадцатого века. Сегодня эту удобную обувь, вопреки всем противоречивым мнениям, француженки обожают и носят уверенно.

Они выбирают классические кожаные сабо нейтральных оттенков на деревянных каблуках. Главное, случайно не купить сабо из искусственного материала. Они столь же комфортны и прочны, но совершенно лишены стиля и больше напоминают светлую медицинскую обувь.