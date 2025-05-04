У меня есть сумка, настоящий "Диор". Ажник из самого города Лиллю. Еще с мирного времени. Одно могу сказать точно-это просто сумка. И "Медведково-кожа" с которой я хожу сейчас намного практичнее.
9 основных принципов сумочного этикета, которые пригодятся каждой девушке
Сумочка — существенный элемент женского гардероба. Ее покупка радует, как мороженое в жаркий день, ведь удачно подобранный аксессуар помогает образу заиграть новыми красками. Мы собрали несколько советов от экспертов этикета о том, как следует носить сумку, чтобы всегда оставаться на высоте.
1. Не перебарщивать с брелоками
Лязгающие металлические детали, «громкие» молнии, звенящие брелоки на сумке могут мешать окружающим в театрах, библиотеках или во время совещаний. А вот на улице такие элементы будут смотреться вполне органично.
2. Правильная длина ремня
Сумки через плечо практичны. Чтобы образ смотрелся выгодно, ремень должен быть отрегулирован так, чтобы сумка не висела слишком низко или слишком высоко. А во время ходьбы сумочку лучше придерживать за середину ремня, чтобы не казалось, будто вы куда-то несетесь.
3. Сумке на столе не место
Эксперты по этикету не рекомендуют класть сумку на стол в кафе или ресторане. Клатч лучше положить между спиной и спинкой стула либо на колени. Если у сумки есть ручка, ее можно повесить на спинку стула, но при этом она не должна мешать персоналу и привлекать внимание прохожих. В дорогих ресторанах часто предоставляют специальную табуретку для сумки. В некоторых местах под столами или барной стойкой есть крючки, на которые можно повесить этот аксессуар.
4. Сумка любит чистоту
Сумку необходимо регулярно чистить, чтобы она как можно дольше сохраняла свой первозданный вид. Для некоторых видов кожи существуют специальные кондиционеры, а если кожа слегка порвалась, стоит обратиться в мастерскую по ремонту и реставрации таких аксессуаров.
5. Не стоит носить сумку с ручками на плече
Сумки с ручками лучше носить в руке или на сгибе локтя, а не на плече, так как с точки зрения сумочного этикета это — дурной тон.
6. Каждому типу фигуры — своя модель
Правильно подобранная модель сумки замечательно завершает образ. Отлично, когда она соответствует типу фигуры ее обладательницы. Так, женщинам с типом фигуры «яблоко» лучше избегать моделей через плечо, ведь они излишне акцентируют среднюю часть тела.
7. Не показывать содержимое
Правила этикета не позволяют вытряхивать содержимое сумочки у всех на глазах. Также не стоит демонстрировать то, что находится внутри и оставлять ее открытой на столе.
8. Тщательно выбирать цвет
Сегодняшняя мода не требует, чтобы обувь и сумка были одного цвета. И все же некоторые стилисты рекомендуют подумать, не будет ли сумка дисгармонировать с образом в целом.
Иногда трудно противостоять соблазну купить сумочку яркой расцветки. Но она подойдет не к каждому образу, а вот модели землистых тонов удачно дополнят чуть ли не любые вещи.
9. Помнить о том, какое впечатление производят ваши действия
Эксперты утверждают, что перекладывание сумки из руки в руку может восприниматься так, будто вам наскучил собеседник, и вы хотите поскорее уйти.
Комментарии
"Яблоку" сумка через плечо и наискосок, кросс боди наоборот, идёт, это вертикальная линия. И насчет ярких сумок, если вы не связаны дресскодом, красная, например,идет ко всему