9 основных принципов сумочного этикета, которые пригодятся каждой девушке

Эксперты по этикету не рекомендуют класть сумку на стол в кафе или ресторане. Клатч лучше положить между спиной и спинкой стула либо на колени. Если у сумки есть ручка, ее можно повесить на спинку стула, но при этом она не должна мешать персоналу и привлекать внимание прохожих. В дорогих ресторанах часто предоставляют специальную табуретку для сумки. В некоторых местах под столами или барной стойкой есть крючки, на которые можно повесить этот аксессуар.