9 популярных вещей, которые я не сдержалась и купила. И очень скоро пожалела

Многие люди раз в несколько месяцев перебирают шкафы: кто-то достает сезонную одежду, а другие просто расхламляются. И это отлично, ведь во время подобных уборок можно найти то, что мы купили, позарившись на красивые картинки в интернете, а в реальности оно нам совсем не нужно. Эта статья именно о таких вещах.

Девайсы для удаления волос

С приходом лета вопрос об удалении волос на ногах становится особо актуальным. К сожалению, мои волосы плохо поддаются лазерной эпиляции, они светлые и мягкие. А бритье — временная мера, через пару дней все начинает отрастать. Я соблазнилась сначала электрическим эпилятором, а потом новомодным «депилятором-ластиком». В итоге обе затеи оказались глупыми. Эффект действительно есть, волосы не растут несколько недель. Но вот после эпилятора они начали врастать, как бы я не скрабировала кожу ног. «Ластик» мне сначала понравился, он буквально стер волосы в пыль. Однако на следующий день я проснулась с красными ногами и зудящей кожей. Хотя полностью следовала инструкции, наносила увлажняющий крем.

Стоят ли эти страдания того? Я считаю, что нет. Пришлось вернуться к обычной бритве. От нее эффект хоть и не долговечный, зато без других неприятных последствий.

Подарочные сертификаты

Многие считают, что подарочные сертификаты — отличный подарок. Это ведь альтернатива деньгам в конверте. Однако на деле оказывается, что не такая уж это классная идея. В прошлом году на мой день рождения подруги подарили сертификат в массажный салон. По их мнению, это отличный повод расслабиться. Но вот лично я сталкивалась с неадекватными массажистами, после чего очень тщательно подбирала себе как мастера, так и салон. Нашла один, в который хожу регулярно. А сертификат был в совершенно другое место. Так я и не сходила туда, подумываю передарить. Как-то раз я подарила маме сертификат к зубному. Вот только пока та дошла до врача, цены поменялись, и этот «подарок» стоимость лучения уже не покрывал. Так что, лучше уж деньгами.

Чудо-штуки для уборки, которые постоянно появляются в новостной ленте

Кому не хочется упростить быт, меньше времени и сил тратить на уборку, но не жить при этом в грязи? Мне вот очень хочется, и, видимо, где-то работают толковые таргетологи — в мою ленту вечно лезет реклама швабр, скребков, щеток и пылесосов для кровати с приставками «чудо» или «супер». Казалось бы, я взрослый человек и понимаю, как устроена реклама, но какими же залипательными бывают ролики, в которых довольная женщина делает вжух-вжух какой-то крутой штукой — и дом расцветает чистотой. Только посмотрите, как быстро она убрала налет на смесителе, отдраила плиту или отмыла до блеска душевую кабину! Понятно, что в реальности такого волшебного эффекта ожидать не стоит, но потестить чудо-штуки порой очень хочется. Что ж, я потестила. Ершик, который должен был упростить чистку унитаза, оказался бесполезной фигней, которая разве что красиво висит на стеночке. Что, кстати, весьма неудобно — его сложно поставить на место после использования, не заляпав стену и пол. Так что грязи только больше становится.

На супер-щетку для быстрой уборки всех поверхностей в доме я еле нацепила губку-насадку, и то в процессе она все время отлетала.

Модный девайс для чистки мебели от шерсти я бы отправила его создателю и закрыла его в квартире хотя бы с одним пушистым котом — пусть расскажет, как прошла уборка.

Меховые тапочки

Жабка в шляпке 3 дня назад "Уже через пару недель я заметила, что внутренняя часть противно влажная и скользкая." - вы меховые тапки в 40-градусную жару носите, что ли? Зачем? - - Ответить

Как-то раз мне стукнуло в голову, что ходить по дому как замарашка — не комильфо, и пора бы «обновить» домашний гардероб. В соцсетях то и дело мелькали шикарные фотографии меховых тапочек, в которых и уютно, и тепло, и выглядят они роскошно. Соблазнившись красивыми картинками, я взяла одну пару. Выглядели они действительно хорошо. Но не долго. Уже через пару недель я заметила, что внутренняя часть противно влажная и скользкая. Я стирала их по мере загрязнения, но с каждым разом мех внутри истончался и все быстрее впитывал пот и влагу. А уже спустя 2 месяца тапки пришли в негодность. Честно говоря, ни одна пара обуви у меня не «заканчивалась» так быстро. Хоть домашние тапки и советуют менять каждый год, фактический срок службы гораздо меньше. Резиновые модели более долговечны, а зимой проще постелить ковер. А меховые — просто деньги на ветер.

Модные сыворотки для лица

Раньше я тоннами скупала крема, сыворотки и прочие «очень важные» средства для кожи лица. Казалось, что пропусти я хоть один этап ухода, то сразу обрасту морщинами и прыщами. Иногда я просто велась на красивые рассказы о волшебных сыворотках с коллоидным золотом или слизью улитки. Но на самом деле, исследования говорят о том, что положительно на кожу влияют только те средства, у которых в составе есть действительно активные вещества, например, пептиды, антиоксиданты, некоторые кислоты. Остальное — деньги на ветер. Я сходила к дерматологу, и она подобрала мне всего два средства для ухода. И о чудо, ничего плохого с кожей не случилось. Так стоило ли так тратиться?

Дешевые обои

Говорят, хорошие обои могут прослужить даже больше 15 лет. Хотя, конечно, на реальный срок могут повлиять разные факторы: влажность в помещении, наличие маленьких детей и животных. У нас дома есть традиция — менять обои каждые 5 лет. Прошлым летом как раз наступил момент икс и мы поехали в гипермаркет. С прошлой смены обоев цены выросли, мы немножко офигели и решили сэкономить. Радуясь своей смекалочке, нахапали дешевые рулоны, которые лежали в отдельной секции и ждали таких же простофиль. А чтобы не нарушить баланс трат во вселенной, решили «шикануть» — на кухню взяли шикарные золотистые обои из тех, что сильно подороже. Что мы имеем 6 месяцев спустя? В гостиной обои выгорели и во многих местах отклеились, в спальне со стен сыплется странная субстанция, в коридоре вообще запущен процесс отторжения настенного покрытия. Только на кухне обои такие же красивые — аж глаз радуется. А условия там самые суровые: есть проблемы с вентиляцией, в окно постоянно лупит солнце, коты ночами бегают по стенам. Ну и это кухня — даже обои приходится мыть. Во всех комнатах работал один мастер, он использовал один и тот же клей, но странно смотрел на нас, когда мы всучили ему те рулоны из секции для дурачков. Что ж, собираемся снова ехать в магазин, план «Это же просто обои! 5 лет и самые дешевые продержатся» провалился. Экономия довела до того, что придется снова тратить деньги. Да и дешевые обои кажутся таковыми, когда смотришь цену за метр. А когда рассчитываешь метраж комнат, циферки на счетчике трат накручиваются с бешеной скоростью.

Очень «полезные» мелочи для дома (с которыми мороки только больше)

Маркетплейсы порой просто сводят с ума. Кажется, будто только на секундочку туда зашел, и вот в твой пункт выдачи уже мчится гора очень «нужных» вещей. Так и я сливала туда деньги, будто миллионерша. Иногда я даже ничего не планировала покупать, а просто хотела порадовать себя или заказывала что-то от скуки. Администраторы в пунктах выдачи знали меня, как свою. Но наверняка, я у них не одна такая. В итоге в очередной день расхламления, когда я перебирала шкафы и тумбочки, у меня обнаружилась гора блокнотов, брелоки, заколки для волос, которые я ни разу не использовала, некачественные подводки для губ и «шапочки» для тарелок. В общем, просто склад ширпотреба. По отдельности такие мелочи стоят копейки, но вместе набегает приличная сумма. Лучше бы я потратила эти деньги на психотерапию, ведь компульсивный шопинг — это один из способов «заесть» стресс или тревогу. Было принято решение удалить приложения маркетплейсов. Теперь покупаю только действительно нужное по старинке — в офлайн-магазинах.

Охлаждающая подставка для ноутбука

Наверняка такие прибамбасы есть у многих людей, которые по долгу службы или хобби проводят за монитором много часов. Увы, толку от таких подставок особого нет. Производители ноутбуков не дураки и продумали систему охлаждения «железа». На нижней панели есть вентиляционные отверстия, а за счет небольших плоских ножек ноут уже немного приподнят для лучшего прогона воздуха. Я отвалила немалую сумму за подставку, производитель которой обещал, что ноутбук не то, что перегреваться не будет, он начнет «летать» и чуть ли не карму мою сможет чистить. Но в какой-то момент рабочая лошадка стала уж слишком сильно нагреваться, забив на то, что подставка должна была разрулить все проблемы. Оказалось, кулер забит шерстью (спасибо котам за это) — в сервисе все почистили, и ноут перестал думать, что мы с ним переехали в страну с тропическим климатом. Подставку я кому-то сбагрила, а для профилактики перегрева нашлись более эффективные средства — регулярное техобслуживание ноутбука и фурминатор для шерстяных хакеров.

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