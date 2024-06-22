На фото серые джинсы, и они отлично сочетаются с коричневым ремнём. С чёрным было бы хуже
9 вещей, которые не стоит носить с джинсами, если не хотите прослыть тетей Мотей
Джинсы — неотъемлемая часть современного гардероба. Казалось бы, надел любимую пару вместе с футболкой или блузкой, и классный образ готов. Но чтобы выглядеть реально стильно, стоит учитывать несколько нюансов. Например, есть сочетания, от которых лучше держаться подальше.
Джинсы + высокие сапоги
В последние годы на показах мод мы частенько видели такое сочетание. Но в обычной жизни джинсы, заправленные в сапоги, смотрятся странно и превращают даже модную девушку в простушку. От такого образа так и веет прошлым.
Джинсы + ремень с большой пряжкой
В нулевые звезды повально носили джинсы с огромными пряжками. Еще они ассоциируются с вестернами, в которых шерифы щеголяют с большими «бляхами» в форме звезды.
Но повторять такой образ в 2024-м — не вариант. Смотрится такое сочетание откровенно странно. Стилисты говорят: лучше выберите более минималистичный вариант.
Скинни + кроп-топ
Такое сочетание часто нарушает пропорции и подчеркивает нюансы фигуру. Чтобы исправить ситуацию, стоит взять объемные джинсы, а на плечи накинуть куртку или кардиган. Так образ станет многослойным и не будет казаться куцым.
Черные джинсы + коричневый ремень
Черные джинсы — это классика, но важно помнить, что сочетать их с коричневым ремнем — моветон. Эти цвета не гармонируют друг с другом и делают образ «грязным». Если хотите выглядеть стильно, надевайте черный ремень с черными джинсами.
Джинсы + ботильоны
Модницы сходятся во мнении, что джинсы с ботильонами смотрятся плохо. Все дело в том, что слишком большой зазор между джинсами и обувью укорачивает ноги. И еще порой ткань некрасиво топорщиться на ботинках.
Джинсы + шелковая блузка
Такое сочетание сразу накинет несколько лет. Шелковые блузки традиционно считаются более официальной одеждой. Джинсы, наоборот, символизируют непринужденность и комфорт. Вместе они создают дисгармонию. Если и брать рубашку, то лучше хлопковую и не в облипочку.
Джинсы клеш + кроссовки
По мнению некоторых стилистов, такие вещи точно не стоит сочетать. Обувь на плоском ходу слишком «заземляет» образ и делает его незавершенным. Расклешенные книзу штаны лучше смотрятся с туфлями-лодочками или сандалиями. А с кроссовками получается старомодный образ мимо кассы.
Вырвиглазные джинсы + почти что угодно
Обыграть яркие джинсы или модели с принтами — задача не из легких. Если вы не профессиональный стилист, лучше вообще не покупать подобные модели. Скорее всего, вы устанете подбирать к ним верх и просто закинете куда подальше в шкаф.
Джинсы + другие вещи из денима
ношу серые джинсы с чёрной джинсовой курткой.
или тёмно-синие с ней же.
или эти два варианта джинсов с башмаками из драной джинсы)))
и тьфу на вас). смотрится хорошо
Есть такой тренд — «тотал-деним». Из названия понятно, что образ будет полностью состоять из джинсовых вещей. Но тут следует следовать модным советам с осторожностью. Дело в том, что необходимо очень внимательно выбирать оттенки денима: рубашка и джинсы схожие по цвету смотрятся не стильно. Вот и получается, что весь образ отдает нафталином.
Кстати, мы разузнали, какие пляжные вещи точно стоит взять в дорогу. Есть ли в этом списке джинсы? Ответ вас ждет в этой статье.