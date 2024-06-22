9 вещей, которые не стоит носить с джинсами, если не хотите прослыть тетей Мотей

Джинсы — неотъемлемая часть современного гардероба. Казалось бы, надел любимую пару вместе с футболкой или блузкой, и классный образ готов. Но чтобы выглядеть реально стильно, стоит учитывать несколько нюансов. Например, есть сочетания, от которых лучше держаться подальше.

Джинсы + высокие сапоги

В последние годы на показах мод мы частенько видели такое сочетание. Но в обычной жизни джинсы, заправленные в сапоги, смотрятся странно и превращают даже модную девушку в простушку. От такого образа так и веет прошлым.

Джинсы + ремень с большой пряжкой

В нулевые звезды повально носили джинсы с огромными пряжками. Еще они ассоциируются с вестернами, в которых шерифы щеголяют с большими «бляхами» в форме звезды. Но повторять такой образ в 2024-м — не вариант. Смотрится такое сочетание откровенно странно. Стилисты говорят: лучше выберите более минималистичный вариант.

Скинни + кроп-топ

Carlos Maidana/Broadimage/Broad Image/East News

Такое сочетание часто нарушает пропорции и подчеркивает нюансы фигуру. Чтобы исправить ситуацию, стоит взять объемные джинсы, а на плечи накинуть куртку или кардиган. Так образ станет многослойным и не будет казаться куцым.

Черные джинсы + коричневый ремень

Черные джинсы — это классика, но важно помнить, что сочетать их с коричневым ремнем — моветон. Эти цвета не гармонируют друг с другом и делают образ «грязным». Если хотите выглядеть стильно, надевайте черный ремень с черными джинсами.

Джинсы + ботильоны

Модницы сходятся во мнении, что джинсы с ботильонами смотрятся плохо. Все дело в том, что слишком большой зазор между джинсами и обувью укорачивает ноги. И еще порой ткань некрасиво топорщиться на ботинках.

Джинсы + шелковая блузка

Такое сочетание сразу накинет несколько лет. Шелковые блузки традиционно считаются более официальной одеждой. Джинсы, наоборот, символизируют непринужденность и комфорт. Вместе они создают дисгармонию. Если и брать рубашку, то лучше хлопковую и не в облипочку.

Джинсы клеш + кроссовки

По мнению некоторых стилистов, такие вещи точно не стоит сочетать. Обувь на плоском ходу слишком «заземляет» образ и делает его незавершенным. Расклешенные книзу штаны лучше смотрятся с туфлями-лодочками или сандалиями. А с кроссовками получается старомодный образ мимо кассы.

Вырвиглазные джинсы + почти что угодно

Обыграть яркие джинсы или модели с принтами — задача не из легких. Если вы не профессиональный стилист, лучше вообще не покупать подобные модели. Скорее всего, вы устанете подбирать к ним верх и просто закинете куда подальше в шкаф.

Джинсы + другие вещи из денима

Есть такой тренд — «тотал-деним». Из названия понятно, что образ будет полностью состоять из джинсовых вещей. Но тут следует следовать модным советам с осторожностью. Дело в том, что необходимо очень внимательно выбирать оттенки денима: рубашка и джинсы схожие по цвету смотрятся не стильно. Вот и получается, что весь образ отдает нафталином.