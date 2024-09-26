9 вещей, за которыми можно смело идти не в женский, а в мужской отдел

Наверное, все слышали про такую вещь, как «розовый налог». Это означает, что в целом товары для женщин и девочек стоят дороже. Недавно в Нью-Йорке было проведено исследование. Комитет по защите прав потребителей взял почти 800 товаров в «мужских» и «женских» версиях, сравнил цены и обнаружил, что женщины за одно и то же в среднем платят на 7% больше, чем мужчины. Так что мы решили разобраться, какими вещами выгодно закупаться именно в мужских отделах.

Товары для спорта, игрушки

YaYuTat 7 часов назад Согласна. Покупаю себе штаны в детском отделе для мальчиков. И по длине нормальные, и качество отличное. И дешевле, чем взрослые вещи - - Ответить

Лайфхак для родителей: если вы хотите купить девочке, к примеру, самокат, загляните сначала в мужской отдел. Возможно, вы обнаружите одну и ту же модель, но в разных цветах. Исследователи обнаружили, что розовый самокат стоит $ 49, а его аналог в другом цвете (подписанный как «спортивный») — $ 24! Нехилая разница для родительского кошелька.



Средства по уходу за телом

Обратите внимание на мыло, гели для душа, дезодоранты в мужском отделе. Мужские дезодоранты действуют дольше. Еще покупательницы говорят, что им нравятся «мужские» запахи, да и объем геля может быть больше за ту же цену. Я всегда покупаю дезодорант и гель для душа в мужской линейке, потому что они пахнут приятнее, держатся дольше, и гель для душа на самом деле хорошо пенится. © anxiously-ghosting / Reddit

Мне больше нравятся «мужские» ароматы: бергамот, эвкалипт, кедр, амбра. Еще я заметила, что продукты для мужчин, как правило, налиты в емкость побольше, чем их «женский» аналог. © ThisIsMy200thAccount / Reddit

Крем для лица

Плодожорка 8 минут назад Купила обычный, не мужской, бесполый, крем с витамином F. Стоит 150р, есть жирный и полужирный, продается в аптеке. - - Ответить

Если говорить о бюджетных марках, то мужской крем внезапно может оказаться вашим незаменимым помощником. Все дело в составе. Мужской крем с витамином F* — моя палочка-выручалочка! Увидела о нем отзывы в интернете и сначала не поверила. Стоит копейки, а неплохо так увлажняет зимой кожу лица, рук, ног. Спасает, когда воздух из-за баратей становится сухим. Но я им и летом стала пользоваться: кожа меньше жирится. Удивительно. © Lidia

*Витамин F увлажняет кожу и помогает при угревой сыпи, сухости и морщинах (прим. — ADME).

Парфюм

Что делает аромат женским или мужским? Это зависит от гендерных ассоциаций. Парфюмерная индустрия следует культурным условностям, маркируя цветочные, фруктовые запахи как предназначенные для женщин, а более мускусные, пряные запахи — для мужчин. Для некоторых женщин именно мужской парфюм пахнет обалденно. Я долго выбирала себе духи, мне подруга подарила сертификат в элитный магазин. И мне понравились больше всего мужские «Кензо». Меня консультанты пытались отговорить от него и по сто раз повторяли, что это мужские духи, пихали мне сладкие женские. Но я все равно забрала свою прелесть. Потом все подруги пускали слюни на мои духи и хотели себе такие же, ах-ах. © Karina

Бритвы и триммеры

Плодожорка 1 минута назад Справа - станок Venus Gillette. Неубиваемый. Моему уже лет 15. - - Ответить

Женщины, которые пользовались мужскими бритвами, говорят, что те и бреют лучше, и стоят дешевле. А женские еще, увы, недолговечны. Так что, если производитель сомнительный, их тем более лучше не брать. Мужские станки дешевле и лучше. © aloofLogic / Reddit

Купила женский триммер за $ 40, и да, он был симпатичным, но плохо работал и быстро сломался. Потом я купила мужской триммер, он был по скидке и обошелся мне в $ 10. Ну и бреет он хорошо. © Logical_KaleV / Reddit





Рабочие перчатки

Далее идут перчатки для садовых работ или ремонта. Замечено, что кожа в женских перчатках, как правило, тоньше и ее легче проколоть. На женских перчатках почти не бывает защиты для костяшек и кончиков пальцев. В детстве я помогала отцу собирать виноград, и мне подарили милые розовые перчатки. В конце дня мои руки стали фиолетовыми от сока и сильно болели, а мой кузен не жаловался. Я надела его перчатки, и мой мир изменился. Они были сделаны из гораздо более качественных материалов, хотя производитель был один и все было куплено в одном и том же магазине. © Bea_theIdi** / Reddit

Носки

Как понять, какие черные носки мужские, а какие — женские? Вопрос риторический. Если вам не принципиально носить носки с цветочками, то обратите внимание на мужской отдел. Я покупаю небольшой размер, который предлагается для мальчиков. Там пятка более плотная, и в целом, кажется, качество лучше. Они дольше носятся. © superwren24 / Reddit

Кошельки

В наши дни можно купить кошелек на любой вкус, но, если присмотреться, женские кошельки в основном громоздкие, в то время как мужские более компактные. У женских кошельков несколько отделений и множество милых украшений, которые затрудняют их использование, в то время как мужские кошельки — прекрасный функциональный инструмент. Я использую мужской кошелек большую часть своей взрослой жизни. © poopoopmagoo / Reddit