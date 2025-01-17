«Белое платье не для невесты». Эпичная история о том, как свекровь решила нарушить правила на свадьбе сына

Отношения невестки и свекрови не всегда безоблачны. А грядущая свадьба — само по себе достаточно стрессовое событие, пусть и очень радостное для влюбленных. Порой, если возникает конфликт, сложно разобраться, где настоящая причина для ссоры, а где человек на эмоциях просто драматизирует и видит катастрофу там, где ее нет. Героиня нашей статьи в трех частях поделилась историей своих взаимоотношений с матерью жениха и спросила мнения пользователей Reddit, действительно ли что-то не так или она слишком эмоциональна и проблема яйца выеденного не стоит. Вот, как она сама описала происходящее.

Вмешательство уже в первые годы отношений

Мне 27 лет, парень на год старше. У нас достаточно долгая история отношений, мы начали встречаться еще в средней школе. Но я сразу не понравилась его матери, она считала, что мы слишком молоды для серьезных отношений. Поэтому был у нас эпизод с расставанием. Когда мы учились на втором курсе колледжа, снова стали общаться. Он написал мне, что просит прощения за то, что послушал маму и расстался со мной. Сказал, что скучает. И мы снова сошлись. Ох, что же началось, когда его мать узнала, что мы опять вместе. Она буквально разрыдалась! Говорила что я, видимо, приворожила ее сыночка. На этом она не остановилась и попыталась взять дело в свои руки — найти сыну подходящую девушку. Она пыталась знакомить его с какими-то коллегами, даже дочки друзей пошли в дело. Мой парень, конечно же, всем отказывал и просил ее остановиться. Но она не слушала.

Отношение его матери к помолвке

Несмотря на все эти сложности, 3 месяца назад мой любимый сделал мне предложение. Его мать даже не явилась на помолвку. Мы устраивали семейный ужин, чтобы родители с обеих сторон могли нормально познакомиться, пообщаться. Она просто не пришла. Даже отец моего парня приходил извиняться за ее поведение, хотя они давно расстались. Мой жених спросил мать, почему она так плохо относится ко мне и нашей помолвке, что даже рыдала и искала ему новую девушку. И как сделать так, чтобы она пришла на свадьбу. Свекровь потребовала, чтобы белое платье надела она, а не я. Я могу выбрать какое-нибудь розовое или лавандовое. Более того, она должна будет вести меня к алтарю, а не мой отец. Это уже парень предложил, чтобы маме было комфортно и она могла получить свой момент славы в белом платье на свадьбе. Он вообще не увидел в этом ничего такого, даже со мной не обсудил! А все эти требования нужны были потому, что у его родителей в свое время не было нормальной церемонии, расписались и все — ведь невеста была уже беременна и они торопились.

Жених решил, что это просто платье и мир в семье важнее

Любимый вернулся ко мне после разговора с матерью довольным, сказал, что компромисс найден, мы просто должны выполнить эти условия. Когда я услышала этот бред, то вышла из себя. Белое платье для невесты! Это же наша свадьба, какой еще момент славы свекрови в белом платье? На все мои возражения у жениха всего один ответ — он хочет мира в семье, а я просто мелочная и эгоистичная. Мы ужасно поссорились и, чтобы не наговорить сгоряча лишнего, договорились остыть и вернуться к этой теме чуть позже. Когда мы на следующий день снова затронули эту тему, он говорил уже спокойнее. Оказалось, парень все обсудил с коллегой и тот немного вправил ему мозги. Тоже сказал, что эти требования про платья — полный бред, а я вовсе не мелочная. Но он все равно не понимал весь масштаб — ведь цвет платья это такая мелочь, а без этого его мать просто не придет на свадьбу. В его голове что-то прояснилось, только когда я привела образный пример: белое платье на матери жениха, это все равно что отец невесты будет снимать с нее подвязку.

Мы прямо спросили у будущей свекрови в чем причина такого отношения

Раньше мой парень уже пытался говорить с матерью, но он шел один и каждый раз возвращался с новой аргументацией от мамаши. В этот раз мы решили, что я тоже буду присутствовать при разговоре. И позвали наших отцов как группу поддержки, но попросили их пока подождать, зайти только если ситуация накалится. Итак, мы пришли поговорить с ней и с порога жених спросил маму, какие у нее проблемы со мной. Она начала отнекиваться, мол, любит меня как дочь. Но ее сын сразу оборвал ее и привел конкретные примеры, когда она оскорбляла меня в глаза или за спиной. Тут всей ее актерской игре пришел конец. Она была просто в ярости, не могла поверить, что он сдал ее с потрохами. Распаляясь все больше, она кричала, что я разлучаю семью, настраиваю против нее, заставляю не уважать мать.

В какой-то момент мы позвали наших отцов. Она снова пыталась играть добренькую, говорить, что прекрасно ко мне относится, но долго не продержалась. Ее прижали к стенке и спросили, чем же я ей так не нравлюсь. А она ответила, что и отметки в школе у сына испортились, и на дни рождения матери он перестал ходить, и время ей не уделяет. И во всем этом виновата я. Но это, кстати, неправда. Он до сих пор три раза в неделю к ней ходит. Мой будущий свекор припомнил ее условие про платье и спросил прямо, почему она хочет на свадьбу сына надеть белое платье, а мне, невесте, запрещает? Она сказала, что у нее нормальной свадьбы не было. Ей предлагали устроить пышную церемонию, и она очень хотела, но отказалась. Все из-за того, что она была беременна. Ее мать тогда сказала, что церемония с невестой в положении — безвкусица. Разговор у нас не очень сложился, мать любимого снова начала рыдать и обвинять во всем меня. Нам пришлось уйти.

Что же мы сейчас делаем?

Я очень люблю своего жениха и хочу, чтобы у нас все получилось. Но сейчас я сама решила отложить свадьбу на год. Мы договорились с парнем, что его мать не будет принимать никаких решений о нашей свадьбе, а я буду для него на первом месте. Он сократит визиты к ней с трех раз в неделю до одного раза в две недели. На этом история пока остановилась. Посмотрим, что будет дальше.

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