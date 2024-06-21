Меня брат в детстве другому научил)
По стене ползёт кирпич,
Полосатый, как трамвай.
Ну и пусть себе ползёт -
Нам не нужен пенопласт
Воть)
"Да у вас просто интернета не было". Ностальгический текст про детские байки, от которых до сих пор мороз по коже
В этом году мой сын наотрез отказался ехать в летний лагерь. В принципе, понимаю: 16-летнему человеку там уже не так интересно, как малышне. А с другой стороны, как же вся эта детская романтика с пересказыванием на ночь страшных историй и поисков места, где днем скрывается Пиковая дама? Когда я это выдала, сын ласково посмотрел на меня и сказал: «Знаешь, мам, у вас в детстве просто интернета не было».
Не спорю, не было. Но мне действительно жалко, что сейчас пропадает огромный пласт детского фольклора. Сразу признаюсь, я совсем не переживаю за дразнилки типа "жадина-говядина" или "повторюша - дядя-хрюша", но вот некоторые стишки реально хотелось бы сохранить для следующего поколения малышни.
Взять хотя бы такое: "гром гремит, земля трясется - это (вставить любое имя) к нам несется". Или вот еще незабвенное:
Обезьяна Чи-чи-чи
Продавала кирпичи
Не успела все продать,
Улетела под кровать
Под кроватью пусто,
Выросла капуста.
А уж страшные истории в моем детстве знал практически каждый. Их персонажами были "черная рука", "зеленый рояль", "Пиковая дама" и прочие не известные науке персонажи. Кстати, рассказывать такие истории тоже надо было уметь. Чего стоило только артистичное завывание: "Девочка-девочка, черная рука уже идет по твоей улице..."
Однажды писатели Эдуард Успенский и Алексей Усачев даже решили собрать все эти шедевры народного творчества. Они обратились к детям с просьбой присылать им страшные истории, которые рассказывают в пионерских лагерях, и набрали материала на целую трилогию.
Ничего себе, как мы в детстве любили себя попугать! Кажется, производители рекламы раньше других поняли это и начали грамотно использовать наши страхи и привычку накручивать себя по любому поводу.
Меня брат в детстве другому научил)
Для создания этого материала был использован источник: DenimDef / Pikabu
Помню, как-то уже по студенчеству мы пошли в поход с ночевкой. По привычке начали на ночь травить байки про черную руку и черного лесника. Так себя накрутили, что набились вшестером в двухместную палатку и всю ночь спали сидя. А утром оказалось, что вокруг лагеря действительно кто-то ходил.
Правда, позже выяснилось, что была группа таких же перепуганных туристов, которые ближе к ночи хотели разбить лагерь рядом с лесным зимовьем, где, судя по местным байкам, и обитал черный лесник. Сначала им показалось, что это будет круто и совсем не страшно. Но ночью кому-то послышались странные звуки из землянки, и отважные путешественники вместе с наспех собранным барахлом кинулись прочь. Наткнулись на нас, решили не будить и устроились на ночлег неподалеку.
А еще мы обожали стишки про "маленького мальчика", с которым то и дело происходили какие-то странные вещи на стройке, в школе и даже в гостях у бабушки. Недавно я случайно услышала современное стихотворение про этого персонажа и поняла, что народная фантазия еще не иссякла.
Маленький мальчик компьютер чинил
И микросхемку одну проглотил...
Мама довольна и папенька рад,
Вместе они Робокопа растят.
Сейчас такие стишки в основном можно встретить в ностальгических подборках в интернете, а лет 25-30 назад это сочиняли повсеместно. Помню, как родители постоянно покупали газету, где целая страница отводилась как раз на подобные стишки, которые делились на несколько блоков: "страшилки", "смешилки" и "чепушилки-ерундовины".
Маленький мальчик спички нашёл,
Маленький мальчик в школу пошёл,
Маленький мальчик дома сидит,
Смотрит в окошко, как школа горит.
Интересно, что со временем многие страшилки превратились в "смешилки". Взять хотя бы знаменитую историю про все черное. После трансформации ее полагалось рассказывать с теми же таинственными нотками в голосе, но конец истории мигом переворачивал все вверх дном.
В одном черном-пречерном городе есть черный-пречерный дом. В этом черном-пречерном доме есть черная-пречерная квартира. В этой черной-пречерной квартире есть черная-пречерная комната. В этой черной-пречерной комнате сидят два черных-пречерных человека. Один черный-пречерный человек говорит другому черному-пречерному человеку: "Зря, Василий Иванович, мы сами в принтере картридж меняли".
Или вот еще одна история на новый лад. Рассказываю сыну: "Ходит по лесу черный турист, открывает ночью чужие палатки и просит водички. И вот однажды один мальчик..." Ребенок слушал-слушал в недоумении, а потом как расхохотался: "Мам, я понял, это же про черного сталкера!" Это он компьютерную игру вспомнил, в которую недавно с друзьями резался. Оказалось, что они эту байку друг другу пересказывали. Именно про сталкера, а не про туриста. И не пугались - им больше смешно было.
Во времена моего детства принтеров ещё не было (это потом мы с другом именно так и вляпались в восьмиметровое кольцо Мёбиуса, копаясь в кишках у матричного принтера). Но в нашей итерации Василий Иванович с Петькой жгли покрышки на поляне.
Понимаю, что время не стоит на месте и детям уже есть чем заняться кроме того, как сидеть на лавочке и пугать друг друга небылицами. Но все равно внутри какая-то легкая грусть. Впрочем, возможно, наши уже подросшие сыновья и дочки и сами когда-нибудь будут рассказывать своим детям страшилку про черного сталкера. Или геймера.
Бонус № 1: о детской впечатлительности
- Было мне лет 12. Прихожу я из школы, а дома никого нет. Красота! Включаю радио, а оттуда мне женский голос говорит: «Андрей!» Радио угадало, как меня зовут, и в голове сразу зазвучал голос, рассказывающий страшилку про черную руку. И тут вдруг перед глазами пронеслись воспоминания о моей недолгой жизни типа школы, художки и посиделок за гаражом. Мысленно я уже успел со всеми попрощаться, но по радио уже другой голос, на этот раз мужской, начал вести какой-то репортаж. Сейчас, конечно, забавно такое вспоминать, но тогда реально не до смеху было. © AndreVot / Pikabu
Бонус № 2: филологическая страшилка, от которой нас нервно потряхивает
Для создания этого материала был использован источник: Ribka.polina / Pikabu
Некоторые из нас даже во взрослом возрасте умудряются сохранять веру во всевозможные приметы, домовых и прочих мифических существ. Вот как раз 3 ироничные истории о подружках, которые пытались «притянуть» к себе деньги, мужей и забытые вещи.
Комментарии
Детский фольклор был есть и будет. Читала работы Виноградова - он спец именно по этой теме. Кратко: если есть общение детей разного возраста, все-все будет передано :) Может не так. как делали мы, но будет.
Адме - тот же пример: сколько тут древних историй с бородой по колено, которые по помином по башу и прочим, чуть не до фидо? :))))))