"Да у вас просто интернета не было". Ностальгический текст про детские байки, от которых до сих пор мороз по коже

В этом году мой сын наотрез отказался ехать в летний лагерь. В принципе, понимаю: 16-летнему человеку там уже не так интересно, как малышне. А с другой стороны, как же вся эта детская романтика с пересказыванием на ночь страшных историй и поисков места, где днем скрывается Пиковая дама? Когда я это выдала, сын ласково посмотрел на меня и сказал: «Знаешь, мам, у вас в детстве просто интернета не было».

Не спорю, не было. Но мне действительно жалко, что сейчас пропадает огромный пласт детского фольклора. Сразу признаюсь, я совсем не переживаю за дразнилки типа "жадина-говядина" или "повторюша - дядя-хрюша", но вот некоторые стишки реально хотелось бы сохранить для следующего поколения малышни. Взять хотя бы такое: "гром гремит, земля трясется - это (вставить любое имя) к нам несется". Или вот еще незабвенное:

Обезьяна Чи-чи-чи

Продавала кирпичи

Не успела все продать,

Улетела под кровать

Под кроватью пусто,

Выросла капуста. А уж страшные истории в моем детстве знал практически каждый. Их персонажами были "черная рука", "зеленый рояль", "Пиковая дама" и прочие не известные науке персонажи. Кстати, рассказывать такие истории тоже надо было уметь. Чего стоило только артистичное завывание: "Девочка-девочка, черная рука уже идет по твоей улице..." Однажды писатели Эдуард Успенский и Алексей Усачев даже решили собрать все эти шедевры народного творчества. Они обратились к детям с просьбой присылать им страшные истории, которые рассказывают в пионерских лагерях, и набрали материала на целую трилогию. Ничего себе, как мы в детстве любили себя попугать! Кажется, производители рекламы раньше других поняли это и начали грамотно использовать наши страхи и привычку накручивать себя по любому поводу.

Капитан Джек Воробей 5 минут назад Меня брат в детстве другому научил)

По стене ползёт кирпич,

Полосатый, как трамвай.

Ну и пусть себе ползёт -

Нам не нужен пенопласт

Воть) - - Ответить

Для создания этого материала был использован источник: DenimDef / Pikabu

Помню, как-то уже по студенчеству мы пошли в поход с ночевкой. По привычке начали на ночь травить байки про черную руку и черного лесника. Так себя накрутили, что набились вшестером в двухместную палатку и всю ночь спали сидя. А утром оказалось, что вокруг лагеря действительно кто-то ходил. Правда, позже выяснилось, что была группа таких же перепуганных туристов, которые ближе к ночи хотели разбить лагерь рядом с лесным зимовьем, где, судя по местным байкам, и обитал черный лесник. Сначала им показалось, что это будет круто и совсем не страшно. Но ночью кому-то послышались странные звуки из землянки, и отважные путешественники вместе с наспех собранным барахлом кинулись прочь. Наткнулись на нас, решили не будить и устроились на ночлег неподалеку. А еще мы обожали стишки про "маленького мальчика", с которым то и дело происходили какие-то странные вещи на стройке, в школе и даже в гостях у бабушки. Недавно я случайно услышала современное стихотворение про этого персонажа и поняла, что народная фантазия еще не иссякла. Маленький мальчик компьютер чинил

И микросхемку одну проглотил...

Мама довольна и папенька рад,

Вместе они Робокопа растят. Сейчас такие стишки в основном можно встретить в ностальгических подборках в интернете, а лет 25-30 назад это сочиняли повсеместно. Помню, как родители постоянно покупали газету, где целая страница отводилась как раз на подобные стишки, которые делились на несколько блоков: "страшилки", "смешилки" и "чепушилки-ерундовины".

Капитан Джек Воробей 1 минута назад Маленький мальчик спички нашёл,

Маленький мальчик в школу пошёл,

Маленький мальчик дома сидит,

Смотрит в окошко, как школа горит. - - Ответить

Интересно, что со временем многие страшилки превратились в "смешилки". Взять хотя бы знаменитую историю про все черное. После трансформации ее полагалось рассказывать с теми же таинственными нотками в голосе, но конец истории мигом переворачивал все вверх дном. В одном черном-пречерном городе есть черный-пречерный дом. В этом черном-пречерном доме есть черная-пречерная квартира. В этой черной-пречерной квартире есть черная-пречерная комната. В этой черной-пречерной комнате сидят два черных-пречерных человека. Один черный-пречерный человек говорит другому черному-пречерному человеку: "Зря, Василий Иванович, мы сами в принтере картридж меняли".



Или вот еще одна история на новый лад. Рассказываю сыну: "Ходит по лесу черный турист, открывает ночью чужие палатки и просит водички. И вот однажды один мальчик..." Ребенок слушал-слушал в недоумении, а потом как расхохотался: "Мам, я понял, это же про черного сталкера!" Это он компьютерную игру вспомнил, в которую недавно с друзьями резался. Оказалось, что они эту байку друг другу пересказывали. Именно про сталкера, а не про туриста. И не пугались - им больше смешно было.

Понимаю, что время не стоит на месте и детям уже есть чем заняться кроме того, как сидеть на лавочке и пугать друг друга небылицами. Но все равно внутри какая-то легкая грусть. Впрочем, возможно, наши уже подросшие сыновья и дочки и сами когда-нибудь будут рассказывать своим детям страшилку про черного сталкера. Или геймера.

Бонус № 1: о детской впечатлительности

Было мне лет 12. Прихожу я из школы, а дома никого нет. Красота! Включаю радио, а оттуда мне женский голос говорит: «Андрей!» Радио угадало, как меня зовут, и в голове сразу зазвучал голос, рассказывающий страшилку про черную руку. И тут вдруг перед глазами пронеслись воспоминания о моей недолгой жизни типа школы, художки и посиделок за гаражом. Мысленно я уже успел со всеми попрощаться, но по радио уже другой голос, на этот раз мужской, начал вести какой-то репортаж. Сейчас, конечно, забавно такое вспоминать, но тогда реально не до смеху было. © AndreVot / Pikabu

Бонус № 2: филологическая страшилка, от которой нас нервно потряхивает

Для создания этого материала был использован источник: Ribka.polina / Pikabu