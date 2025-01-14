Попробуйте угадать животное по фото, на котором виден только его глаз

Мы столько раз видели различных животных — в зоопарках, на экране, на страницах учебников, что нет никакого труда узнать их на фото. Даже если нам покажут только ушки, лапки или хвостик, можно догадаться, кому они принадлежат. А вот сумеете ли вы догадаться по глазам? Давайте проверим.