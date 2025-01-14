Попробуйте угадать животное по фото, на котором виден только его глаз

Животные
1 день назад

Мы столько раз видели различных животных — в зоопарках, на экране, на страницах учебников, что нет никакого труда узнать их на фото. Даже если нам покажут только ушки, лапки или хвостик, можно догадаться, кому они принадлежат. А вот сумеете ли вы догадаться по глазам? Давайте проверим.

Кошка или пантера?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ

Крокодил или игуана?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ

Кролик или морская свинка?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ

Геккон или квакша?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ

Страус или пингвин?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ

Осел или альпака?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ

Лягушка или ящерица?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
© PxHere

Волк или собака?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ

Сова или ястреб?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ

Пеликан или слон?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ

Антилопа или коза?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ

Голубь или орел?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ

Норка или лисица?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ

Слон или бегемот?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ

Индюк или петух?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ

Собака или лошадь?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ

Жаба или крокодил?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ

Корова или верблюд?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ

Ворон или галка?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ

Черепаха или хамелеон?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ

Кошка или барс?

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ
Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ

Если вам понравился этот тест, то вот еще несколько похожих:

Комментарии

Уведомления
Lilit313
20 часов назад

Козу все оценили))) меня привычно шарахнуло от экрана при виде этого зрачка.
Остальные практически все угадались,было легко и интересно, спасибо! Вообще неплохо у вас в этом году с этой темой,ТТТ

-
-
Ответить
Светлана БМВ
20 часов назад

Прикольно было сравнить глаз хамелеона и черепахи. Не знала, что черепахи бывают разноцветными. 😀

-
-
Ответить
Nika88
18 часов назад

Выбирай менее очевидный вариант и будешь прав :) А вообще мне понравилось, залипательно!

-
-
Ответить
Анна Чугреева
3 часа назад

видимо, у меня хорошо с МХК, но плохо с биологией, угадала почти все картины и почти везде промазала в этих глазах)

-
-
Ответить

Похожее