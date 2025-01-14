Козу все оценили))) меня привычно шарахнуло от экрана при виде этого зрачка.
Остальные практически все угадались,было легко и интересно, спасибо! Вообще неплохо у вас в этом году с этой темой,ТТТ
Попробуйте угадать животное по фото, на котором виден только его глаз
Мы столько раз видели различных животных — в зоопарках, на экране, на страницах учебников, что нет никакого труда узнать их на фото. Даже если нам покажут только ушки, лапки или хвостик, можно догадаться, кому они принадлежат. А вот сумеете ли вы догадаться по глазам? Давайте проверим.
Кошка или пантера?
Крокодил или игуана?
Кролик или морская свинка?
Геккон или квакша?
Страус или пингвин?
Осел или альпака?
Лягушка или ящерица?
Волк или собака?
Сова или ястреб?
Пеликан или слон?
Антилопа или коза?
Голубь или орел?
Норка или лисица?
Слон или бегемот?
Индюк или петух?
Собака или лошадь?
Жаба или крокодил?
Корова или верблюд?
Ворон или галка?
Черепаха или хамелеон?
Кошка или барс?
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Комментарии
Козу все оценили))) меня привычно шарахнуло от экрана при виде этого зрачка.
Прикольно было сравнить глаз хамелеона и черепахи. Не знала, что черепахи бывают разноцветными. 😀
Выбирай менее очевидный вариант и будешь прав :) А вообще мне понравилось, залипательно!
видимо, у меня хорошо с МХК, но плохо с биологией, угадала почти все картины и почти везде промазала в этих глазах)