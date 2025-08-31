"Назвали ее «серж де ним»." Звучит так, будто переводится, как "ну и хрен с ним".
История обычных джинсов, которые сначала считались одеждой для бедняков, а теперь могут стоить как чугунный мост
Представьте: чтобы добиться идеальной посадки, новые джинсы надо намочить, а потом дать им высохнуть прямо на себе. Таким лайфхаком пользовалась Мэрилин Монро, которая превратила грубые рабочие штаны в символ бунтарства и женственности. И это лишь одна глава в удивительной истории этого предмета гардероба.
- Первые джинсы были мало похожи на сегодняшние модели: цвет у них был коричневый, а носили их простые работяги — шахтеры и фермеры.
- В то время парусный флот переживал не лучшие времена и стоимость на парусину сильно упала. Именно из нее и шили первые джинсы. Материал был крайне прочным.
- Позже был изобретен дешевый краситель — и джинсы приобрели свой фирменный цвет индиго. Причем в синий ткачи красили только основу, так что с лицевой стороны ткань была синей, а с обратной — светлой. Назвали ее «серж де ним».
Перевод: «Это бесполезно — их невозможно разорвать».
- 1853 год считается годом рождения джинсов. Леви Страусс создает первые рабочие брюки из денима с медными заклепками и четырьмя карманами — три спереди (два больших и один маленький) и всего один сзади. Ставку производитель делает на прочность ткани.
- Упомянутый маленький кармашек спереди предназначался для часов. Любопытно, что он до сих пор так и называется — «watch pocket».
- В 1930-х годах джинсы начинают носить ковбои в голливудских вестернах. Они становятся символом мужественности и свободы. Потихоньку с экранов телевизоров одежда начинает проникать в массы.
Вобщето Леви Страус был не один. Роль второго плана сыграл Джейкоб Девис. А по нашему Якоб Давис. Мой соотечественник из Латвии. Я бы сказала, он явился практически дизайнером или крестным отцом, тк придумал заклепки на карманах, которые являлись неотъемлимым атрибутом джинсов
«Король вестерна» Джон Уэйн в фильме 1939 года «Дилижанс»
- Женщины тоже начинают носить джинсы. Формат таких штанов оказывается удобным, и дамы активно носят их для работы в саду или на ферме.
- Levi’s подхватывают волну и официально выпускают первую в мире модель женских джинсов, при пошиве которой учитывались особенности именно дамской фигуры. Это был очень прогрессивный шаг для того времени.
- Кэтрин Хепберн была известна своим независимым характером и манерой носить брюки, что было крайне необычно для женщин 1930-х годов. Согласно легенде, однажды на съемочной площадке у актрисы украли джинсы. В ответ на это Кэтрин ходила без штанов до тех пор, пока ей не вернули одежду.
- В 1940-х джинсы проникают на территорию Европы, а в 1950-х на джинсах появляется молния и молодежь массово начинает носить их в качестве одежды для отдыха.
- Вносит свою лепту и кино — всеобщий любимец Джеймс Дин в фильмах того времени выглядит очень мужественно. Парни по всему миру хотят ему подражать.
- С конца 1950-х годов джинсы приобретают оттенок бунтарства — их носят на дискотеки, в клубы, на демонстрации. В то же время фасоны становятся более смелыми: появляется зауженная талия и клеш.
- Одной из первых на экране джинсы надела Мэрилин Монро. Несмотря на кажущуюся простоту этого предмета гардероба, выглядела она настолько потрясающе, что многие женщины принялись копировать ее стиль.
- Носила знаменитая актриса джинсы силуэта мом: высокая талия, прямые штанины, слегка сужающиеся на лодыжках, жесткая, не тянущаяся ткань.
В фильме «Неприкаянные» 1961 года актриса сильно опередила время, надев не только джинсы, но и куртку из денима.
- Поговаривают, когда Мэрилин надевала новую пару джинсов, то мочила их, чтобы сели по фигуре. Потом актриса долго лежала на солнце прямо в одежде и обсыхала.
- В 1954 году случился небольшой королевский скандал. Принцесса Александра Кентская — двоюродная сестра королевы Елизаветы II — пришла на игру в теннис, одетая в джинсы. Она стала первой в монаршей семье, кто надел этот предмет одежды на публику, нарушив королевский протокол.
- Несколькими десятилетиями позже эту эстафету подхватит принцесса Диана, которая будет носить джинсы как в повседневной жизни, так и на официальных мероприятиях.
- 1970-е годы. Джинсы становятся мейнстримом — появляются знаменитые варенки, различные дизайнерские модели.
- Сердца людей по всему миру завоевывает Джейн Биркин, которая вводит в моду множество образов, позже ставших базой для современных нарядов.
- В это же время появляются джинсовые юбки. Изначально их придумали в культуре хиппи — девушки перешивали старые, поношенные джинсы. Этот тренд очень быстро стал массовым.
- В 1980-х годах деним проник абсолютно во все субкультуры, включая гранж, панк и рок. Все больше именитых модельеров стали включать джинсы в свои коллекции.
- Calvin Klein и Armani открывают эру премиальных джинсов. «Отцом» люксового денима называют Адриано Гольдшмида — основателя бренда Diesel. Он способствовал и распространению тянущейся ткани. Некоторые из его моделей джинсов были настолько узкими, что людям приходилось натягивать их лежа.
- В 1982 году вышла культовая реклама Calvin Klein, в которой снялась Брук Шилдс и тут же влипла в скандал. Зато проснулась знаменитой, да и бренд благодаря этому ролику получил всемирную известность.
- В 1990-х годах появились мешковатые джинсы и комбинезоны, а популяризаторами этого стиля стали яркие представители хип-хоп культуры. В то же время на сцену впервые выходят рваные джинсы, которые мы до сих пор носим.
- Тогда же появилась модель джинсов с зауженным верхом, но клешем от коленей. Изначально ее задумывали для комфортной носки джинсов поверх сапог.
- В это же время в моду входят и джинсовые куртки. Голливудские знаменитости популяризуют джинсовые ансамбли — они носят и верх, и низ из денима.
- В 1992 году на экраны телевизоров вышла реклама газировки, в которой снялась Синди Кроуфорд. На постере модель была одета в короткие джинсовые шорты, которые мгновенно стали заветной мечтой всех тогдашних девчонок.
- Никакого намека на «рабочий» характер одежды не остается — отныне джинсы становятся неотъемлемой частью повседневного гардероба любого человека.
- В 2000-х пришел тренд на ультраузкие джинсы с низкой посадкой, который позже сменился своей полной противоположностью.
- В 2025 году, между прочим, мода на низкие джинсы вернулась. Хотя посадка сейчас не настолько экстремальна, как 25 лет назад.
Эволюция джинсов — это история не только о моде, но и о культурных изменениях. От символа свободы и бунтарства до повседневной роскоши, они всегда оставались отражением своего времени. И кто знает, какие еще сюрпризы нас ждут.
