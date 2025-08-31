История обычных джинсов, которые сначала считались одеждой для бедняков, а теперь могут стоить как чугунный мост

Эволюция джинсов — это история не только о моде, но и о культурных изменениях. От символа свободы и бунтарства до повседневной роскоши, они всегда оставались отражением своего времени. И кто знает, какие еще сюрпризы нас ждут.

