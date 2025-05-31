Как на крупных планах выглядят лица 15 звезд, чью внешность многие считают идеальной

Культура
1 час назад

Глядя на идеальные снимки звездных дам, мы восхищаемся их красотой. Однако мало кто видел их лица крупным планом, а они такие же, как и у нас с вами. Мы решили рассмотреть их поближе и убедились, что идеально вылизанные снимки никогда не сравнятся с живыми лицами.

1. Екатерина Климова

2. Деми Мур

Evan Agostini / Invision / East News, Evan Agostini / Invision / East News

3. Ана Де Армас

Alberto Pezzali/Invision/East News, HENRY NICHOLLS/AFP/East News

4. Джулия Робертс

Evan Agostini / Invision / East News, NDZ / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News

5. Зоя Бербер

Комсомольская правда | East News, Комсомольская правда | East News

6. Риз Уизерспун

VALERIE MACON / AFP / East News, Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

7. Селена Гомес

NDZ/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News, mpi099/Associated Press/East News

8. Сара Джессика Паркер

Charles Sykes / Invision / East News, MM / ABACA / Abaca / East News

9. Линда Евангелиста

ANDREA RENAULT / AFP / East News, NDZ / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News

10. Лена Катина

Комсомольская правда | East News, Комсомольская правда | East News

11. Кейт Бланшетт

ABACA / Abaca / East News, ADRIAN DENNIS / AFP / East News

12. Гвендолин Кристи

Vianney Le Caer / Invision / East News, Vianney Le Caer / Invision / East News
tama
18 часов назад

Как она мне нравится: высокая, отличная осанка, приятная внешность, красивая улыбка, я просто чувствую исходящие от неё
волны уверенности и силы

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13. Любовь Аксенова

Комсомольская правда | East News, Комсомольская правда | East News

14. Сальма Хайек

15. Мишель Пфайффер

VALERIE MACON / AFP / East News, VALERIE MACON / AFP / East News
Фото на превью Надежда Стрелец / YouTube

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