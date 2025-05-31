Как на крупных планах выглядят лица 15 звезд, чью внешность многие считают идеальной

Глядя на идеальные снимки звездных дам, мы восхищаемся их красотой. Однако мало кто видел их лица крупным планом, а они такие же, как и у нас с вами. Мы решили рассмотреть их поближе и убедились, что идеально вылизанные снимки никогда не сравнятся с живыми лицами.