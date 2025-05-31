Как на крупных планах выглядят лица 15 звезд, чью внешность многие считают идеальной
Культура
1 час назад
Глядя на идеальные снимки звездных дам, мы восхищаемся их красотой. Однако мало кто видел их лица крупным планом, а они такие же, как и у нас с вами. Мы решили рассмотреть их поближе и убедились, что идеально вылизанные снимки никогда не сравнятся с живыми лицами.
1. Екатерина Климова
2. Деми Мур
Evan Agostini / Invision / East News, Evan Agostini / Invision / East News
3. Ана Де Армас
Alberto Pezzali/Invision/East News, HENRY NICHOLLS/AFP/East News
4. Джулия Робертс
Evan Agostini / Invision / East News, NDZ / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News
5. Зоя Бербер
Комсомольская правда | East News, Комсомольская правда | East News
6. Риз Уизерспун
VALERIE MACON / AFP / East News, Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News
7. Селена Гомес
NDZ/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News, mpi099/Associated Press/East News
8. Сара Джессика Паркер
Charles Sykes / Invision / East News, MM / ABACA / Abaca / East News
9. Линда Евангелиста
ANDREA RENAULT / AFP / East News, NDZ / STAR MAX / IPx / Associated Press / East News
10. Лена Катина
Комсомольская правда | East News, Комсомольская правда | East News
11. Кейт Бланшетт
ABACA / Abaca / East News, ADRIAN DENNIS / AFP / East News
12. Гвендолин Кристи
Vianney Le Caer / Invision / East News, Vianney Le Caer / Invision / East News
Как она мне нравится: высокая, отличная осанка, приятная внешность, красивая улыбка, я просто чувствую исходящие от неё
волны уверенности и силы
-
-
Ответить
13. Любовь Аксенова
Комсомольская правда | East News, Комсомольская правда | East News
14. Сальма Хайек
15. Мишель Пфайффер
VALERIE MACON / AFP / East News, VALERIE MACON / AFP / East News
А вот еще несколько интересных статей о звездах и мире кино:
Фото на превью Надежда Стрелец / YouTube
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
14 учителей, которые даже и не думали скрывать свое предвзятое отношение к ученикам
Истории
2 месяца назад
12 рассказов о теплых моментах проявления заботы
Добро
1 месяц назад
15 человек, день рождения которых оказался с изюминкой
18 историй о том, что первое представление нередко бывает обманчивым
19 историй, которые покажут, что жизнь полна сюрпризов
Истории
5 месяцев назад
16 женщин, которые справляются с трудностями, даже если судьба ставит им подножку
Истории
11 месяцев назад
20+ хозяев, которые души не чают в своих питомцах. Хоть иногда и влипают из-за них в истории
Народное творчество
7 месяцев назад
11 летних правил, которые помогут чувствовать себя комфортно даже в +30 °C
Сделай сам
2 года назад