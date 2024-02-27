Как сегодня выглядят 14 актеров и актрис, которые когда-то блистали на экранах, а потом пропали из виду

Очень часто мы даже не замечаем, как некоторые звезды кино перестают мелькать на экранах. Кто-то из них берет перерыв в карьере, кто-то решает развиваться в другом направлении, а кто-то, теряя популярность, продолжает сниматься, хотя уже и не так активно.

Нам стало интересно посмотреть, как сегодня выглядят актеры и актрисы, которых мы не видели уже довольно давно, хотя их роли когда-то прочно врезались в нашу память.

Тара Рид

Актриса активно снималась в конце 90-х, но именно комедия «Американский пирог» сделала из юной Тары Рид настоящую звезду.



Кстати, здесь мы рассказывали еще об одной звезде «Американского пирога» — Шоне Уильяме Скотте, который после выхода комедии стал дико популярным, но пока так и не получал серьезных ролей.

Мисси Пайл

Самой запоминающейся ролью Мисси определенно была роль мамы Виолетты Боригард в фильме «Чарли и шоколадная фабрика».

Иногда актеры в ранних ролях и тех, что сделали их узнаваемыми, — выглядят как два разных человека.

Дэвид Аркетт

Дэвид Аркетт долгое время был постоянной звездой серии фильмов «Крик».

Клаудиа Уэллс

© Back to the Future / Universal Pictures and co-producers , Gilbert Flores/Broadimage/Broad Image/East News Gilbert Flores/Broadimage/Broad Image/East News

Актриса сыграла подружку Марти Макфлая в первом фильме «Назад в будущее».

Кстати, здесь сценарист фильма «Назад в будущее» объяснил момент, который мы много лет считали грубой несостыковкой.

Питер Уэллер

© RoboCop / Orion Pictures , Eugene Powers / WENN.com/agefotostock/East News Eugene Powers / WENN.com/agefotostock/East News

Стоит только сказать «Робокоп», как сразу перед глазами у многих возникнет лицо молодого Питера Уэллера.

Кевин Сорбо

Актер в первую очередь известен благодаря своей роли в фильме «Удивительные странствия Геракла».

Ивана Бакеро

© El laberinto del fauno / Tequila Gang and co-producers , SOPA Images/Sipa USA/East News SOPA Images/Sipa USA/East News

Маленькая звездочка «Лабиринта Фавна» давно выросла.

Рэй Дон Чонг

© Commando / Twentieth Century Fox and co-producers , VALERIE MACON/AFP/East News VALERIE MACON/AFP/East News

Рэй Дон Чонг полюбилась многим благдаря фильму «Коммандос», где сыграла вместе с Арнольдом Шварцнеггером.

Зак Гэллиган

, © Peter Liggins / Alamy Stock Photo Warner Bros / Amblin Entertainment/Collection Christophel/East News

Если присмотреться, то в повзрослевшем Заке Гэллигане вы сможете узнать звезду «Гремлинов».

Минни Драйвер

© Good Will Hunting / Miramax and co-producers , Jordan Strauss/Invision/East News Jordan Strauss/Invision/East News

Одной из самых яркий ролей актрисы была роль в фильме «Умница Уилл Хантинг».

Джейсон Мьюз и Кевин Смит

© Jay and Silent Bob Strike Back / Dimension Films and co-producers , Jordan Strauss/Invision/East News Jordan Strauss/Invision/East News

Самыми яркими ролями актеров до сих пор остаются роли закадычных друзей в фильмах серии «Джей и молчаливый Боб».

Шеннон Элизабет

© American Pie / Universal Pictures and co-producers , Everett Collection/East News Everett Collection/East News

Многие запомнили Шеннон Элизабет по фильму «Американский пирог». Ее роль хоть и была эпизодической, но очень яркой.

Эрик Кристиан Олсен

Эрик Кристиан Олсен активно снимался в комедиях нулевых. Например, многим он запомнился по фильму «Зажги этим летом».

Молли Рингуолд

© The Breakfast Club / Universal Pictures and co-producers , Evan Agostini/Invision/East News Evan Agostini/Invision/East News

В 80-х-90-х Молли Рангуолд активно снималась в мелодрамах и комедиях. Но одной из самых запоминающихся для зрителей стала ее роль в фильме «Клуб завтрак».