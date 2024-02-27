Как сегодня выглядят 14 актеров и актрис, которые когда-то блистали на экранах, а потом пропали из виду
Очень часто мы даже не замечаем, как некоторые звезды кино перестают мелькать на экранах. Кто-то из них берет перерыв в карьере, кто-то решает развиваться в другом направлении, а кто-то, теряя популярность, продолжает сниматься, хотя уже и не так активно.
Нам стало интересно посмотреть, как сегодня выглядят актеры и актрисы, которых мы не видели уже довольно давно, хотя их роли когда-то прочно врезались в нашу память.
Тара Рид
Актриса активно снималась в конце 90-х, но именно комедия «Американский пирог» сделала из юной Тары Рид настоящую звезду.
Кстати, здесь мы рассказывали еще об одной звезде «Американского пирога» — Шоне Уильяме Скотте, который после выхода комедии стал дико популярным, но пока так и не получал серьезных ролей.
Мисси Пайл
Самой запоминающейся ролью Мисси определенно была роль мамы Виолетты Боригард в фильме «Чарли и шоколадная фабрика».
Иногда актеры в ранних ролях и тех, что сделали их узнаваемыми, — выглядят как два разных человека.
Дэвид Аркетт
Дэвид Аркетт долгое время был постоянной звездой серии фильмов «Крик».
Клаудиа Уэллс
Актриса сыграла подружку Марти Макфлая в первом фильме «Назад в будущее».
Кстати, здесь сценарист фильма «Назад в будущее» объяснил момент, который мы много лет считали грубой несостыковкой.
Питер Уэллер
Стоит только сказать «Робокоп», как сразу перед глазами у многих возникнет лицо молодого Питера Уэллера.
Кевин Сорбо
Актер в первую очередь известен благодаря своей роли в фильме «Удивительные странствия Геракла».
Ивана Бакеро
Маленькая звездочка «Лабиринта Фавна» давно выросла.
Рэй Дон Чонг
Рэй Дон Чонг полюбилась многим благдаря фильму «Коммандос», где сыграла вместе с Арнольдом Шварцнеггером.
Зак Гэллиган
Если присмотреться, то в повзрослевшем Заке Гэллигане вы сможете узнать звезду «Гремлинов».
Минни Драйвер
Одной из самых яркий ролей актрисы была роль в фильме «Умница Уилл Хантинг».
Джейсон Мьюз и Кевин Смит
Самыми яркими ролями актеров до сих пор остаются роли закадычных друзей в фильмах серии «Джей и молчаливый Боб».
Шеннон Элизабет
Многие запомнили Шеннон Элизабет по фильму «Американский пирог». Ее роль хоть и была эпизодической, но очень яркой.
Эрик Кристиан Олсен
Эрик Кристиан Олсен активно снимался в комедиях нулевых. Например, многим он запомнился по фильму «Зажги этим летом».
Молли Рингуолд
В 80-х-90-х Молли Рангуолд активно снималась в мелодрамах и комедиях. Но одной из самых запоминающихся для зрителей стала ее роль в фильме «Клуб завтрак».
Кстати, если вам интересно, как изменились пары из культовых фильмов, загляните в эту статью.
Вот ее самая запоминающаяся роль - в Galaxy Quest. Бомба просто )))