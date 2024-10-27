Как сейчас выглядят 19 участниц музыкальных групп, чьи песни мы на кассетах до дыр заслушали
Еще недавно мы отжигали на дискотеках под наши любимые песни, а сегодня, когда их слышим, нас накрывают ностальгические воспоминания. Мы решили взглянуть, как же изменились участницы известных музыкальных групп, кассеты с песнями которых мы заслушивали чуть ли не до дыр.
Группа КуБа — Анна Куликова и Саша Балакирева
Каким хитам подпевали:
- «Кошки-мышки, как по прочитанной книжке. Мышки-кошки, меняются только обложки»
Группа «Вирус» — Ольга Лаки
Каким хитам подпевали:
- «Ты меня не ищи, я страдать и плакать не буду»
- «Ну, где же ваши ручки? Давай, поднимем ручки и будем танцевать»
Группа «Блестящие» — Ольга Орлова
Каким хитам подпевали:
- «Этот пожар был без огня, пламя твое не для меня. Было так жестоко сердце мне разбито,
Помнишь, как сказал ты: „Чао, бамбина, сеньорита“?»
Группа «Тутси» — Ирина Ортман и Анастасия Крайнова
Каким хитам подпевали:
- «Самый, самый, самый человек дорогой, самый нежный, самый родной. Самый, самый, самый безупречный роман, ты его когда-то придумал сам»
Группа «Стрелки» — Кэт (Екатерина Любомская)
Каким хитам подпевали:
- «На вечеринке лучших друзей ты танцевал с подругой моей. Ты обнимал ее, целовал, ты обо мне и не вспоминал»
- «Ты бросил меня, ты бросил меня, когда ты ушел, я осталась одна. Ты бросил меня, ты бросил меня, ты мне сказал, что я не нужна»
Группа Банд’Эрос — Наталья Ибадин
Каким хитам подпевали:
- «Коламбия Пикчерс не представляет, как хорошо мне с тобою бывает. Коламбия Пикчерс не представляет, как без тебя мое сердце страдает»
Группа «Демо» — Саша Зверева
Каким хитам подпевали:
- «Солнышко в руках и венок из звезд в небесах, и с других планет все видят нас. Мне так хорошо с тобой мечтать об этом»
Группа «Девочки» — Валя Рубцова
Каким хитам подпевали:
- «Ведь я такая красивая сегодня, ведь я такая красивая сейчас. Ведь я такая странная сегодня, ведь я такая непредсказуемая»
Группа «Вкус меда» — Алена Иванцова
Каким хитам подпевали:
- «Любовь как звездочка горит, ликует и печалится. Приходит, „Здравствуй“ говорит, уходит не прощается»
Группа «Унесенные ветром» — Татьяна Морозова
Каким хитам подпевали:
- «Какао, какаО, ко-ко-ко-ко»
Группа «Лицей» — Анастасия Макаревич, Изольда Ишханишвили
Каким хитам подпевали:
- «Осень, осень, лес остыл и листья сбросил. И лихой ветер гонит их за мной. Осень, осень, ну давай у листьев спросим, где он, май, вечный май»
Группа Hi-Fi — Оксана Олешко
Каким хитам подпевали:
- «А мы любили, а мы могли свою любовь найти на краешке земли. Какие песни — такие мы, ведь мы поем, когда нам хочется любить»
Группа «Непара» — Виктория Талышинская
Каким хитам подпевали:
- «Плачь и смотри, со стороны. Счастье босиком по ковру перед сном. Плачь и смотри, у него глаза твои, и если бы не ты, мы бы были втроем»
Группа «Краски» — Оксана Ковалевская
Каким хитам подпевали:
- «А вы не трогайте, не трогайте меня, не задавайте мне вопросов глупых зря, и так сердито не качайте головой, сегодня к маме я приехала домой»
Группа «Комбинация» — Алена Апина и Татьяна Иванова
Каким хитам подпевали:
- «Не забывай наш первый вечер. Не забывай моей любви. Не обещай последней встречи. И до утра меня не жди»
За изменениями, которые происходят у звезд, даже закончивших карьеру, поклонники обычно следят бдительно. Но даже они не всегда замечают перемены, ведь все происходит постепенно, а не за один день или даже месяц.