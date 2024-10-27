Как сейчас выглядят 19 участниц музыкальных групп, чьи песни мы на кассетах до дыр заслушали

Еще недавно мы отжигали на дискотеках под наши любимые песни, а сегодня, когда их слышим, нас накрывают ностальгические воспоминания. Мы решили взглянуть, как же изменились участницы известных музыкальных групп, кассеты с песнями которых мы заслушивали чуть ли не до дыр.